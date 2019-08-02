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  • Просмотров: 485
  • Дата: 2-08-2019, 18:53
2-08-2019, 18:53

При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"

Категория: Первая полоса / Новости

При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"

Во время летних каникул общественная организация "Одесская Мечта" совместно с украинскими и зарубежными партнерами провела масштабное благотворительное мероприятие для детей, которое состоялось на базе Национального университета «Одесская юридическая академия». Концерт и соревнования посетили более 200 детей из социально незащищенных семей, семей переселенцев, а также многодетных семей. Фестиваль прошел при поддержке Президента Одесской Юракадемии Сергея Кивалова, который на протяжении многих лет помогает переселенцам и многодетным семьям.

При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"

Все спортивные сооружения из Национального университета «Одесская юридическая академия», и Международного гуманитарного университета открыты для всех - не только для студентов, но и для детей. Вот сейчас на нашей крытой спортивной площадке как раз проходят весёлые старты. В них принимают участие дети, которые вынуждены были переехать к нам из Донецка и Луганска, их называют дети-переселенцы, а также дети из многодетных семей, дети, у которых нет родителей, и мы организовываем такие весёлые старты, спортивные соревнования и всячески поддерживаем их. Потому что такие дети требуют особого внимания,
 - убежден Сергей Кивалов.   

При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"

Развивающее мероприятие "Robins Nest Camp" включало концерт талантливых детей и развлекательные игры, а по окончании все участники получили подарки.

Вот уже второй раз мы проводим это мероприятие в стенах Юридической aкадемии. И мы очень благодарны Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он идёт навстречу нашим инициативам и даёт возможность талантливым детям выступить на такой прекрасной сцене,
- благодарит председатель Общественной организации «Одесская Мечта» Галина Фют.

При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"

Постоянные гости праздника - представители Совета многодетных семей Украины «Большая Семья» и Одесского совета многодетных матерей. Поддерживая такую ​​категорию населения, Сергей Кивалов направил десятки депутатских запросов, касающихся повышения социальных выплат при рождении ребенка, помощи одиноким матерям, обеспечения социальным жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, повышения размера государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и детям из таких семей, выделение средств на строительство социального жилья. Большое внимание Сергей Кивалов уделяет и вопросам образования – он приложил максимум усилий для того, чтобы сохранить в нашей стране систему профессионально-технических училищ и как руководитель университета всесторонне развивает вверенные ему ПТУ.

При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"

Поскольку мы находимся в стенах учебного заведения, то непосредственно Сергеем Васильевичем оказывается поддержка образовательная, потому что на сегодняшний день он единственный, кто сохранил профессионально-технические училища в нашем городе. И я хочу сказать, что многие дети из наших семей учатся в колледже, в ПТУ, и в дальнейшем эта преемственность прослеживается при поступлении в высшие учебные заведения, то есть в Одесскую Юридическую академию или в Международный гуманитарный университет,
 - отмечает председатель Одесского совета многодетных семей Елена Артеменко.

При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"

На сегодняшний день развитие детей - это основная кладезь для будущего государства и в сегодняшнее непростое время в стране, которое в том числе сказывается и на детях, любая поддержка - это большая помощь. Сегодня мы рассчитываем, чтобы наши дети стали новым поколением. Мы рвемся к тому, чтобы в первую очередь изменилось их мышление, а для этого мы должны вкладывать в наших детей,
 - считает глава Совета многодетных семей Украины Елена Николаенко.

Поддержали мероприятие также партнеры из США - организация UAC за 20 лет сотрудничества с украинскими благотворительными компаниями уже помогла тысячам детей.

При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"

Мы поддерживаем организацию "Всемирная помощь детям" и следим за тем, чтобы необходимые цели, которые ставит наша местная команда, были выполнены. Это очень важно. Когда я вижу результаты нашего труда, как дети счастливы, как у них возникает чувство гордости, что они могут делать что-то хорошее и мечтать - это действительно важный результат,
 - поделился член совета директоров UAC Чарльз Капки.

При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"

Все дети-участники, а также их родители остались довольны мероприятием.

Для этих детей очень важно, чтобы к ним проявляли внимание и заботу. Потому что эти дети психологически пострадали, они вынуждены были покинуть свои дома, своих друзей. Поэтому такое отношение неравнодушных одесситов и не только для них очень важно,
- говорит Ирина Киселева, которая привезла на фестиваль группу детей из Луганска.

При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"

Также стоит отметить, что по инициативе Сергея Кивалова в Одессе на базе Юридической клиники Национального университета «Одесская юридическая академия» был создан и успешно действует Антикризисный центр правовой помощи переселенцам.

Галерея

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При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"

При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
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