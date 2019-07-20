 
Информация к новости
  • Просмотров: 77
  • Дата: Сегодня, 18:03
Сегодня, 18:03

Обращение Сергея Кивалова к одесситам

Категория: Первая полоса / Новости

Обращение Сергея Кивалова к одесситам

 

 

 

 

 

 

Дорогие одесситы!
Я признаю результаты досрочных выборов в Верховную Раду Украины. И в телефонном разговоре с Алексеем Леоновым пожелал ему успехов.
Более двадцати лет я представлял интересы родного города в парламенте.
Однако, граждане нашей страны, в большинстве своем, оказали доверие новым лицам, и теперь от качества работы уже новоизбранного парламента будет напрямую зависеть уровень жизни каждого человека.
В свою очередь, мы продолжим реализовывать проекты социальной поддержки одесситов. Юридическая клиника и впредь будет открыта для всех, кому необходима правовая помощь. Обязательно завершим строительство первой в нашей стране Общеобразовательной церковно-приходской школы.

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.



Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать