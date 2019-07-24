Итоги вступительной кампании: в Юридический колледж НУ «ОЮА» зачислили первокурсников

В стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось зачисление студентов в Юридический колледж. Лучшие выпускники 9-х классов прошли серьезный конкурсный отбор: только половина из тех, кто подавал свои документы для поступления, были зачислены на первый курс. Самое главное преимущество этого престижного учебного заведения в том, что после окончания колледжа его выпускники автоматически становятся студентами сразу третьего курса Одесской Юракадемии и самостоятельно выбирают факультет, на котором им предстоит продолжать учебу. Юноши и девушки не скрывают радостных эмоций после объявления результатов. Для каждого – это особое событие, очень знаменательный день в жизни.

Поздравил новоиспеченных студентов Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов:

Главным доказательством того, что учиться здесь интересно, престижно и перспективно – это то, что каждый год к нам поступает всё больше и больше, которые по окончании становятся очень успешными и в профессиональном и в общественном плане! Впереди у вас три интереснейших насыщенных учебных года, самое главное для вас – будьте активными, смелыми, за всё беритесь, во всём участвуйте, проявляйте инициативу, мы всегда вас поддержим!

Анастасия Малецкая – в числе счастливчиков, поступивших в Юридический колледж:

Я очень рада, что мне удалось поступить. Подготовка к экзаменам была довольно серьезной. Переживали всей семьей. У меня мечта – стать хорошим юристом и помочь развиваться нашей стране в юридическом аспекте. Теперь я стала к ней ближе.

Юридический колледж готовит младших специалистов по направлению юриспруденция. У каждого поступающего уже сформировались собственные цели.

Таисия Морозова выбрала этот колледж, потому что ей очень нравится здесь система образования и дисциплина:

Не секрет, что этот колледж и Одесская юридическая академия готовят лучших специалистов. Я очень старалась на экзаменах и верила то, что все получится.

Поздравил студентов президент Одесской Юридической академии Сергей Кивалов:

Сегодня хороший день для всего коллектива НУ «ОЮА», для тех детей, которые поступили и стали студентами Юридического колледжа. Я считаю, что это здорово и пришли самые лучшие. Мы, в первую очередь, зачислили тех, кто закончил 9 классов с отличием. Учеба в колледже – важный этап в образовании этих ребят. Ранняя профессиональная ориентация очень положительно сказывается на подготовке специалистов.

Сабрина Белая тоже выбрала для себя учебу в Юридическом колледже:

Я была просто счастлива, найдя свою фамилию в числе поступивших. На этот колледж я возлагаю большие надежды. Сергей Васильевич Кивалов уделяет серьезное внимание юридическому образованию в нашей стране. У Студентов Юридического колледжа – большие перспективы. И в будущем мы имеем широкий выбор профессий.

Действительно, пока их сверстники продолжат обучение в школе, студенты колледжа уже будут осваивать профильные дисциплины. Преподавать для них будут доценты и профессора университета. Также они смогут посещать лекции иностранных профессоров, юристов-прокуроров, судей, дипломатов, журналистов, политиков, общественных деятелей.

Поддержать молодежь пришли и родители. Некоторые из них сами являются выпускниками Юракадемии, поэтому не понаслышке знают об уровне подготовки, развитии материально-технической базы и высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав.

Руслана Якимова, мама студентки Юридического колледжа:

Помню годы учебы здесь, конечно. Это было здорово. Волшебные, замечательные годы. Здесь все на самом высоком уровне: учеба, досуг, практика. Поэтому я очень хочу, чтобы моя дочь тоже в это окунулась и это ощутила.

Оксана Буряк радуется зачислению даже больше, чем ее студентка-дочь:

Мы были здесь на Дне открытых дверей, тогда и сложилось окончательное решение. Юридический колледж мы выбрали потому, что по общему мнению семьи – это самое перспективное учебное заведение с прекрасными преподавателями. Главная перспектива – это учеба в Национальном университете «Одесская юридическая академия» в дальнейшем и прохождение практики в государственных учреждениях.

К слову, недавно в Юридическом колледже открыта подготовка будущих специалистов по направлениям: журналистика, психология и IT-сфера. Отмечу, что на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» открыт ультрасовременный IT-центр, а также первый в Украине Центр кибербезопасности и информационных технологий.