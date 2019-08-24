В Одессе открылся новый офис V Апелляционного административного суда

Церемония торжественного открытия нового офиса V Апелляционного административного суда состоялась 23 августа в Одессе. Храм правосудия расположился на проспекте Гагарина в двух трехэтажных корпусах, объединенных галереей. Один из корпусов – административный, второй – общественный. Некогда эти здания принадлежали военному ведомству, потом находились в запустении. О том, что некогда было и что стало, свидетельствуют стенды с фотографиями, с которыми знакомились все гости церемонии. При этом, преобразив и облагородив корпуса, оснастив их тепло- и гидроизоляцией снаружи и осовременив внутри, здесь полностью сохранили аутентичность старых зданий. Всем бы так бережно относиться к архитектурным памятникам.

Храм правосудия станет своеобразной визитной карточкой города, ведь юрисдикция суда распространяется на три области – Одесскую, Николаевскую и Херсонскую.

На открытие V Апелляционного административного суда съехалось много гостей, в том числе иностранных. Поэтому ведущие церемонии обращались на четырех языках – украинском, немецком, французском и английском.

Атмосфера праздника была очень романтичной. Всех встречали живая музыка чарующей скрипки. А сама церемония происходила под открытым небом в просторном дворе.

Примечательно, что открытие нового офиса суда состоялось в канун Дня Независимости и в День государственного флага Украины. Поэтому церемония открытия началась с исполнения Гимна Украины и торжественного поднятия Государственного флага.

Почетное право перерезать традиционную красную ленточку было предоставлено главе Государственной судебной администрации Украины Зеновий Холоднюк, главе Совета судей Украины Богдан Монич, председателю Высшего совета правосудия Владимир Говоруха и главе V Апелляционного административного суда Александр Джабурия.

Открывая церемонию, Александр Джабурия определил приоритетные задачи для коллектива:

Представим себе человека, который переступил порог нашего суда. Главное для нас – чтобы этот человек чувствовал, что его здесь ждут, что о нем заботятся, что ему здесь готовы помочь и что здесь он не лишний. Каждый должен знать, что тут он может защитить свои социальные права, если они нарушаются. Нормы права наших граждан должны неукоснительно соблюдаться.

Александр Джабурия рассказал, что, разрабатывая структуру нового суда, было решено за основу взять лучший европейский суд. Выбор остановился на Германии. Несколько раз А.Джабурия выезжал в столицу Баварии – город Мюнхен, изучал опыт немецких коллег. В итоге, когда реконструкция завершилась и члены Мюнхенского суда приехали в Одессу посмотреть, что вышло, то были обескуражены, признав, что одесситы их превзошли.

Увидев функциональность немецкого порядка, мы решили применить немецкие технологии при создании нашего одесского суда,– признался А.Джабурия. – На самом деле мы приехали со своими идеями. Убедились, что они правильны и реализовали их. И теперь мюнхенские коллеги говорят нам, что наш подход к ведению судебных заседаний уникален и не имеет аналогов. Я думаю, наши соотечественники по достоинству оценят качество комфорт нового суда.

На важных вопросах остановился в своем выступлении Сергей Кивалов:

Административная юстиция – молодая отрасль права. Хорошая материальная база, прекрасные условия, комфортная атмосфера – это, безусловно, важно для работы суда. Но это все внешнее. Не менее важно содержание, кто осуществляет правосудие, их подготовленность, квалификация, хорошее образование. Одесса всегда была и, надеюсь, будет и дальше центром юридического образования и науки. Помню, как мы отстаивали право этого суда находиться именно в Одессе, когда его хотели сформировать в Николаеве. И рад, что так и произошло, что уровень подготовки судей высокий.

Сергей Васильевич напомнил, что долгие годы при Жовтневом суде, возглавляемом Александром Головченко, была открыта кафедра уголовного права, и студенты имели возможность успешно проходить практику на местах. Ведущий юридический вуз традиционно продолжает открывать в передовых судах филиалы кафедр:

Сегодня кафедра Национального университета «Одесская юридическая академия» открыта и успешно функционирует при Одесском апелляционном хозяйственном суде. Отчего бы не создать аналогичную кафедру при V Апелляционном административном суде, получившем новую крышу? Ведь сорок процентов членов суда имеют ученые степени, занимаются наукой. И, замечу: почти 90 процентов – это выпускники Одесской юридической академии.

Александр Джабурия поддержал предложение Сергея Кивалова о создании филиала кафедры юридического вуза. Они даже осмотрели и наметили помещения для студенческих аудиторий будущего филиала кафедры административного права и процесса:

Сотрудничество судебных органов с Одесской Юракадемией имеет давние корни. Я сам являюсь воспитанником академии, защищал там кандидатскую диссертацию. Студенты НУ «ОЮА» регулярно проходят практику в стенах нашего суда. А теперь мы намерены расширить сферу нашего взаимодействия, реализовав филиал кафедры на базе нашего суда. Студенты этого вуза получают хорошее базовое юридическое образование. Им не только дают знания: их учат мыслить, оперировать современными категориями, адаптироваться в современных условиях, что очень важно для судебной системы.

Создание нового филиала кафедры, по мнению Сергея Кивалова, пойдет на пользу при подготовке высококвалифицированных специалистов в области административной юстиции, а у судей появится возможность подтвердить свой научный статус.

Сергей Кивалов выразил свое мнение в отношении судебной реформы:

Начиная с 1991 года, у нас, что ни выборы, то – реформа. И при этом топчемся на месте. Сегодня уже сформирован судебный корпус, давайте дадим ему поработать, проявить себя, а потом возьмемся за реформы.

Особое внимание в новом судебном офисе уделено проблеме безопасности сотрудников и посетителей: контроль пропуска, камеры слежения и распознавания. Поскольку суд осуществляет прием граждан из трех областей, предусмотрены помещения, где им можно будет комфортно расположиться, подготовиться, изложить просьбу или жалобу.

Далее состоялся круглый стол и приветственные выступления гостей. Старейший адвокат Одессы, глава Союза адвокатов Одесской области Иосиф Бронз, обращаясь к присутствовавшим, заметил, что судебный офис обязывает людей в новых условиях работать по-новому и руководствоваться принципом «я не могу иначе». Иосиф Львович напомнил слова великого реформатора – императора Александра II:

Да царствует в судах милостивость и правда!

Во время открытия нового офиса состоялась презентация короткого видео-фильма о V апелляционном административном суде. Состоялось награждение. Несколько человек, в том числе: ветераны суда и специалисты, ответственные за строительные работы, были отмечены Почетными грамотами и сувенирами.

Общественное здание суда в этот день было изящно декорировано и напоминало художественную галерею: стены двух его этажей были увешаны прекрасным работами художников. Узнав о готовящемся открытии, одесские мастера выступили с предложением украсить его натюрмортами и пейзажами. Здесь представлена живопись, графика и даже гобелены. Художественная выставка привлекла внимание гостей и еще долго будет радовать посетителей.

Но за праздниками наступают ежедневные будни. И об этом еще долго говорили представители украинской судебной системы.

Независимая судебная власть – одно из главных условий развития правового государства. И всегда следует помнить, что суд – это не здание, не офис. Суд – верховенство права, справедливость и прозрачность судебных решений. И уверенность украинских граждан в справедливом решении.

Символично, что в этот день почетные гости церемонии открытия высадили во дворе Храма правосудия деревья. Платан, кипарис и кедр. Их отличает мощь, величавость, высокая продолжительность жизни. Что ж, пусть так же долго и справедливо будет вершиться правосудие в новом храме на Гагарина.