Сергей Кивалов: «Люди устали от пустых обещаний, нужно срочно принимать меры и, наконец, реально решать накопившиеся проблемы»

В ночь на 17 августа Одессу сотрясла очередная трагедия – пожар в гостинице «Токио Стар» унес жизни 9 человек. На данный момент установлены имена всех пострадавших, опознание погибших еще предстоит. По данным правоохранителей, на момент пожара в гостинице находилось 200 человек, среди которых 29 иностранцев.

Тот факт, что на место трагедии прибыл мэр Одессы Геннадий Труханов, где сообщил о намерении разобраться и с другими объектами бизнесмена Вадима Черного, говорит о том, что будет проведено объективное расследование и виновные понесут наказание.

К великому сожалению, это не точечная проблема отдельно взятого отеля, а комплексный вопрос пожарной безопасности по всей стране, и решать его необходимо экстренно в масштабах всего государства. Некогда развитая система противопожарных мероприятий в Украине деградирует и приводит к непоправимым последствиям. Причиной практически всех произошедших трагедий становится неработающая система пожарной безопасности, человеческая халатность, безответственность руководства, и самое главное неподготовленность населения и, в особенности, детей к чрезвычайным ситуациям.

Именно поэтому мною как народным депутатом были направлены запросы, касающиеся системного проведения профилактических мероприятий по пожарной безопасности в Одессе и Одесской области. Ранее я обращался к Премьер-министру с требованием выделить средства из Государственного бюджета для установки современных систем пожарной сигнализации на сумму 714 млн. гривен. Также направил запрос к Премьер-министру, Министру образования и науки с требованием немедленного восстановления обязательных занятий по гражданской обороне и основам безопасности жизнедеятельности человека в учебных заведениях. И несмотря на то, что такой образовательный курс вернулся в учебное расписание украинских школьников, на сегодняшний день должной реакции со стороны власти не получено и до сих пор не сделано соответствующих выводов из предыдущих трагедий. Как результат, очередной пожар, унёсший жизни мирных граждан.

Если власть экстренно не включится в этот процесс, не хочется ни в коем случае пророчить негативные вещи, но такие пожары будут продолжаться, и будут гибнуть люди. Что должны сделать областные власти – давно понятно и просчитано. Главное – действовать, а не продолжать пилить бюджеты, вздыхать как трудно и выражать соболезнования, от которых никому не легче. Люди устали от пустых обещаний, нужно срочно принимать меры и, наконец, реально решать накопившиеся проблемы. — написал на своей официальной странице в Facebook почётный гражданин города Одессы Сергей Кивалов.