Подарок Одессе от Сергея Кивалова ко Дню города: прошел финал конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя!»

Конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя!» вновь открыл городу новые таланты, вдохновил композиторов на написание новых песен о любимом городе и стал по-настоящему ценным подарком Одессе к юбилейному 225-у Дню рождения.
Второго сентября наша родная Одесса отмечает свой День рождения. Об этом прекрасном городе написано множество книг, сняты десятки фильмов и спеты тысячи песен. Приехав в этот овеянный легендами город, люди мечтают остаться в нем навсегда. А те, кто в нем живет, считают своим долгом заботиться о родной Одессе, как о собственной матери. Так и зовут ее одесситы: Одесса-мама.
В этом году наш молодой цветущий город отмечает юбилейную дату – 225 лет со дня основания. Наша Одесса – многонациональный город, сохраняющий традиции народов в сочетании с современным творческим взглядом. А цементом, скрепляющим всех нас, таких разных, в одну семью, является чрезвычайная любовь к Одессе-маме.
Прекраснейший подарок самой имениннице-Одессе и всем гостям торжества сделал президент Национального университета «Одесская юридическая академия», Почетный гражданин города Сергей Кивалов, приурочив финал ставшего традиционным конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя» к самому праздничному дню из юбилейной недели – 2 сентября.
Этот конкурс был задуман 8 лет назад как проект, помогающий выявлять и взращивать молодые таланты. С тех пор площадка у Ротонды Горсада послужила своеобразным творческим трамплином для многих исполнителей. Один из самых известных – Игорь Онищенко, ставший сегодня солистом Венской оперы.
Вот что рассказал о проекте сам инициатор – Сергей Кивалов:
В этом году участниками финала стали около пятидесяти талантливых артистов из всех уголков Украины, которые были выбраны на отборочных турах среди полутысячи вокалистов. На гала-концерте представлено 27 ярких номеров, исполненных творческими коллективами, дуэтами и сольными исполнителями.
В сезоне 2019, пройдя отборочный тур, в финал вышли как дебютанты, так и многолетние участники конкурса. Среди новичков замечательными вокальными данными выделялась Нармин Мельник.
- говорит Нармин – студентка первого курса вокального отделения Одесской музыкальной академии им.Неждановой.
Анастасия Ненова – еще школьница, параллельно обучается в музыкальной школе по классам вокала и игры на фортепиано. Для своего выступления Анастасия избрала старую добрую классику – всеми любимый гимн «Одесса – мой город родной». Юная Анастасия произвела сильное впечатление на взыскательную одесскую публику. Одесситы уверены: у этой девочки – серьезные перспективы.
Алексей Гавриляк, участник конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя!»:
Егор Кричук, юный участник конкурса:
Александр Бабенко, участник конкурса:
Артур Ситонов, вокалист и гитарист, проявив упорство, прошел в финал конкурса.
Огромная благодарность тем, кто проводит этот конкурс и благодаря кому такие праздники существуют. Сергей Васильевич Кивалов настоящий одессит. Этот конкурс бесплатный, и тут действительно дают возможность выступить большому количеству людей, показать себя. Даже те, кто не прошел в финал - у них есть возможность почувствовать сцену, почувствовать зрителя, попробовать себя на сцене.
Артур Ситонов выступил в дуэте с Виталием Непомнящим, который исполнил партию на саксофоне. К слову, Виталий прославил родной город на ежегодном международном фестивале-конкурсе исполнительского мастерства «Starsof the Albion» в Лондоне, завоевав сразу пять номинаций, что в истории конкурса произошло впервые.
За годы существования конкурс полюбился далеко за пределами Одессы. Местные жители и туристы не только подпевают, но и танцуют под любимые мелодии.
Алла Гаврилова, зритель конкурса:
Аллу поддерживает Галина Гончаренко:
Я не первый раз на этом конкурсе, я очень частый посетитель здесь, раньше тут пела, участвовала. Сейчас танцую. Мы уже тут восьмой год подряд, эти вечера, концерты – все это часть нашей жизни.
Послушать «одесских песен» собралось множество гостей праздника – и статусные общественники, и городские чиновники, и просто одесситы, приехавшие из разных концов города на этот праздник души, музыки и Одессы.
- говорит одессит Андрей.
- говорит Александра.
- считает Дмитрий Волошенков.
В жюри конкурса - известные деятели искусства - заслуженная артистка Украины и Крыма, солистка ансамбля песни и танца военно-морских сил Украины Елена Юрчук, народная артистка Украины солистка Одесского национального академического театра оперы и балета Валентина Васильева, заслуженный артист Украины, солист Оперного театра Павел Ермоленко.
- говорит член жюри Елена Юрчук.
- делится Валентина Борисовна Васильева.
Анастасия Коломиец тоже выступила с авторской новеллой, она покорила сердца слушателей песней «Одессе-маме 225!», которую написала вместе со своей мамой.
- говорит Анастасия.
В числе победителей также группа «Little Play».Инна Гузенко, руководитель продюсерского центра центра «Play Fashion», пришла поболеть за своих подопечных:
Солистка группы «Little Play» Маргарита от волнения и усталости едва может говорить, но от радости просто сияет:
- говорит Маргарита.
Еще одна авторская песня об Одессе - «Юморина» - была исполнена ансамблем «О-ла-ла», и тоже была с восторгом принята зрителями.
На втором месте – Алексей Гавриляк с коллективом “Чорноморські барви”.
Победительницей конкурса стала Нармин Мельник, исполнив песню Леонида Утесова «У Черного моря», разделив первое место с Артемом Грохно и Егором Полищук.
- радуется Артем Грохно.
Эмоции действительно переполняют. Это такое ощущение полёта, лёгкости. Были представлены очень сильные вокалисты, как с авторскими песнями, так и с песнями популярными, которые знают все. Мы очень рады, что нас оценивало такое профессиональное жюри, эти люди с огромным опытом, которые действительно понимают и чувствуют музыку, - говорит Егор Полищук.
Маленькие вокалисты получили дипломы, кубки и денежные призы.
Без награды никто не остается, и тот, кто не стал победителем конкурса в этом сезоне – обязательно станет им в будущем!