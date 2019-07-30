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  • Дата: Сегодня, 18:53
Сегодня, 18:53

В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"

Категория: Первая полоса / Новости

В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"

Во время летних каникул общественная организация "Одесская Мечта" совместно с украинскими и зарубежными партнерами провела масштабное благотворительное мероприятие для детей, которое состоялось на базе Национального университета «Одесская юридическая академия». Концерт и соревнования посетили более 200 детей из социально незащищенных семей, семей переселенцев, а также многодетных семей. Фестиваль прошел при поддержке президента Одесской Юракадемии Сергея Кивалова, который на протяжении многих лет помогает переселенцам и многодетным семьям.

В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"

Все спортивные сооружения и Национального университета «Одесская юридическая академия», и Международного гуманитарного университета открыты для всех - не только для студентов, но и для детей. Вот сейчас на нашей крытой спортивной площадке как раз проходят весёлые старты. В них принимают участие дети, которые вынуждены были переехать к нам из Донецка, из Луганска, их называют дети-переселенцы, а также дети из многодетных семей, дети, у которых нет родителей, и мы организовываем такие весёлые старты, спортивные соревнования и всячески поддерживаем их. Потому что такие дети требуют особого внимания,
 - убежден Сергей Кивалов.   

В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"

Развивающее мероприятие "Robins Nest Camp" включало концерт талантливых детей и развлекательные игры, а по окончании все участники получили подарки.

Вот уже второй раз мы проводим это мероприятие в стенах Юридической aкадемии. И мы очень благодарны Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он идёт навстречу нашим инициативам и даёт возможность талантливым детям выступить на такой прекрасной сцене,
- благодарит Председатель Общественной организации «Одесская Мечта» Галина Фют.

В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"

Постоянные гости праздника - представители Совета многодетных семей Украины «Большая Семья» и Одесского совета многодетных матерей. Поддерживая такую ​​категорию населения, Сергей Кивалов направил десятки депутатских запросов, касающихся повышения социальных выплат при рождении ребенка, помощи одиноким матерям, обеспечения социальным жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, повышения размера государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и детям из таких семей, выделение средств на строительство социального жилья. Большое внимание Сергей Кивалов уделяет и вопросам образования – он приложил максимум усилий для того, чтобы сохранить в нашей стране систему профессионально-технических училищ и как руководитель университета всесторонне развивает вверенные ему ПТУ.

В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"

Поскольку мы находимся в стенах учебного заведения, то непосредственно Сергеем Васильевичем это поддержка образовательная, потому что на сегодняшний день он единственный, кто сохранил профессионально-технические училища в нашем городе. И я хочу сказать, что многие дети из наших семей учатся в колледже, учатся в ПТУ, и в дальнейшем эта преемственность прослеживается при поступлении в высшие учебные заведения, то есть в Одесскую Юридическую академию или в Международный гуманитарный университет,
 - отмечает председатель Одесского совета многодетных семей Елена Артеменко.

В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"

На сегодняшний день развитие детей - это основная кладезь для будущего страны и в сегодняшнее непростое время в стране, которое в том числе сказывается и на детях, любая помощь - это большая помощь. Сегодня мы рассчитываем, чтобы наши дети стали новым поколением. Мы рвемся к тому, чтобы в первую очередь изменилось их мышление, а для этого мы должны вкладывать в наших детей,
 - считает глава Совета многодетных семей Украины Елена Николаенко.

Поддержали мероприятие также партнеры из США - организация UAC за 20 лет сотрудничества с украинскими благотворительными компаниями уже помогла тысячам детей.

В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"

Мы поддерживаем организацию "Всемирная помощь детям" и следим за тем, чтобы необходимые цели, которая ставит наша местная команда были выполнены. Это очень важно. Когда я вижу результаты нашего труда, как дети счастливы, как у них возникает чувство гордости, что они могут делать что-то хорошее и мечтать - это действительно важный результат,
 - поделился член совета директоров UAC Чарльз Капки.

В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"

Все дети-участники, а также их родители остались довольны мероприятием.

Для этих детей очень важно, чтобы к ним проявляли внимание и заботу. Потому что эти дети психологически пострадали, они вынуждены были покинуть свои дома, своих друзей. Поэтому такое отношение неравнодушных одесситов и не только одесситов для них очень важно,
- говорит Ирина Киселева, которая привезла на фестиваль группу детей из Луганска.

В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"

Также стоит отметить, что по инициативе Сергея Кивалова в Одессе на базе Юридической клиники Национального университета «Одесская юридическая академия» был создан и успешно действует Антикризисный центр правовой помощи переселенцам.

Галерея

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В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"

В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp"
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