29 августа в Одессе пройдёт концерт, посвящённый Алле Пугачёвой

К юбилею великой Певицы компания Magicbox совместно с Оркестром Ансамбля Песни и Танца Вооруженных Сил Украины под управлением Дмитрия Антонюка готовят настоящий подарок для всех поклонников творчества Аллы Пугачёвой - концерт-посвящение «Примадонна»!

Народная любовь и огромная популярность Аллы Пугачёвой уже несколько десятилетий сохраняет за Артисткой статус Примадонны. Сегодня просто невозможно представить отечественную эстраду без Примадонны.

Правда, сама Алла Борисовна себя звездой не считает, а называет себя просто – «Женщина, которая поёт». Любимая певица нескольких поколений выпустила десятки грандиозных шлягеров, которые вместе с ней поют миллионы поклонников.

А общий тираж её пластинок составил фантастическую цифру - свыше 250 миллионов экземпляров! И разве может быть иначе, когда речь идёт о таких супер-хитах как «Миллион алых роз», «Маэстро», «Три счастливых дня», «Любовь похожая на сон», «Всё могут короли», «Айсберг», «Арлекино», «Женщина, которая поёт» и многие, многие другие шедевры, уже давно ставшие классикой эстрадной песни?!

Солисты концерта:

Наталья Валевская, получившая в 2009 году премию конкурса «Алла ищет таланты», а также принимавшая участие в «Рождественских встречах Аллы Пугачёвой».

Заслуженная Артистка Украины Ирина Сказина, известная непревзойдённым исполнением романсов. В программе «Примадонна» Ирина исполнит песни, записанные Аллой Борисовной для фильма Эльдара Рязанова «Ирония любви или с лёгким паром»: «Мне нравится», «Тихорецкая», «У зеркала», «По улице моей».

Юлия Олейник - солистка Оркестра Ансамбля Песни и Танца Вооруженных Сил Украины, обладательница гран-при международного конкурса «Le Ciel de Paris».

Аня Жулина - известная украинская певица, солистка Freedom Music Band.

Зрителей концерта ждёт абсолютное погружение в мир музыки, поэзии и образов, созданных Аллой Пугачёвой и замечательными композиторами и поэтами, с которыми сотрудничала Примадонна.

Дирижер и художественный руководитель программы, хорошо известный одесситам по концертам «Любимые песни Леонида Утёсова», «Вечер романсов с Ириной Сказиной» и многим другим великолепным программам, проходившим с огромным успехом, Заслуженный деятель искусств Украины - Дмитрий Жанович Антонюк.