В колледже Одесской Юракадемии и колледже МГУ отпраздновали День знаний

Вот он – первый шаг во взрослую жизнь. Учеба в школе осталась позади. И пусть это еще не университет, но все здесь по-взрослому: не классы, а курсы, не уроки, а лекции, не предметы, а дисциплины. И особая единая форма одежды – с погонами, галстуками и головными уборами,– по которой легко определить, студентом какого учебного заведения ты являешься.

В последний день лета в торжественной обстановке состоялось чествование новой когорты студентов сразу двух колледжей: Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета. В этом году колледж НУ «ОЮА» принял в свою семью 184 студента на первый курс, а колледж МГУ – 315.

Просторный двор во время церемонии посвящения в студенты был заполнен до отказа: шеренги первокурсников обступали чадолюбивые мамы, папы, бабушки и дедушки, желавшие запечатлеть сына, дочь, или внука на фотокамеру и телефон в незабываемые моменты их жизни. Но наступила звенящая тишина, когда к первокурсникам обратился Сергей Кивалов. Президент двух вузов поздравил ребят и дал им добрые напутствия на пороге их новой студенческой жизни.

Двадцать лет назад мы создали такую систему обучения, сначала – в Юридической академии, а затем – в Международном гуманитарном университете. И она доказала свою эфективность, – рассказал Сергей Кивалов. – Теперь колледжи – самые престижные структурные подразделения наших университетов. Рання профессиональная ориентация очень положительно сказывается на подготовке высококвалифицированных специалистов. После девятого класса эти ребята становятся студентами того или иного колледжа. И после трех лет обучения поступают в университеты, причем, сразу на третий курс. То есть, юноши и девушки, избравшие этот путь, на год впереди своих сверстников, они раньше приступают к специализации, больше времени имеют на их освоение. Скажем, ребята, избравшие специальность переводчиков, приступают к изучению языков, и сразу нескольких. Я горжусь внедренным проектом, который хорошо работает. Отсюда результат – число желающих поступать к нам растет с каждым годом. В этом году мы даже были вынуждены отказать тем, кто поступали по контракту, сдали экзамены, но не прошли по конкурсу. Ну, а нашим новичкам, успешно зачисленным на первый курс, я желаю успешно учиться, быть лидерами и стать востребованными специалистами. С праздником вас, дорогие первокурсники! С праздником, наши педагоги! И с праздником, родители, дети которых теперь – наши студенты!

Впереди у этих ребят – надежное профессиональное будущее, путевку в которое им дают ведущие колледжи города.

В этом уверена студентка третьего курса колледжа Национального университета «Одесская юридическая академия» Дарья Забалуева:

Мне очень повезло, что я учусь в этом колледже. Это мой последний курс обучения. Потом я буду поступать в Академию. Без преувеличения считаю Национальный университет «Одесская юридическая академия» лучшим вузом страны. И все это благодаря президенту нашей академии Сергею Васильевичу Кивалову. Здесь прекрасная материально-техническая база. Здесь все время происходят какие-то значимые события. К нам приезжают читать лекции иностранные лекторы. Жизнь здесь кипит. А выпускники академии имеют отличные возможности, перспективы карьеры и прекрасное будущее. Но, конечно, мы должны прикладывать к тому усилия и очень стараться.

Юлия Таран поступила на первый курс и избрала для обучения право, поскольку в будущем хочет стать криминалистом:

Я собрала всю имеющуюся информацию об этом вузе прежде, чем прийти сюда. Когда пришла, мне здесь очень понравилось, и я решила, что непременно буду здесь учиться. Мне было важно, что здесь внедряются новые современные технологии обучения. Я поступила на подготовительные курсы. И теперь я в числе студентов.

Колледж НУ «ОЮА» предпочла и Ольга Мука:

Я считаю, нашей стране нужны квалифицированные специалисты в области права, которые могут критически мыслить и принимать верные и справедливые решения в интересах граждан. Думаю, юрист должен уметь общаться с людьми, выступать на публике, обладать определенным авторитетом и знаниями. На учебу я возлагаю большие надежды. В Одесской юридической академии студенты проходят серьезную подготовку. Известно, какие люди здесь учились и как многого они сумели добиться. Поэтому после колледжа я хочу поступить в Национальный университет «Одесская юридическая академия» на факультет гражданской и хозяйственной юстиции.

Колледж является структурным подразделением Одесской юридической академии. Обучение в нем продолжается три года. Если на первом курсе ребята получают среднее образование с изучением общеобразовательных дисциплин школьной программы, то второй и третий курс посвящены изучению юридических наук.

Выпускники колледжа получают дипломы младшего специалиста-юриста и имеют возможность продолжить обучение сразу на третьем курсе университета.

Максим Полунов с гордостью представляется теперь первокурсником колледжа НУ «ОЮА»:

Мой выбор в пользу этого учебного заведения решило то, что здесь работают наиболее квалифицированные в сфере права преподаватели. Они могут дать мне знания, которые понадобятся в будущем. Я хочу стать прокурором. Поэтому по завершении колледжа буду поступать в Одесскую юридическую академию на факультет прокуратуры и следствия.

Студенты колледжа Международного гуманитарного университета, завершая обучение, получают дипломы младших специалистов по таким востребованным специальностям, как: право, экономика предприятия, перевод, дизайн, компьютерные технологи, а также фармация. Этот документ дает им возможность им не только получать высшее образование, но также трудоустроиться по специальности.

Анна Небога всегда хотела стать фармацевтом, и теперь ее мечта стала намного ближе:

Я выбрала для обучения колледж Международного гуманитарного университета. Спасибо президенту вуза Сергею Васильевичу Кивалову, предоставившему всем нам эту возможность системы обучения и получения медицинского образования. И я рада, что сегодня в числе счастливчиков-первокурсников и я. В дальнейшем я продолжу свое образование в этом вузе.

Владимир Скутельник также избрал для обучения колледж МГУ:

Впервые я попал сюда в День открытых дверей. Был немало впечатлен: все новое, красивое. Оборудованные кабинеты. Преподаватели приветливые. А главное: здесь хорошие перспективы. И я сразу решил для себя, что буду здесь учиться. Моя специальность – компьютерная инженерия. После окончания колледжа планирую поступать в вуз и у меня будут преимущества перед моими сверстниками: я начну развиваться и осваивать специализацию раньше, чем они. Они только будут приступать, а я уже въехал в эту тему.

Лада Трищенко выбрала для себя специальность дизайнера:

Мечтаю стать дизайнером. Поступать в этот колледж мне посоветовала сестра. Я приехала из Знаменки Кировоградской области. В Одессе была только раз на экскурсии. И вот, ура, я – студентка лучшего одесского колледжа. Думаю, здесь я получу необходимые знания.

Начало нового учебного года в новом учебном заведении в жизни учащихся и студентов – всегда волнующее и ответственное событие. Волнение новичков-первокурсников – ни с чем не сравнимо, ну, разве что с тревогой их мам и пап, отпускающих своих чад в их первое самостоятельное плавание.

Валентина Терехова на празднике вместе со своей дочерью – первокурсницей колледжа НУ «ОЮА»:

У нас нестандартный случай: дочь решила самостоятельно вопрос выбора дальнейшей учебы. Она была здесь на Дне открытых дверей. Увидела, какие преимущества дает обучение здесь. Заинтересовалась специальностью «международные отношения». Немаловажный фактор, что после окончания колледжа можно поступить сразу на третий курс университета. Это дает возможность раньше получить образование.

Независимо от выбора будущей профессии – юриста, экономиста, врача,– эти ребята, влившиеся сегодня в дружную студенческую семью, будут учиться в учебных заведениях европейского уровня. И при желании учиться у них есть все шансы стать профессионалами своего дела.