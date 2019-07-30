В Одессе в рамках Международной конференции частных исполнителей обсудили новые вызовы в профессии частного исполнителя]

«Новые вызовы в профессии частного исполнителя».

Международная конференция под таким названием состоялась в Одессе и организована Ассоциацией частных исполнителей Украины (АПВУ).

В конференции приняли участие: представители Министерства юстиции страны, юристы, ученые и практики, иностранные партнеры.

Главной темой, вокруг которой строились все доклады и выступления, – вступление в силу Кодекса Украины по процедуре банкротства физических лиц. Собственно, это событие состоялось еще 21 апреля. Однако введение его в действие произойдет 21 октября...

Директор Департамента по вопросам правосудия и национальной безопасности Министерства юстиции Украины Александр Олейник говорил о согласованности законодательных актов в сфере исполнения судебных решений и банкротства:

Главная цель для нас как работников министерства юстиции – это ответственность за разработку нормативно-правовой базы, которая обеспечит надежность вступления в силу Кодекса. Это окончательное решение программных вопросов. До начала вступления Кодекса, а это менее трех месяцев, мы должны согласовать все спорные нюансы на нормативном уровне, чтобы все прошло максимально гладко.

Внедрение института частных исполнителей во многом было связано с огромными задолженностями по судебным решениям и перегруженностью государственных исполнителей. Исполнительной службе приходилось работать в условиях, когда на одного судебного исполнителя приходилось полторы тысячи судебных производств. Ситуация стала меняться с введением в Украине Института частных исполнителей.

Прежде всего мы обсуждаем с практиками, какие угрозы и вызовы ожидают частных исполнителей, насколько они серьезны и каким образом их можно минимизировать. Ведущие исполнители презентуют свои достижения и результаты работы, - рассказал Александр Олейник.

Институт частных исполнителей в Украине существует не так давно. Первые частные исполнители начали работу в конце 2017 года. Но эта профессия становится все более востребованной.

К примеру, частные и государственные исполнители осуществляют ряд социальных решений. В частности, это процедура удержания алиментов. Для этого у исполнителей есть ряд рычагов, которые позволяют эффективно осуществлять эту работу. В их числе: запрет выезда за рубеж, наложение штрафа, социальные работы. Но это в теории. А на практике это не всегда эффективно работает в нашей стране.

Препятствий, угроз и вызовов в работе украинских частных исполнителей и дальнейшем продвижении судебной реформы в нашей стране довольно много. И об этом открыто заявляют наши зарубежные партнеры.

Руководитель проекта ЕС «Право-Justice» Довидас Виткаускас рассказал:

Для того, чтобы в Украине более эффективно работала система исполнения судебных решений, судебный исполнитель должен быть независим от государства и правительства. Это гарантируют только частные исполнители. Кроме того, у исполнителя, образно выражаясь, чтобы рубить лес, должен быть в руках топор, а не вилка. То есть должны быть рычаги для ареста активов и банковских счетов должников, другие эффективные способы препятствования злоупотреблениям должников. Стоит признать, что судебная реформа в Украине идет медленней и менее эффективно, чем в других странах, в той же Польше, Болгарии или Молдове. И государству следует предпринять важные шаги, чтобы система исполнения лучше заработала.

Поделиться опытом в работе частных приставов приехали представители Литвы.

Мы готовы делиться опытом того, как мы внедряем электронные технологии в работу исполнителей в Литве, рассказать о наших информационных системах, которые ее улучшают, как происходит взыскание долгов с кредиторов и должников, – сказала директор Палаты судебных приставов Литовской Республики Довиле Саткаускене.

Всего на конференции рассматривалось три блока вопросов, в том числе: как повлияет новый Кодекс по процедуре банкротства на процесс исполнения судебных решений, какие изменения вносят информационные технологии в исполнительное производство и работу приставов. Также на конференции была представлена коммуникативная стратегия, и состоялась презентация частного исполнителя на рынке юридических услуг.

Одним из модераторов конференции был секретарь Совета частных исполнителей Одесской области, глава Комитета по этике Ассоциации частных исполнителей Украины, доцент кафедры гражданского процесса Национального университета «Одесская юридическая академия» (НУ «ОЮА») Валерий Притуляк:

Мы достигли определенных положительных результатов в справедливом осуществлении решений судов. Сделаны определенные шаги и в международном сотрудничестве. Когда наш Институт частного исполнителя только планировался, мы изучали, как организована система принудительного исполнения в зарубежных странах. На положительных примерах зарубежных стран и перспективах профессии мы, находясь только на этапе развития, строим свою работу.

В работе конференции принял участие и декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Денис Колодин.

К слову, Одесская Юридическая академия стала первым университетом в стране, который получил право на подготовку специалистов в этой сфере. На базе факультета гражданской и хозяйственной юстиции не так давно открылись и успешно работают курсы по подготовке частных исполнителей.

Готовить их намеревались и в Харькове, и в Черновцах. Но только Одесская юридическая академия получила это право. Ведь такой материальной базой и условиями подготовки, как здесь, не может похвастать больше ни один вуз.

Курсы частных исполнителей были открыты по инициативе Президента нашего вуза Сергея Васильевича Кивалова. И они очень востребованы. Сюда за знаниями стремятся приехать специалисты со всей Украины. Внедрение Института частных исполнителей - успешная и давно апробированная на западе модель, работает эффективно и дает хорошие результаты,

– рассказал Денис Колодин.

Преподают здесь практикующие судьи, адвокаты и частные исполнители.

Программа курсов разработана с учетом всех требований, которые предъявляются Министерством юстиции Украины для обучения будущих частных исполнителей. По окончании обучения слушатели, а ими обязательно являются люди, имеющие высшее юридическое образование и опыт работы, сдают экзамены.

Хорошие дружественные отношения у украинских юристов и судебных исполнителей сложились с партнерами из Литвы, Болгарии, Молдовы.

В дни работы международной конференции Национальный университет «Одесская юридическая академия» посетили Государственный секретарь Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова и Генеральный секретарь Союза судебных исполнителей Молдовы. С делегацией встретился Президент Юракадемии, академик Сергей Кивалов. Участники встречи обсудили вопросы подготовки высококвалифицированных кадров в сфере юриспруденции, психологии, политологии, социологии, журналистики, IT-технологий, а также подготовки частных исполнителей.

Госсекретарь Минобразования, культуры и исследований Молдовы Елена Белей в беседе напомнила, что Президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов не раз бывал в Кишиневе не только в качестве Президента ведущего юридического вуза, но и эксперта Венецианской комиссии, и оказал ценную помощь в реформировании молдавской судебной системы. Это определенным образои отразилось в решениях Венецианской комиссии, на основании которых были в корне изменены законы, касающиеся организации судебных органов и прокуратуры.

Во время своего первого визита в Одесскую Юридическую академию гости ознакомились с материально-технической базой вуза, работой приемной комиссии, посетили студенческий кампус, уникальный музей редкой книги, музей оружия и стрелковый тир.

Елена Белей не скрывала своего восхищения:

Впечатление, что это Сорбонна, старейший и лучший вуз Франции. Я ознакомилась с инфраструктурой Одесской Юракадемии и, признаюсь, поражена: как можно было достичь такого уровня за достаточно короткий период? Вклад Сергея Васильевича Кивалова в развитие университета является основополагающим. Это чувствуют и студенты, и преподаватели.

Такого же мнения придерживается генеральный секретарь Союза судебных исполнителей Республики Молдова Оксана Новикова:

Все то, что мы видели в Одесской юридической академии, говорит о том, что руководитель Академии Сергей Кивалов вкладывает свою душу и много усилий в это учебное заведение. Вызывает восхищение то, насколько все красиво, грамотно и профессионально организовано. И это, безусловно, результат постоянной целенаправленной работы на благо не только Одессы и региона, но и для страны в целом.

На конференции главы Ассоциации частных исполнителей Украины и Национального союза судебных исполнителей Республики Молдова подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве.