В Одессе в рамках Международной конференции частных исполнителей обсудили новые вызовы в профессии частного исполнителя]

«Новые вызовы в профессии частного исполнителя».
Международная конференция под таким названием состоялась в Одессе и организована Ассоциацией частных исполнителей Украины (АПВУ).
В конференции приняли участие: представители Министерства юстиции страны, юристы, ученые и практики, иностранные партнеры.
Главной темой, вокруг которой строились все доклады и выступления, – вступление в силу Кодекса Украины по процедуре банкротства физических лиц. Собственно, это событие состоялось еще 21 апреля. Однако введение его в действие произойдет 21 октября...
Директор Департамента по вопросам правосудия и национальной безопасности Министерства юстиции Украины Александр Олейник говорил о согласованности законодательных актов в сфере исполнения судебных решений и банкротства:
Внедрение института частных исполнителей во многом было связано с огромными задолженностями по судебным решениям и перегруженностью государственных исполнителей. Исполнительной службе приходилось работать в условиях, когда на одного судебного исполнителя приходилось полторы тысячи судебных производств. Ситуация стала меняться с введением в Украине Института частных исполнителей.
Институт частных исполнителей в Украине существует не так давно. Первые частные исполнители начали работу в конце 2017 года. Но эта профессия становится все более востребованной.
К примеру, частные и государственные исполнители осуществляют ряд социальных решений. В частности, это процедура удержания алиментов. Для этого у исполнителей есть ряд рычагов, которые позволяют эффективно осуществлять эту работу. В их числе: запрет выезда за рубеж, наложение штрафа, социальные работы. Но это в теории. А на практике это не всегда эффективно работает в нашей стране.
Препятствий, угроз и вызовов в работе украинских частных исполнителей и дальнейшем продвижении судебной реформы в нашей стране довольно много. И об этом открыто заявляют наши зарубежные партнеры.
Руководитель проекта ЕС «Право-Justice» Довидас Виткаускас рассказал:
Поделиться опытом в работе частных приставов приехали представители Литвы.
Всего на конференции рассматривалось три блока вопросов, в том числе: как повлияет новый Кодекс по процедуре банкротства на процесс исполнения судебных решений, какие изменения вносят информационные технологии в исполнительное производство и работу приставов. Также на конференции была представлена коммуникативная стратегия, и состоялась презентация частного исполнителя на рынке юридических услуг.
Одним из модераторов конференции был секретарь Совета частных исполнителей Одесской области, глава Комитета по этике Ассоциации частных исполнителей Украины, доцент кафедры гражданского процесса Национального университета «Одесская юридическая академия» (НУ «ОЮА») Валерий Притуляк:
В работе конференции принял участие и декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Денис Колодин.
К слову, Одесская Юридическая академия стала первым университетом в стране, который получил право на подготовку специалистов в этой сфере. На базе факультета гражданской и хозяйственной юстиции не так давно открылись и успешно работают курсы по подготовке частных исполнителей.
Готовить их намеревались и в Харькове, и в Черновцах. Но только Одесская юридическая академия получила это право. Ведь такой материальной базой и условиями подготовки, как здесь, не может похвастать больше ни один вуз.
Преподают здесь практикующие судьи, адвокаты и частные исполнители.
Программа курсов разработана с учетом всех требований, которые предъявляются Министерством юстиции Украины для обучения будущих частных исполнителей. По окончании обучения слушатели, а ими обязательно являются люди, имеющие высшее юридическое образование и опыт работы, сдают экзамены.
Хорошие дружественные отношения у украинских юристов и судебных исполнителей сложились с партнерами из Литвы, Болгарии, Молдовы.
В дни работы международной конференции Национальный университет «Одесская юридическая академия» посетили Государственный секретарь Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова и Генеральный секретарь Союза судебных исполнителей Молдовы. С делегацией встретился Президент Юракадемии, академик Сергей Кивалов. Участники встречи обсудили вопросы подготовки высококвалифицированных кадров в сфере юриспруденции, психологии, политологии, социологии, журналистики, IT-технологий, а также подготовки частных исполнителей.
Госсекретарь Минобразования, культуры и исследований Молдовы Елена Белей в беседе напомнила, что Президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов не раз бывал в Кишиневе не только в качестве Президента ведущего юридического вуза, но и эксперта Венецианской комиссии, и оказал ценную помощь в реформировании молдавской судебной системы. Это определенным образои отразилось в решениях Венецианской комиссии, на основании которых были в корне изменены законы, касающиеся организации судебных органов и прокуратуры.
Во время своего первого визита в Одесскую Юридическую академию гости ознакомились с материально-технической базой вуза, работой приемной комиссии, посетили студенческий кампус, уникальный музей редкой книги, музей оружия и стрелковый тир.
Елена Белей не скрывала своего восхищения:
Такого же мнения придерживается генеральный секретарь Союза судебных исполнителей Республики Молдова Оксана Новикова:
На конференции главы Ассоциации частных исполнителей Украины и Национального союза судебных исполнителей Республики Молдова подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве.