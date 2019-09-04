Сергей Кивалов прокомментировал начало работы Высшего антикоррупционного суда

Сегодняшний день войдет в историю становления государственно-правовых институтов нашей страны – начал свою работу Высший антикоррупционный суд. Важно отметить, что в данном судебном органе достойно представлена Одесская школа права. Вновь созданная структура будет рассматривать дела, связанные с коррупцией, злоупотреблением властью и служебным положением, а также декларированием ложной информации. Разумеется, что на это потребуется определенное количество времени, но, как говорят, игра стоит свеч, ведь на кону интересы всего украинского общества и инвестиционная привлекательность нашей страны. Уверен, что председатель суда Елена Танасевич будет на высоком уровне координировать работу возглавляемого органа, а весь коллектив справится с поставленными задачами и оправдает надежды, которые сегодня украинский народ возложил на Высший антикоррупционный суд,