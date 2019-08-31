Сергей Кивалов поздравил с Днем знаний всех учащихся

На календаре 1 сентября – знакомый каждому из нас ещё с детства праздник – День знаний. Именно в этот день много лет назад мы впервые переступили порог родной школы, а спустя годы первый раз повели своих детей в первый класс. Этой прекрасной традиции не одно десятилетие.

Знания необходимы каждому человеку вне зависимости от сферы его деятельности, дать их – первоочередная задача системы образования. Однако, как гласит известный афоризм, знания без надлежащего воспитания – меч в руках безумца. Знания, чтобы они были во благо, должны быть подкреплены моральными принципами и духовными ценностями. Именно на такой основе должно базироваться школьное образование, а поэтому, возводя в нашем городе новую школу, мы ориентировали ее на духовное воспитание подрастающего поколения – будущего нашей страны. И уже совсем скоро в Одессе появится первая в Украине Общеобразовательная церковно-приходская школа, где все желающие дети смогут изучать Закон Божий.

Важным звеном образования на сегодняшний день являются профессионально-технические училища, которые за относительно короткий промежуток времени позволяют получить востребованные и хорошо оплачиваемые профессии. Нам удалось сохранить в Одессе два старейших и крупнейших училища – Морское училище, а также Объединённое высшее профессионально-техническое училище сферы услуг, благодаря чему каждый год сотни молодых людей имеют возможность освоить востребованную рабочую специальность и получить гарантированное место работы. Особое внимание необходимо уделять высшему образованию, ведь от квалификации выпускников учреждений высшего образования напрямую зависят достижения в самых разных сферах жизнедеятельности государства. С полным основанием могу гарантировать высокую профессиональную квалификацию специалистов, которые ежегодно выпускаются из стен Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета.

В этот знаменательный день я хочу от чистого сердца поздравить всех тех, кто задействован в системе образования – и тех, кто учится, и тех, кто обучает других. Вдохновения, сил и мудрости в новом учебном году! Пусть знания всегда идут на пользу и служат во благо и созидание! – написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.