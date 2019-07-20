Обращение Сергея Кивалова к одесситам

Дорогие одесситы!

Я признаю результаты досрочных выборов в Верховную Раду Украины. И в телефонном разговоре с Алексеем Леоновым пожелал ему успехов.

Более двадцати лет я представлял интересы родного города в парламенте.

Однако, граждане нашей страны, в большинстве своем, оказали доверие новым лицам, и теперь от качества работы уже новоизбранного парламента будет напрямую зависеть уровень жизни каждого человека.

В свою очередь, мы продолжим реализовывать проекты социальной поддержки одесситов. Юридическая клиника и впредь будет открыта для всех, кому необходима правовая помощь. Обязательно завершим строительство первой в нашей стране Общеобразовательной церковно-приходской школы.