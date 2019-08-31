В училищах Одесской Юракадемии прошел праздник Дня знаний

Новый учебный год для первокурсников и всех учеников профессионально-технических училищ Одесской юридической академии традиционно начался праздничными линейками. В этом году День знаний в Морском училище № 3 особый, ведь заведение отмечает юбилей - 75 лет со дня основания. Также успешно прошла вступительная кампания 2019 - курсантами училища стали значительно значительно больше юношей, чем в прошлом году.
С двойным праздником курсантов, преподавателей и родителей поздравил Президент Юракадемии, почетный гражданин Одессы Сергей Кивалов.
Курсанты проходят практику в портофлоте на различных типах судов, где в дальнейшем успешно трудоустраиваются. Токари практикуются на действующих заводах «Стальканат» и «Одескабель». За годы плодотворной работы с Морского училища вышли более 30 тысяч высококвалифицированных специалистов. Это мотористы 1-го и 2-го класса, матросы 2-го класса, токари 3-го разряда. Некоторые из них уже работают в должности капитанов, механиков, инженеров, управляющих крупными морскими компаниями.
- сказал Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.
Морское училище с каждым годом развивается. Заведение постоянно обновляет оборудование, расширяется сотрудничество с морскими компаниями. А в этом году, появилась еще и новая востребованная специальность «сварщик».
- говорит курсант Морского училища №3 Анатолий Рвачков.
Более того, жизнь студентов не ограничивается только обучением. Большое внимание здесь уделяют спортивном развитии. В училище есть своя регбийными команда, которая, несмотря на юный возраст ее участников, демонстрирует огромные успехи - команда из олимпийского вида спорта по регби-7 уже дважды успела обыграть представителей ВМС Британского Королевского флота. Также в училище работают секции всех направлений игровых видов спорта и единоборств. И уже совсем скоро на базе училища откроется клуб «Академия» по вольной борьбе, где занятия для курсантов будут абсолютно бесплатны. Такой проект воплощается совместно с Федерацией вольной борьбы Украины.
- говорит директор Морского училища №3 Роман Коваленко.
- отметила мама курсанта Морского училища №3 Елена Гринчук.
Праздничный звонок, извещая о начале нового учебного года также прозвучал для учеников Высшего объединенного профессионально-технического училища сферы услуг Одесской юракадемии на улице Мельницкой. На торжественной линейке прозвучал гимн Украины.
Сергей Кивалов обратился к первокурсникам, заверил, что они сделали правильный выбор и передал символический студенческий билет. По случаю Дня знаний талантливые ученики подготовили праздничный концерт.
Кроме этого, учеников и сотрудников ожидала хорошая новость. Президент Одесской юракадемии объявил 2 сентября выходным днем в обоих училищах.
Кроме этого, уже в октябре на базе училища состоится открытие клуба «Вориор» совместно с Всемирной федерацией Айкитедо, где будут выкладываться традиционные системы восточных единоборств, система самообороны и рукопашный бой. Занятия для учащихся училища будут проходить совершенно бесплатно.
- сказал Сергей Кивалов.
В этом году в училище, которому исполнилось уже 74 года, поступило рекордное количество молодых людей - более трехсот. Это будущие администраторы, парикмахеры и мастера швейного дела.
- отметил директор Объединенного высшего училища сферы услуг Национального университета «Одесская юридическая академия» Александр Мельник.
Стоит отметить, что День знаний в училищах Одессы и Украины вообще мог бы и не состояться, ведь власть пыталась полностью уничтожить систему профессионально-технического образования. Однако будучи народным депутатом Украины, Сергею Кивалову удалось отстоять проф-училища, и они продолжают набирать новых учеников. Большинство из таких заведений сегодня практически на грани закрытия, поскольку государство отказалось от их финансирования, а местным бюджетам не под силу выделять на это средства.
- говорит Сергей Кивалов.
Высшее училище сферы услуг № 2 и Морское училище были сохранены только благодаря тому, что более 10 лет назад вошли в состав Одесской юракадемии и финансируются за счет заведения высшего образования.
- подчеркнул Сергей Кивалов.
Развитие системы профессионально-технического образования - это залог экономического подъема и развития страны. Поэтому сейчас главным вопросом является восстановление финансирования дошкольных учреждений из государственного бюджета. Украина нуждается в специалистах рабочих специальностей и государство должно сосредоточить особое внимание на их поддержке и создании всех условий для получения качественного образования и трудоустройстве, так как об этом заботятся в Национальном университете «Одесская юридическая академия»..