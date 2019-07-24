Итоги вступительной кампании: в Юридический колледж НУ «ОЮА» зачислили первокурсников

В стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось зачисление студентов в Юридический колледж. Лучшие выпускники 9-х классов прошли серьезный конкурсный отбор: только половина из тех, кто подавал свои документы для поступления, были зачислены на первый курс. Самое главное преимущество этого престижного учебного заведения в том, что после окончания колледжа его выпускники автоматически становятся студентами сразу третьего курса Одесской Юракадемии и самостоятельно выбирают факультет, на котором им предстоит продолжать учебу. Юноши и девушки не скрывают радостных эмоций после объявления результатов. Для каждого – это особое событие, очень знаменательный день в жизни.
Поздравил новоиспеченных студентов Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов:
Анастасия Малецкая – в числе счастливчиков, поступивших в Юридический колледж:
Юридический колледж готовит младших специалистов по направлению юриспруденция. У каждого поступающего уже сформировались собственные цели.
Таисия Морозова выбрала этот колледж, потому что ей очень нравится здесь система образования и дисциплина:
Поздравил студентов президент Одесской Юридической академии Сергей Кивалов:
Сабрина Белая тоже выбрала для себя учебу в Юридическом колледже:
Действительно, пока их сверстники продолжат обучение в школе, студенты колледжа уже будут осваивать профильные дисциплины. Преподавать для них будут доценты и профессора университета. Также они смогут посещать лекции иностранных профессоров, юристов-прокуроров, судей, дипломатов, журналистов, политиков, общественных деятелей.
Поддержать молодежь пришли и родители. Некоторые из них сами являются выпускниками Юракадемии, поэтому не понаслышке знают об уровне подготовки, развитии материально-технической базы и высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав.
Руслана Якимова, мама студентки Юридического колледжа:
Оксана Буряк радуется зачислению даже больше, чем ее студентка-дочь:
К слову, недавно в Юридическом колледже открыта подготовка будущих специалистов по направлениям: журналистика, психология и IT-сфера. Отмечу, что на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» открыт ультрасовременный IT-центр, а также первый в Украине Центр кибербезопасности и информационных технологий.