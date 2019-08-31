В училищах Одесской Юракадемии прошел праздник Дня знаний

Новый учебный год для первокурсников и всех учеников профессионально-технических училищ Одесской юридической академии традиционно начался праздничными линейками. В этом году День знаний в Морском училище № 3 особый, ведь заведение отмечает юбилей - 75 лет со дня основания. Также успешно прошла вступительная кампания 2019 - курсантами училища стали значительно значительно больше юношей, чем в прошлом году.

С двойным праздником курсантов, преподавателей и родителей поздравил Президент Юракадемии, почетный гражданин Одессы Сергей Кивалов.

Курсанты проходят практику в портофлоте на различных типах судов, где в дальнейшем успешно трудоустраиваются. Токари практикуются на действующих заводах «Стальканат» и «Одескабель». За годы плодотворной работы с Морского училища вышли более 30 тысяч высококвалифицированных специалистов. Это мотористы 1-го и 2-го класса, матросы 2-го класса, токари 3-го разряда. Некоторые из них уже работают в должности капитанов, механиков, инженеров, управляющих крупными морскими компаниями.

Мы уделяем большое внимание изучению английского языка, потому что в будущем это очень пригодится нашим выпускникам. Ведь практически все они трудоустраиваются на судах, работают на судоремонтных заводах и я горжусь тем, что наши выпускники востребованы. Сегодня самое главное, чтобы правительство обратило внимание на профессионально-техническое образование. Оно у нас просто уничтожено. Необходимо вернуть финансирование из государственного бюджета Украины,

- сказал Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.

Морское училище с каждым годом развивается. Заведение постоянно обновляет оборудование, расширяется сотрудничество с морскими компаниями. А в этом году, появилась еще и новая востребованная специальность «сварщик».

Это моя мечта с самого детства - пойти на моряка, поэтому из всех училищ я выбрал именно это. Мы проходили практику в порту, ходили на буксирах. Я много о чем узнал на практике: швартовка, буксировка и другие знания, которые мне помогут в дальнейшем,

- говорит курсант Морского училища №3 Анатолий Рвачков.

Более того, жизнь студентов не ограничивается только обучением. Большое внимание здесь уделяют спортивном развитии. В училище есть своя регбийными команда, которая, несмотря на юный возраст ее участников, демонстрирует огромные успехи - команда из олимпийского вида спорта по регби-7 уже дважды успела обыграть представителей ВМС Британского Королевского флота. Также в училище работают секции всех направлений игровых видов спорта и единоборств. И уже совсем скоро на базе училища откроется клуб «Академия» по вольной борьбе, где занятия для курсантов будут абсолютно бесплатны. Такой проект воплощается совместно с Федерацией вольной борьбы Украины.

Благодаря Сергею Васильевичу Кивалову наше училище успешно функционирует, улучшается материально-техническая база. Президент университета создаёт условия для всех направлений нашей деятельности – образовательного процесса, прохождения практики курсантами, а также спорта,

- говорит директор Морского училища №3 Роман Коваленко.

Мы выбрали эту профессию, потому что у нас в семье морская династия и вопрос вообще не стоял. А среди всех учебных заведений посчитали Морское училище Одесской Юракадемии самым лучшим,

- отметила мама курсанта Морского училища №3 Елена Гринчук.

Праздничный звонок, извещая о начале нового учебного года также прозвучал для учеников Высшего объединенного профессионально-технического училища сферы услуг Одесской юракадемии на улице Мельницкой. На торжественной линейке прозвучал гимн Украины.

Сергей Кивалов обратился к первокурсникам, заверил, что они сделали правильный выбор и передал символический студенческий билет. По случаю Дня знаний талантливые ученики подготовили праздничный концерт.

Кроме этого, учеников и сотрудников ожидала хорошая новость. Президент Одесской юракадемии объявил 2 сентября выходным днем ​​в обоих училищах.

Кроме этого, уже в октябре на базе училища состоится открытие клуба «Вориор» совместно с Всемирной федерацией Айкитедо, где будут выкладываться традиционные системы восточных единоборств, система самообороны и рукопашный бой. Занятия для учащихся училища будут проходить совершенно бесплатно.

Я искренне хочу поздравить всех первокурсников, которые поступили в ПТУ, которые поступили в колледжи, всех школьников, которые готовятся ко Дню знаний. Первое сентября – это особый праздник, ведь практически в каждой семье есть кто-то, кто идет в школу, училище, университет. Я искренне хочу, чтобы они были успешными, радовали не только своих родителей, родных и близких, но и все общество. С праздником вас, дорогие друзья!

- сказал Сергей Кивалов.

В этом году в училище, которому исполнилось уже 74 года, поступило рекордное количество молодых людей - более трехсот. Это будущие администраторы, парикмахеры и мастера швейного дела.

В наше время данные профессии обладают большим спросом. И главное, о чем заботится Президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов – это трудоустройство выпускников. Поэтому по окончании училища практически все они работают по специальности,

- отметил директор Объединенного высшего училища сферы услуг Национального университета «Одесская юридическая академия» Александр Мельник.

Стоит отметить, что День знаний в училищах Одессы и Украины вообще мог бы и не состояться, ведь власть пыталась полностью уничтожить систему профессионально-технического образования. Однако будучи народным депутатом Украины, Сергею Кивалову удалось отстоять проф-училища, и они продолжают набирать новых учеников. Большинство из таких заведений сегодня практически на грани закрытия, поскольку государство отказалось от их финансирования, а местным бюджетам не под силу выделять на это средства.

На протяжении многих лет система профессионально-технических училищ попросту разваливалась, кроме того, катастрофически снижался уровень доверия к таким учебным заведениям. Вот посудите сами – в Украине лишь 14% выпускников школ продолжают своё обучение в системе профтехобразования, тогдакак в Европеболее 40%, а в некоторых странах и все 70%. Многие профессионально-технические училища получали недостаточное финансирование или попросту его не получали, устаревала материально- техническая база, увольнялись преподаватели – и вот итог на сегодняшний день система полностью развалена. И это при том, что наша страна катастрофически нуждается в кадрах рабочих специальностей, работодатели готовы предложить достойную заработную плату, выгодные условия, социальный пакет, но таких специалистов негде взять – несколько десятилетий их попросту никто не готовил. И в такойситуациивыпускникиобъединённоговысшегопрофессиональнотехнического училища НУ «ОЮА» действительно нарасхват, ведь благодаря тому, что учебный процесс максимально приближен к производственному процессу, кроме того, каждый год обучения они проходят практику по своей специальности, наших выпускников не нужно подтягивать, дополнительно обучать – с первого дня своей работы они полностью готовы к выполнению своих профессиональных обязанностей,

- говорит Сергей Кивалов.

Высшее училище сферы услуг № 2 и Морское училище были сохранены только благодаря тому, что более 10 лет назад вошли в состав Одесской юракадемии и финансируются за счет заведения высшего образования.

Сейчас тяжелое экономическое положение, университет сам зарабатывает денежные средства, часть из которых идет на обеспечение профессионально-технических училищ, входящих в структуру нашего университета,

- подчеркнул Сергей Кивалов.

Развитие системы профессионально-технического образования - это залог экономического подъема и развития страны. Поэтому сейчас главным вопросом является восстановление финансирования дошкольных учреждений из государственного бюджета. Украина нуждается в специалистах рабочих специальностей и государство должно сосредоточить особое внимание на их поддержке и создании всех условий для получения качественного образования и трудоустройстве, так как об этом заботятся в Национальном университете «Одесская юридическая академия»..