Подарок Одессе от Сергея Кивалова ко Дню города: прошел финал конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя!»

Конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя!» вновь открыл городу новые таланты, вдохновил композиторов на написание новых песен о любимом городе и стал по-настоящему ценным подарком Одессе к юбилейному 225-у Дню рождения.

Второго сентября наша родная Одесса отмечает свой День рождения. Об этом прекрасном городе написано множество книг, сняты десятки фильмов и спеты тысячи песен. Приехав в этот овеянный легендами город, люди мечтают остаться в нем навсегда. А те, кто в нем живет, считают своим долгом заботиться о родной Одессе, как о собственной матери. Так и зовут ее одесситы: Одесса-мама.

В этом году наш молодой цветущий город отмечает юбилейную дату – 225 лет со дня основания. Наша Одесса – многонациональный город, сохраняющий традиции народов в сочетании с современным творческим взглядом. А цементом, скрепляющим всех нас, таких разных, в одну семью, является чрезвычайная любовь к Одессе-маме.

Прекраснейший подарок самой имениннице-Одессе и всем гостям торжества сделал президент Национального университета «Одесская юридическая академия», Почетный гражданин города Сергей Кивалов, приурочив финал ставшего традиционным конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя» к самому праздничному дню из юбилейной недели – 2 сентября.

Этот конкурс был задуман 8 лет назад как проект, помогающий выявлять и взращивать молодые таланты. С тех пор площадка у Ротонды Горсада послужила своеобразным творческим трамплином для многих исполнителей. Один из самых известных – Игорь Онищенко, ставший сегодня солистом Венской оперы.

Вот что рассказал о проекте сам инициатор – Сергей Кивалов:

То, что мы видим сегодня – это лишь сверкающая вершина айсберга. Вот, сегодня мы наслаждаемся замечательным шоу. Но мало кто знает, что с этого дня начинается подготовка к следующему конкурсу, который состоится в будущем году также 2 сентября. Целый год идет работа! На площадках Одесской юридической академии проходят отборочные туры- отбираются лучшие песни и лучшие исполнители. Здесь, на ротонде, они «обкатывают» свои номера. Каждый месяц подводим итоги. Я рад, что этот конкурс стал именно народным, в котором соединились классика и фольклор. Об этом же свидетельствует и возрастной диапазон сегодняшних исполнителей, где самому младшему – 5 лет, а старшему – 65. И все они сами к нам обратились – не нужно никого приглашать. Секрет прост: мы открываем перспективы для участников конкурса, не беря с них никаких денег. А ведь известно, что пробить себе дорогу в искусстве без вложения крупных средств просто немыслимо. Тем не менее, мы делаем это для одесситов. Несколько лет назад вот так же на этой площадке выступал студент нашей Юракадемии Игорь Онищенко. Его услышали, и сегодня он – солист Венской оперы. Наши сегодняшние юные исполнители - тоже яркие звездочки. Вы увидите, у них есть будущее. Сегодня они собирают и популяризуют песни об Одессе, которых существует несколько тысяч, среди которых – и романс, и фольклор, и шансон, и эстрада. А в будущем Одесса-мама отблагодарит их за это, они станут знамениты, я уверен. Не зря же существует крылатое выражение: «Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно в Одессе! А кто не может – должен почаще приезжать сюда!

В этом году участниками финала стали около пятидесяти талантливых артистов из всех уголков Украины, которые были выбраны на отборочных турах среди полутысячи вокалистов. На гала-концерте представлено 27 ярких номеров, исполненных творческими коллективами, дуэтами и сольными исполнителями.

В сезоне 2019, пройдя отборочный тур, в финал вышли как дебютанты, так и многолетние участники конкурса. Среди новичков замечательными вокальными данными выделялась Нармин Мельник.

Одесса – значимый город в моей жизни, я всегда мечтала здесь жить и рада, что Бог привел меня сюда. Я – ученица Валентины Борисовны Васильевой, но на конкурс я попала, следуя зову сердца, а здесь наши дороги пересеклись. Я рада видеть ее, своего любимого педагога и заслуженную вокалистку, в составе жюри. За время отборочного тура я подружилась со многими конкурсантами, и сегодня сердечно рада снова встретиться с ними на этой эстрадной площадке. Это даёт молодому поколению возможность развиваться, расти. И мне очень хотелось принять в таком конкурсе участие,

- говорит Нармин – студентка первого курса вокального отделения Одесской музыкальной академии им.Неждановой.

Анастасия Ненова – еще школьница, параллельно обучается в музыкальной школе по классам вокала и игры на фортепиано. Для своего выступления Анастасия избрала старую добрую классику – всеми любимый гимн «Одесса – мой город родной». Юная Анастасия произвела сильное впечатление на взыскательную одесскую публику. Одесситы уверены: у этой девочки – серьезные перспективы.

Алексей Гавриляк, участник конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя!»:

Это стимулирует людей заниматься творчеством, созидать, писать прекрасные стихи, писать музыку. Это вдохновляет людей.

Егор Кричук, юный участник конкурса:

Здесь есть море, я люблю плавать в нём. Я могу петь песни, и мне это нравится - песни петь.

Александр Бабенко, участник конкурса:

Вы знаете, чем мне нравится этот конкурс? Он открывает новые звёздочки. Вон, видите, малыши поют. Смотришь, и сердце радуется, душа открывается. На какую сцену могут выпустить малыша, человека, который сам написал песню? Это и делает Сергей Васильевич. Он молодец, честь и хвала ему.

Артур Ситонов, вокалист и гитарист, проявив упорство, прошел в финал конкурса.

Огромная благодарность тем, кто проводит этот конкурс и благодаря кому такие праздники существуют. Сергей Васильевич Кивалов настоящий одессит. Этот конкурс бесплатный, и тут действительно дают возможность выступить большому количеству людей, показать себя. Даже те, кто не прошел в финал - у них есть возможность почувствовать сцену, почувствовать зрителя, попробовать себя на сцене.

Артур Ситонов выступил в дуэте с Виталием Непомнящим, который исполнил партию на саксофоне. К слову, Виталий прославил родной город на ежегодном международном фестивале-конкурсе исполнительского мастерства «Starsof the Albion» в Лондоне, завоевав сразу пять номинаций, что в истории конкурса произошло впервые.

За годы существования конкурс полюбился далеко за пределами Одессы. Местные жители и туристы не только подпевают, но и танцуют под любимые мелодии.

Алла Гаврилова, зритель конкурса:

Одесситы - это и есть песня. Это песня, музыка, смех, улыбка, юморина. И тут все поют. И как я могу здесь не быть? Я же одесситка.

Аллу поддерживает Галина Гончаренко:

Я не первый раз на этом конкурсе, я очень частый посетитель здесь, раньше тут пела, участвовала. Сейчас танцую. Мы уже тут восьмой год подряд, эти вечера, концерты – все это часть нашей жизни.

Послушать «одесских песен» собралось множество гостей праздника – и статусные общественники, и городские чиновники, и просто одесситы, приехавшие из разных концов города на этот праздник души, музыки и Одессы.

Я только заехал в центр города с Ленпоселка, где живу, и сразу – сюда, на конкурс. Я уважаю Сергея Васильевича, ценю все, что он делает для Одессы, знаю, что он приобщает своих студентов к культуре нашего города, к озеленению склонов и парков, мне это все очень нравится,

- говорит одессит Андрей.

Меня зовут Александра, живу на ул.Грушевского, я одесситка в пятом поколении. Хочу сказать, что то, что делает Сергей Кивалов – никто так не делает для города. Я ему благодарна от души, по-человечески: сколько он открыл талантов, сколько он помогает малоимущим, нуждающимся. Мы, одесситы, очень уважаем его как политика и как человека, как семьянина, как отца и дедушку. Он – действительно подлинный житель города, и не зря избран Почетным одесситом,

- говорит Александра.

Сегодня – главный день для Одессы – 225-й День рождения. Песенный праздник, на котором мы сейчас находимся очень тесно связан с этим событием: песни, которые звучат здесь, в Ротонде, они так или иначе пропитаны духом Одессы. Сюда стекаются не только одесситы, но с удовольствием приходят и гости города, чтобы прикоснуться к неповторимому одесскому колориту. Поэтому отрадно, что такая традиция есть, что она, благодаря инициативе Сергея Васильевича Кивалова, живет и развивается, и можно видеть, что здесь присутствует, наверное, самый главный аспект – связь поколений. Здесь выступают как возрастные исполнители, так и маленькие дети, которые одинаково любят свой город,

- считает Дмитрий Волошенков.

В жюри конкурса - известные деятели искусства - заслуженная артистка Украины и Крыма, солистка ансамбля песни и танца военно-морских сил Украины Елена Юрчук, народная артистка Украины солистка Одесского национального академического театра оперы и балета Валентина Васильева, заслуженный артист Украины, солист Оперного театра Павел Ермоленко.

Я хочу поздравить Сергея Васильевича - он придумал этот конкурс и проводит его на протяжении восьми лет. Уже более 2000 песен написано. Фестиваль стал самым ожидаемым и ярким событием лета. Тем более такой подарок на День города. Этот конкурс народный. Люди приходят со своими авторскими песнями и с очень известными одесскими песнями, платить ничего не нужно. Этот конкурс проводится для людей: маленьких, средних, взрослых, стариков. Мы выбираем лучших и в День города они поют для всех одесситов совершенно бесплатно,

- говорит член жюри Елена Юрчук.

Каждый настоящий одессит обязательно придет на этот заключительный концерт. Во-первых услышать новые песни, увидеть новые имена. Уже приезжают и с других городов, пишут песню об Одессе для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе. Оценивать нелегко, ведь ежегодно растет и мастерство исполнителей, и диапазон, и само количество певцов,

- делится Валентина Борисовна Васильева.

Анастасия Коломиец тоже выступила с авторской новеллой, она покорила сердца слушателей песней «Одессе-маме 225!», которую написала вместе со своей мамой.

Рада, что получила приз зрительских симпатий. Очень приятно, что люди оценили мой талант, нашу песню. Все большие молодцы. Спасибо Сергею Васильевичу Кивалову за организацию этого праздника,

- говорит Анастасия.

В числе победителей также группа «Little Play».Инна Гузенко, руководитель продюсерского центра центра «Play Fashion», пришла поболеть за своих подопечных:

Группа участвует в конкурсе уже четвертый год. Мы всегда тщательно готовимся, выбираем интересную одесскую песню, чаще всего это авторские песни. На одну из них – песню Одесский рок-н-ролл мы даже сняли прекрасный клип про Одессу.

Солистка группы «Little Play» Маргарита от волнения и усталости едва может говорить, но от радости просто сияет:

Наша песенка – «Зажигай, Одесса!» задорная, веселая, мы ее очень долго репетировали. Слова этой песни специально переделаны, чтобы она стала одесской. Мы готовились, старались, репетировали и очень довольны призовым местом. Впечатления переполняют, мы уже четвёртый год участвуем в “Пою о тебе я, Одесса моя”. И впервые добились победы! Мы очень сильно добивались того, чтоб получить хотя бы 3 место. Но будем пытаться ещё и ещё, хотим и 2 и 1 место занять,

- говорит Маргарита.

Еще одна авторская песня об Одессе - «Юморина» - была исполнена ансамблем «О-ла-ла», и тоже была с восторгом принята зрителями.

На втором месте – Алексей Гавриляк с коллективом “Чорноморські барви”.

Победительницей конкурса стала Нармин Мельник, исполнив песню Леонида Утесова «У Черного моря», разделив первое место с Артемом Грохно и Егором Полищук.

Меня переполняют чувства сейчас, я так счастлив получить этот кубок, эту грамоту. Повешу её на самое видное место. Она будет украшать мой стеллаж с грамотами,

- радуется Артем Грохно.

Эмоции действительно переполняют. Это такое ощущение полёта, лёгкости. Были представлены очень сильные вокалисты, как с авторскими песнями, так и с песнями популярными, которые знают все. Мы очень рады, что нас оценивало такое профессиональное жюри, эти люди с огромным опытом, которые действительно понимают и чувствуют музыку, - говорит Егор Полищук.

Маленькие вокалисты получили дипломы, кубки и денежные призы.

Без награды никто не остается, и тот, кто не стал победителем конкурса в этом сезоне – обязательно станет им в будущем!