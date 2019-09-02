Второго сентября Одесса праздновала свой 225-й день рождения

Традиционно торжественные мероприятия в День города начались с возложения цветов Почетными гражданами к памятникам основателям Одессы: Иосифу Дерибасу, Григорию Маразли, Атаману Головатому, Михаилу Воронцову, Герцогу Ришелье. Это выдающиеся личности, которые внесли большой вклад в развитие и процветание города.

17 лет (с 1877 по 1894 год) грек Григорий Маразли был Одесским городским головой. И этот рекорд в Одессе до сих пор никем не побит.

В годы его руководства Одессой был заложен Александровский парк, запущен паровой трамвай, построены Городской театр, Новый базар, Храм на улице Старопортофранковской при городском училище, почтамт, водопровод, приюты и школы. Это хорошая традиция на День Рождения города - вспоминать тех людей, которые внесли свой реальный вклад в развитие и становление Одессы.

Каждый год в День города почётные граждане Одессы возлагают цветы у памятников основателям нашего города и выдающимся государственным деятелям Одессы. Для меня лично это очень важная традиция, ведь мы должны знать историю родного города в лицах, не просто знать имена его основателей, но и помнить, какой поистине неоценимый вклад они внесли в развитие родного города. Благодаря первым градоначальникам Одесса, основанная в непростых природных условиях, возникшая в буквальном смысле как оазис в пустыне, за считанные годы громко заявила о себе и стала южными морскими воротами огромной державы.

Наше героическое прошлое вдохновляет трудиться и делать Жемчужину у моря ещё более красивой и комфортной для жизни. Одесса заслуживает того, чтобы мы заботились о ней, как о родной матери,

– заявил Почетный гражданин Одессы Сергей Кивалов.

Вот что рассказал Почетный гражданин Одессы Сергей Гриневецкий:

Инфраструктура, которая была создана основателями, используется и сегодня. Вот насколько качественно и добротно работали в то время. Люди смотрели вперед, мыслили масштабно. Задача Почетных граждан города – это продолжать и всячески поддерживать эту традицию. Очень приятно, что среди почетных граждан есть меценаты и сегодня. Одним из них является Сергей Васильевич Кивалов. Созданные им учебные заведения – НУ «ОЮА», МГУ, спортивные комплексы – это европейский уровень, ​​заслуживающий внимания.

Почетные граждане побывали также в Старобазарном сквере у памятника Казачьему атаману Антону Головатому - одному из основателей Черноморского казачьего войска. В сентябре 1789 года состоялась важное для истории событие, когда Черноморские казаки под командованием Головатого в составе отдельного отряда армии под командованием де Рибаса сразу захватили небольшую крепость Хаджибей, на месте которой возникла Одесса.

Монумент Михаилу Воронцову установлен в сердце Одессы – на Соборной площади. Его пребывание в должности Новороссийского генерал-губернатора на протяжении более тридцати лет называют «золотым веком» Одессы. При Воронцове город вырос, а количество жителей увеличилось почти вдвое. В молодом городе насчитывалось 28 учебных и 10 богоугодных заведений, работали свыше пятидесяти фабрик и заводов. Гордость нашего города – Приморский бульвар – был построен по его распоряжению.

Руслан Боделан, Почетный гражданин Одессы:

Для меня это родной город, которому я служил, сделал для него что-то полезное, и я этим горжусь. И я сегодня в числе тех, кто подносит цветы Основателям города, тем, кто отдавал свои знания, энергию, умения, кто сделал Одессу Одессой.

Одна из визитных карточек нашего города – памятник основателям Одессы – Екатерине II и ее сподвижникам: Платону Зубову, Францу де Волану, Иосифу де Рибасу и Григорию Потемкину-Таврическому.

Нельзя забывать тех, кто подарил нам этот город и кто его создавал в нечеловеческих условиях. Все говорят о дефиците воды, но на самом деле в то время был дефицит всего. Не было даже строительного материала, отсюда и катакомбы. Но в короткие сроки в очень сложных условиях был создан порт и заложен город,

– рассказал Олег Губарь, Почетный гражданин Одессы.

Торжественные мероприятия по случаю Дня города продолжились на Думской площади. Здесь собрались Почетные граждане Одессы и гости – дипломаты, официальные делегации из 28 стран мира, а также представители муниципалитетов из разных городов Украины.

Когда в 10.00 главные часы Одессы на здании мэрии исполнили знаменитую мелодию Исаака Дунаевского из оперетты «Белая акация», ставшую позывными города, началась торжественная церемония, и празднование Дня города было объявлено открытым.

Был исполнен Гимн Украины, на флагштоке поднят флаг города, и военный оркестр сыграл бравурный марш.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в своей приветственной речи по случаю праздника сказал:

Наш город – это интеркультурная столица Украины. Многонациональность и разнообразие культур – тот ментальный фундамент, на котором стоит Одесса. Толерантность, взаимоуважение и взаимопомощь – основные принципы ее развития.

И в самом деле, испокон веков здесь жили греки, итальянцы, французы, евреи, украинцы, поляки и болгары, внося свою лепту в развитие нашего города. Об этом не забывают благодарные одесситы.

Вспомнить историю Одессы предложили гостям на Думской площади устроители праздника, представившие исторический перфоманс. Один за другим появлялись перед зрителями выдающиеся градоначальники, исторические личности, артисты профессиональных театров и аматоры, представлявшие страницы истории города, с незапамятных времен до наших дней. Свои выступления продемонстрировали творческие коллективы города и оркестр вооруженных сил Украины.

Было красиво и радостно на душе. Так хотелось верить, что у нас все получится. Что будет возрожден в Одессе флот, что вновь заработают одесские фабрики и заводы, флагманы промышленности, что к Одесской киностудии вернется ее былая слава, а все мы станем жить лучше.

Верит в это и Почетный гражданин Одессы Сергей Кивалов и уверен, что в недалеком будущем Одесса займет достойное место в одном ряду с ведущими европейскими столицами:

Любовь к родному городу должна выражаться не в словах, а в делах. Хороший пример в этом – наши предшественники, одесситы, оставившие о себе прекрасную память на века. Ришелье, Воронцов, Маразли, Боффо, Утесов... Нужно строить и созидать, популяризировать и воспевать свой город. Об Одессе написано более двух тысяч песен. И в эту копилку продолжают вливаться все новые песни. Одесситам полюбился наш песенный конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя», который подводит итоги в День города.

Мне лично Одесса дала очень многое: я впервые стал здесь депутатом райсовета, депутатом горсовета, народным депутатом Украины. И я благодарен Одессе за поддержку, которую она оказывала мне на протяжении десятилетий. Поэтому все, что возможно сделать для нашего города, мы делаем: строим храмы, школы, университеты, колледжи. Это то, что останется после нас. Вот сейчас завершается строительство Международной академической школы Одессы, или, как ее называют, Общеобразовательной церковно-приходской школы. Это реальный вклад в развитие образования.

И Одесса была и остается городом образования, науки и культуры.

Наверное, это и есть пример подлинной любви к городу и одесситам.

Я отношусь к Сергею Васильевичу с огромным уважением. Это человек, прежде всего, последовательный, порядочный, знающий. Думаю, что выпускники Одесской юридической академии как раз обеспечат нам возвращение в то правовое поле, в котором должно жить нормальное демократическое государство,

– отметил Олег Губарь, Почетный гражданин Одессы.

К 225-летию звание Почетного гражданина города было присвоено Валентину Симоненко, президенту Федерации альпинизма, председателю исполкома Одесского горсовета (1983-1992 гг.) Также мэр Одессы вручил Почетный знак отличия Григория Маразли II степени генеральному директору ПАО «Одескабель» Дмитрию Иоргачеву.

Это кредит на будущее. Нам надо больше работать и думать о том, как поднять Одессу на уровень самых современных городов, – отметил Валентин Симоненко после награждения.

И в этом Почетные граждане города солидарны.

Мы все хотим, чтобы Одесса процветала. Так давайте сообща вносить свою лепту во благо родного города. С праздником вас, дорогие одесситы, крепкого Вам здоровья, удачи и благополучия. Пусть в ваших семьях будет мир, спокойствие и достаток. И пусть нас хранит Господь,

– поздравил всех Сергей Кивалов.

Затем в большом зале Одесского городского совета представители иностранных делегаций поздравляли наш город с юбилеем.

Далее состоялось еще одно праздничное событие. 2 сентября знаменитый указатель городов-побратимов Одессы, который уже стал достопримечательностью, пополнился еще одним направлением – на Марракеш. Решение о побратимстве наших городов было принято на недавней сессии Одесского горсовета. На церемонию открытия прибыли официальные представители из Марокко. Теперь мы точно знаем, что от Одессы до Марракеша всего 3668 километров.

Затем все гости перешли на Ланжероновскую улицу для торжественного открытия новых имен на Аллее Звезд.

В этот раз на ней засияли целых шесть звезд и увековечены шесть выдающихся людей, тех, кто прославил наш город и внес весомый вклад в культурное развитие любимой Именинницы. Ведущий церемонии Игорь Кнеллер, оглашая их имена, заметно волновался.

Итак, это писатель и кинематографист, режиссер, классик украинского и мирового кино Александр Довженко (1894-1956 гг.). В этом году исполняется 125 лет со дня его рождения.

Это поэт и прозаик Борис Нечерда (1939-1998 гг.), 80 лет со дня рождения.

Это два замечательных художника: – живописец, художественный критик, беллетрист Петр Нилус (1869-1943 гг.), 150 лет со дня рождения, и художник-график Олег Соколов (1919-1990 гг.), 100 лет со дня рождения.

А еще зажглась звезда фронтовика, учёного и коллекционера, основателя Музея частных коллекций Александра Блещунова (1914-1991 гг.), 105 лет со дня рождения, и актера театра и кино Михаила Водяного (1924-1987 гг.) 95 лет со дня рождения).

Напомню: Аллея Звезд появилась в нашем городе в 2014 году в знак признательности тем, кто сделал наш город всемирно известным, для сохранения памяти и истории.

Завершился день рождения Одессы-Мамы Гала-концертом на Потемкинской лестнице и праздничным фейерверком.