Сергей Кивалов поздравил Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия с юбилеем интронизации

Ровно 5 лет назад – 17 августа 2014 года в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре состоялось важнейшее событие в церковной истории Украины – интронизация Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Патриарх Онуфрий стал 122-м митрополитом, возглавившим Киевскую кафедру. Приняли участие в интронизации и сослужили службу новому Предстоятелю канонической Украинской православной церкви многочисленные представители поместных православных церквей, а митрополиты Одесский и Измаильский Агафангел, Симферопольский и Крымский Лазарь - под возглас «Аксиос!» (достойный!) трижды торжественно преподнесли владыку Онуфрия на Митрополичий трон на горнем месте. В этот знаменательный день, как и в каждый последующий день своего высокого служения, Владыка вознес молитву Господу о мире в нашей стране. Возглавив Киевскую кафедру в сложнейшее для нашего государства и православной церкви время – в год начала военных действий на Востоке Украины и назревающего церковного раскола, Блаженнейший Онуфрий прилагает колоссальные усилия для сохранения мира и единения среди верующих и помощи всем пострадавшим от войны - под руководством Владыки при Украинской православной церкви создана комиссия по вопросу обмена пленными. Несмотря на свой почтенный возраст, митрополит Онуфрий каждый день проводит приёмы мирян и духовенства, никому не отказывая в помощи и совете и каждое воскресенье возглавляет богослужения в Киево-Печерской лавре. Он проводит выездные службы по всей Украине и каждый год совершает паломничество на Святую гору Афон, где помогает братии Пантелеимонового монастыря. За 5 лет своего неустанного служения Владыка Онуфрий приобрёл славу поистине народного митрополита и удостоился большой любви и уважения среди верующих. В сегодняшний торжественный день я искренне поздравляю Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины с годовщиной интронизации на Киевской кафедре. Пусть Всемилостивый Господь дарует силы и здоровье на Ваши богоугодные дела, пусть, несмотря ни на какие испытания, в душе всегда царит радость и благодать, а молитвы о мире и спокойствии в нашей стране непременно будут услышаны! Крепости веры, мудрости и Божьего заступничества на Вашем подвижническом пути!