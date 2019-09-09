В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»

В Одесском академическом театре оперы и балета состоялась одиннадцатая церемония награждения Международной премии «Золотой мангуст».

По красной дорожке, под вспышки камер, на церемонию награждения шествовали те, кто свой сегодняшний триумф зарабатывал изо дня в день, из года в год тяжелым трудом и многочасовыми изнурительными тренировками, несокрушимой волей и с верой в свои силы.

Одиннадцатая со дня основания и восьмая с момента получения статуса международной, премия «Золотой мангуст» объединила под своей эгидой лучших представителей спортивного мира из разных уголков Земли.

Организаторы поставили перед собой цель не только способствовать физическому развитию молодежи, но и прививать молодым людям уважение к многообразию национальностей, вероисповеданий и культур, и поддерживать исключительно мирные инициативы.

Премия «Золотой Мангуст» учреждена в 2009 году общественной организацией «Мангуст» с целью признания лучших спортсменов, поднятия спортивного духа в обществе, популяризации спорта и здорового образа жизни, возрождения лучших традиций спорта. За годы существования премия приобрела много друзей и единомышленников, как в Украине, так и за ее пределами. Основателем общественной организации «Мангуст» является президент Национальной федерации грэпплинга Украины, глава общественной организации «Мангуст», мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный тренер Украины, президент спортивного клуба «Мангуст» — Магомед Магдиев.

Генеральными партнёрами общественной организации и спортивного клуба «Мангуст» являются Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет.

Открывая церемонию, Магомед Магдиев поздравил всех лауреатов и подчеркнул, что очень важно привлекать молодых людей к занятию спортом и делать спорт доступным для всех.

В прошлом году организация «Золотой мангуст» праздновала свой 10-летний юбилей в Одесском театре музыкальной комедии. Премия этого года собрала друзей со всего мира под сводами самого пафосного, овеянного легендами здания Одессы и действительно самого красивого здания, входящего в список культурного наследия ЮНЕСКО - знаменитого одесского Оперного театра. Здесь дирижировали П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, пели Фёдор Шаляпин, Саломея Крушельницкая, Леонид Собинов, Леонид Утесов и Пласидо Доминго, танцевали Анна Павлова и Айседора Дункан. В этот вечер гостей порадовал полифоническим вокалом наш знаменитый современник – украинский тенор Юрий Годо, двукратный обладатель «Billboard», номинант премии «Грэмми», лучший голос классической музыки Европы, кавалер ордена 1-й степени Георгия Победоносца.

Сегодня на нашем вечере работает переводчик, потому что в этом зале присутствует множество гостей, не говорящих по-русски. Это происходит потому, что география нашей дружбы расширяется, а значит мы идем в правильном направлении. Любое активное движение, приводящее к покорению новых высот, к развитию умственному или физическому – это спорт. Сегодня многие спортсмены нуждаются в помощи, и предоставить им эту помощь, обеспечить необходимую поддержку – цель нашей организации. В природе нормального человека заложено стремление помогать, но лучше помогать тем, кто стремится стать сегодня лучше, чем был вчера, а завтра – лучше, чем сегодня,

- считает Магомед Магдиев.

Лозунгом Общественной организации «Золотой мангуст» стала крылатая фраза: «Спорт – посол мира». В этот вечер эти слова звучали много раз, они произносились разными людьми и в самых разных интерпретациях, но бесспорно одно: все собравшиеся в зале всеми фибрами души желали мира нашей стране. Очень символично, что именно в этот день состоялось знаменательное событие – после долгих месяцев плена возвратились к своим семьям украинские моряки, с чем много раз поздравляли друг друга все присутствующие.

Почетным гостем фестиваля стал Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, Почетный гражданин Одессы, государственный и общественный деятель, академик Сергей Васильевич Кивалов. Сергей Васильевич - дважды лауреат премии «Золотой мангуст», - 2015 и 2018 годов. Исполняя решение Ученого совета Одесской юридической академии, Сергей Васильевич вручил Магомеду Магдиеву памятную высокую награду Национального университета «Одесская юридическая академия», как дань уважения к его заслугам в области развития физкультуры и спорта.

Одесса всегда успешно претендовала на звание столицы спорта в нашей стране. В этом успехе велика роль не только спортивного клуба «Золотой мангуст», воспитывающего чемпионов, но и международной премии «Золотой мангуст» в лице Магомеда Магдиева, много сделавшего для развития спорта в нашем государстве. Магомед – тот человек, который бесконечно любит спорт, развивает любимое дело, взяв на себя в данном вопросе функции, которые должно исполнять государство, и сам является превосходным тренером, - сказал Сергей Кивалов.

Магомед Магдиев поблагодарил Сергея Кивалова за качественное сотрудничество, подчеркнув:

Спортивный клуб «Золотой мангуст» очень тесно сотрудничает с Национальным университетом «Одесская юридическая академия». У нас много хороших спортсменов, семь спортивных залов, но лучший из них – тот, что предоставляет нам Одесская юридическая академия, где бесплатно тренируются не только студенты академии, но и наши ребята, и юные спортсмены, и более того – сегодня в числе членов клуба – лучшие выпускники НУ «ОЮА» и МГУ.

Медаль международной премии «Золотой мангуст» Сергей Васильевич вручил самой юной гостье фестиваля – пятнадцатилетней Бибисаре Асаубаевой, пятикратной чемпионке мира по шахматам в своей возрастной категории, самому юному в истории шахмат мастеру ФИДЕ.

Поздравляя Бибисару с премией, Сергей Васильевич, привычно следуя традиции собирать под крышей своего вуза все лучшее, что есть не только в Украине, но и за рубежом, конечно, не упустил случая пригласить девушку переселиться в Одессу, чтобы стать студенткой Национального университета «Одесская юридическая академия». При этом Почетный одессит напомнил присутствующим свой любимый афоризм, что «Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно в Одессе. А если не получается, то нужно почаще сюда приезжать».

Нас очень гостеприимно встретила Одесса, мы посетили несколько экскурсий, побывали на вашей всемирно знаменитой Дерибасовской, увидели море, порт и влюбились в этот город и в его жителей. Меня поразило количество красивых людей, особенно женщин. Я благодарна Сергею Васильевичу за приглашение. Что же, раз зовут – будем всерьез рассматривать предложение. Тем более, что здесь много раз говорилось о том, как в этом вузе поддерживают спорт и спортсменов, а это невозможно переоценить, - говорит мама юной Бибисары Лилиана Танжарикова.

И еще одна новость вызвала всплеск радостных эмоций: во время проведения торжества стало известно об уверенной победе, одержанной украинской футбольной сборной над литовцами в Вильнюсе.

Первым спортсменом, получившим в этот вечер на сцене одесского Оперного театра награду «Золотого мангуста» стал Георгий Зантарая — украинский дзюдоист грузинского происхождения, участник летних Олимпийских игр, победитель и призёр чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта. Награду он получил из рук Равиля Сафовича Сафиуллина — народного депутата Украины IV, V и VI созывов, Министра по делам семьи, молодежи и спорта, Министра молодёжи и спорта.

«Сила не зависит от физических возможностей. Её источник — неукротимая воля», - говорил Раджив Ганди. Представители 14 стран мира, в числе которых Асасёрю Акинори — один из самых молодых великих чемпионов в истории сумо, Александр Тихонов - четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, заслуженный мастер спорта СССР, Тимур Хубулури — депутат парламента Грузии, двукратный чемпион мира по дзюдо, Ахмет Айик — президент Ассоциации борьбы Турции, Бибисара Асаубаева — уже пятикратная чемпионка мира по шахматам из Казахстана и многие другие, собравшиеся в эти сентябрьские дни в Одессе, объединяют наш спорт, повышают престиж спорта и помогают возрождать и сохранять наши спортивные традиции.

Мы гордимся тем, что проводим вручение этой награды в Одессе. Ценность нашей премии – это наши лауреаты. Сегодня номинированы на награды двадцать два лауреата. В этом году здесь присутствуют действительно легендарные личности – многократные олимпийские чемпионы, знаменитые тренера, меценаты спорта, которые не только вносят весомые финансовые вклады в развитие спорта, но и укрепляют наши международные связи, - рассказала исполнительный директор организации Татьяна Акуленко, выпускница Национального университета «Одесская юридическая академия».

Церемония поздравления состояла из двух частей. На первой части церемонии вручались награды «Золотого Мангуста» - орден из чистого золота, вручаемый за выдающиеся успехи в области физической культуры и спорта. На второй - орден «Дружбы народов», изготовленный из золота и инкрустированный диамантами, - он выдается за весомый вклад в развитие спорта и укрепление дружбы между народами.

Неофициальная часть церемонии продолжалась в знаменитом ночном клубе "Ибица". Выступали Ингрид, Нитич и другие звёзды эстрады.