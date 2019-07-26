Митрополит Агафангел сослужил Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (Видео)

28 июля 2019 года, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, во Святом Крещении Василия, и по случаю праздника Крещения Руси, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию на площади перед Успенским собором Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Его Блаженству сослужили митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Хустский и Виноградовский Марк, председатель Церковного суда УПЦ митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор, наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископ Нишский Арсений (Сербская Православная Церковь), архиепископ Михаловско-Кошицкий Георгий (Православная Церковь Чешских земель и Словакии); сонм епископов Украинской Православной Церкви, насельники и гости Лавры в священном сане.

После малого входа состоялось прославление трех новых святых Украинской Православной Церкви: ректоров Киевской духовной академии святителя Василия (Богдашевского), исповедника, святителя Сильвестра (Малеванского) и профессора КДА священномученика Александра Глаголева.

За богослужением молились тысячи прихожан и паломников, которые приехали в Киев для совместной молитвы со всех регионов Украины и из других государств.

За Божественной литургией архиереи, духовенство и верующие во главе с Предстоятелем вознесли сугубую молитву о мире в Украине. Также была вознесена молитва о единстве Православной Церкви.

По завершении богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил всех верных Украинской Православной Церкви с праздником Крещения Руси и днем памяти равноапостольного великого князя Владимира, пожелал земных благ и вечного спасения.