В Одессе горел отель "Токио Стар", 8 человек погибли и 10 пострадали

Ночью 17 августа в одесском отеле "Токио Стар" возник масштабный пожар, в результате которого погибло 8 человек и еще 10 пострадало. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что сообщение о пожаре в гостинице по улице Водопроводная поступило в 1:34. Тушить пожар выехало 13 единиц техники и 65 человек личного состава. Пожар на площади 1000 кв. м. удалось ликвидировать в 4:32. В результате инцидента погибли 8 человек, еще 10 пострадали.

Причины пожара не указываются, на месте работает оперативная группа.

В ГСЧС анонсировали брифинг 17 августа в отношении этого события