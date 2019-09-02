Поздравление Сергея Кивалова с Днем города

В этот осенний день наша родная Одесса отмечает свой 225-й День рождения. Город, о котором сложено несколько тысяч песен, снято множество фильмов, написано бесчисленное количество литературных произведений и картин. Город, подаривший миру столько знаменитых артистов, спортсменов, художников, оперных певцов, музыкантов, врачей и учёных. Как правильно заметил выдающийся одессит Леонид Утёсов: «Я не знаю, кто виноват.

Солнце, море, небо, но под этим солнцем, у этого моря, под этим небом родятся особые люди».

Возникнув, в буквальном смысле слова, как оазис в пустыне, за считанные годы Одесса громко заявила о себе и стала южными морскими воротами огромной державы. Экономический рывок, который Одесса совершила сразу вскоре после своего основания, стал возможен не только благодаря эффективному управлению городом, но и благодаря огромному трудолюбию и изобретательности его жителей. Данные качества мы не утратили и спустя более чем 200 лет. Это то, что отличает одесситов и делает их заметными в любой точке земного шара. И, конечно же, одесситы везде узнаваемы благодаря своему уникальному, неподражаемому чувству юмора и исключительной любви к родной Одессе. Проявляется это чувство и в том, как в годы войны наши земляки 73 дня героически обороняли свой город, и в том, что даже находясь на другом континенте, не забывают Южную Пальмиру и называют её именем новые города – именно так в США появилось сразу несколько городов, именуемых «Одесса».

Мы гордимся славной историей родного города и хорошо знаем имена людей, внесших вклад в его становление. Наше героическое прошлое вдохновляет трудиться и делать Жемчужину у моря ещё более красивой и комфортной для жизни. Одесса заслуживает того, чтобы мы заботились о ней, как о родной матери. Очень радует, что не только бывалые одесситы, но и совсем ещё юные жители нашего города, молодежь, студенты проявляют инициативу и активно участвуют в различных социальных проектах. И если мы будем продолжать нашу созидательную деятельность такими же темпами – я уверен, что уже через короткий промежуток времени по своему внешнему облику и инвестиционной привлекательности Одесса займёт достойное местов одном ряду с ведущими мировыми столицами.

От всей души поздравляю нашу красавицу-именинницу Одессу и всех, кому посчастливилось родиться и жить в самом лучшем городе на Земле! Пусть небо над нашим прекрасным городом всегда будет мирным, жизнь – безоблачной, развитие – динамичным, а настроение – праздничным!

– написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин Одессы Сергей Кивалов.