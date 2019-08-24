В спорткомплексе МГУ проходит «Кубок Черного моря» по бадминтону

Кто из нас не играл в бадминтон хотя бы раз в жизни? Ну хоть в детстве, во дворе или на пляже? Активная, динамичная игра для досуга, требующая ловкости и быстрой реакции, не более того. Оказывается – нет! Бадминтон – олимпийский вид спорта! И притом не только зрелищный, но высокотехничный и довольно травмоопасный. Когда-то давно, в 60-е годы прошлого столетия, бадминтон был на пике популярности, в Одессе проходили ежегодные турниры разных уровней, функционировали спортивные секции по бадминтону. Сегодня бадминтон возрождается, в частности, в Одессе уже третий раз проходит Международный чемпионат, причем второй год подряд – на базе нового современного прекрасного спортивного комплекса Международного гуманитарного университета.

Инициатор создания этого спортивного комплекса – почетный гражданин Одессы, Президент НУ «ОЮА» и МГУ Сергей Кивалов - очень рад, что гости спорткомплекса, разъезжаясь по домам, везут с собой самые добрые впечатления о приеме, который им был оказан в Одессе. Ибо чего может желать своей родине подлинный патриот? – благополучия, процветания, и доброго имени.

Бадминтон – особый вид спорта, к нему нужно относиться серьезно. И сегодня отношение молодежи к бадминтону меняется, в том числе, во многом благодаря усилиям Федерации бадминтона Украины, которую возглавляет Алексей Днепров. Например, сегодня здесь присутствуют представители Китая, Ирана, Турции, Болгарии и других государств дальнего и ближнего зарубежья. И я рад, что сегодня площадки Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета используются для проведения чемпионатов международного уровня по самым разным видам спорта – ведь это дает возможность заявить об Одессе как о столице спорта в Украине. Когда мы только начинали строительство этого комплекса, нам приходилось слышать голоса: «Зачем вы это все строите?!» А вот для того строим, чтоб занимались люди, чтоб спорт развивался. Вот пример – бадминтон. Несколько десятков лет этот спорт был в упадке. Не в последнюю очередь еще и потому, что не было спортивной площадки соответствующей требованиям этого олимпийского вида спорта. А сейчас – оглянитесь, сколько людей приехали на соревнования! Я очень рад, что у нас в Украине развивается это направление,

- говорит Сергей Кивалов.

Сегодня, уже второй год подряд, Международный турнир проходит в стенах спорткомплекса Международного гуманитарного университета. Он объединил в себе и любителей, и тех, кто занимается сегодня спортом профессионально, и ветеранов – это двести участников из тринадцати стран мира, среди которых даже Китай и Туманный Альбион.

Таким образом, Одесса становится не только спортивной столицей Украины, но и своеобразной точкой притяжения, центром развития международного туризма. Этому способствует высочайший уровень проведения не только этого турнира, но и качественный сервис и грамотная организация всех без исключения спортивных мероприятий, проводимых на базе спортивных комплексов МГУ и Одесской Юракадемии.

За последние годы в Одессе дан мощнейший старт развитию бадминтона. Это очень важно, потому что это – олимпийский вид спорта, который дает нашей стране возможность заявить о себе на международном уровне. Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет при поддержке Президента вузов Сергея Васильевича Кивалова высоко подняли планку возможностей для развития профессиональных спортсменов-бадминтонистов. За последние два года проведено огромное количество турниров: это универсиады, олимпиады, турниры для любителей, и самое главное – Международный чемпионат на кубок «Черного моря»,

- глава Одесской областной федерации бадминтона Валентин Федоров.

Международный турнир по бадминтону «Кубок Черного моря» - это самый масштабный в Украине из подобного рода турниров, то есть из комбинированных турниров по бадминтону. В данном турнире может принять участие любой желающий. Возрастные рамки: подростки от 14 лет и молодёжь и игроки по возрасту 35 +, 45 +, 55 +, 65 + лет.

Города Украины, от которых представлены команды: Киев (самая многочисленная команда из Украин), Одесса (23 человека в команде), Винница, Харьков, Днепр, Запорожье, Тернополь, Житомир, Николаев Чернигов, Черкассы. Участники из зарубежных стран: Молдовы, Румынии, Болгарии, Беларуси, Польши, Индии. Также Абдул Каир Озтюрк – третья ракетка Турции, Ван Линг из Китая, Амин Пурхади гражданин Ирана (спортивный менеджер), Элисбар Сария из Грузии (спортивный менеджер).

Бадминтон – спорт на всю жизнь, в него можно играть на всех уровнях: от детско-любительского до олимпийского, - говорит Владимир Кизыма, руководитель спортивного клуба «Olympic Odessa». – Сегодня у нас проходит международный турнир по бадминтону, кубок «Черного моря». Положа руку на сердце, признаюсь вам, что не менее, чем саму игру, мы ценим возможность увидеться друг с другом, пообщаться, просто побыть вместе. Я бы сказал, что бадминтон – это такое своеобразное братство, где царят особые правила: мы соперники только в процессе поединка, все остальное время мы – больше чем друзья. А где еще так хорошо можно провести время с друзьями, как не на берегу теплого ласкового моря, в тени хвойных деревьев? Это – уникальное сочетание, всем очень нравится. После того, как год назад мы провели чемпионат в спорткомплексе «Университет», кубок этого года собрал рекордное количество участников по факту явки – 198 человек, из которых более 70 человек – зарубежные спортсмены из 13 стран Европы и Азии. Думаю, мы и впредь будем стремиться проводить наши игры именно здесь.

Владислав Савельев – мастер спорта по бадминтону, сегодня – на тренерской работе. Сам Влад одержал победу в двух поединках из трех, теперь ожидает финала.

Я привез своих самых молодых подопечных – 12 и 13 лет, и семерых более взрослых спортсменов. Мы в Одессе впервые, до этого играли в других городах Украины, участвовали в европейских чемпионатах, в странах Азии. Хочу сказать, что я нигде не видел лучших условий, чем в этом зале. Здесь мне нравится все: высокие потолки, хорошие раздевалки и душевые, а самое главное – такого покрытия нет больше нигде. Можно не опасаться – покрытие корта безумно комфортное, антитравматичное. А еще считается, что уровень соревнований по бадминтону характеризуется количеством кортов. Так вот, здесь их – целых шесть! Это – мегауровень! Если мне даже не удастся победить в финале, я все равно буду рад, что принял участие в этом классном турнире! – говорит Влад.

Турнир продлится четыре дня, финалы пройдут в воскресенье.