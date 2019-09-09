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  • Дата: Вчера, 13:59
Вчера, 13:59

В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»

Категория: Первая полоса / Новости / Статьи


В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»

В Одесском академическом театре оперы и балета состоялась одиннадцатая церемония награждения Международной премии «Золотой мангуст».

По красной дорожке, под вспышки камер, на церемонию награждения шествовали те, кто свой сегодняшний триумф зарабатывал изо дня в день, из года в год тяжелым трудом и многочасовыми изнурительными тренировками, несокрушимой волей и с верой в свои силы.

В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»

Одиннадцатая со дня основания и восьмая с момента получения статуса международной, премия «Золотой мангуст» объединила под своей эгидой лучших представителей спортивного мира из разных уголков Земли.

В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»

Организаторы поставили перед собой цель не только способствовать физическому развитию молодежи, но и прививать молодым людям уважение к многообразию национальностей, вероисповеданий и культур, и поддерживать исключительно мирные инициативы.

В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»

Премия «Золотой Мангуст» учреждена в 2009 году общественной организацией «Мангуст» с целью признания лучших спортсменов, поднятия спортивного духа в обществе, популяризации спорта и здорового образа жизни, возрождения лучших традиций спорта. За годы существования премия приобрела много друзей и единомышленников, как в Украине, так и за ее пределами. Основателем общественной организации «Мангуст» является президент Национальной федерации грэпплинга Украины, глава общественной организации «Мангуст», мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный тренер Украины, президент спортивного клуба «Мангуст»  — Магомед Магдиев.

В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»

Генеральными партнёрами общественной организации и спортивного клуба «Мангуст» являются Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет.

В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»

Открывая церемонию, Магомед Магдиев поздравил всех лауреатов и подчеркнул, что очень важно привлекать молодых людей к занятию спортом и делать спорт доступным для всех.

В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»

В прошлом году организация «Золотой мангуст» праздновала свой 10-летний юбилей в Одесском театре музыкальной комедии.  Премия этого года собрала друзей со всего мира под сводами самого пафосного, овеянного легендами здания Одессы и действительно самого красивого здания, входящего в список культурного наследия ЮНЕСКО  - знаменитого одесского Оперного театра. Здесь дирижировали П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, пели Фёдор Шаляпин, Саломея Крушельницкая, Леонид Собинов, Леонид Утесов и Пласидо Доминго, танцевали Анна Павлова и Айседора Дункан. В этот вечер гостей порадовал полифоническим вокалом наш знаменитый современник – украинский тенор Юрий Годо, двукратный обладатель «Billboard», номинант премии «Грэмми», лучший голос классической музыки Европы, кавалер ордена 1-й степени Георгия Победоносца.

В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»

Сегодня на нашем вечере работает переводчик, потому что в этом зале присутствует множество гостей, не говорящих по-русски. Это происходит потому, что география нашей дружбы расширяется, а значит мы идем в правильном направлении. Любое активное движение, приводящее к покорению новых высот, к развитию умственному или физическому – это спорт. Сегодня многие спортсмены нуждаются в помощи, и предоставить им эту помощь, обеспечить необходимую поддержку – цель нашей организации. В природе нормального человека заложено стремление помогать, но лучше помогать тем, кто стремится стать сегодня лучше, чем был вчера, а завтра – лучше, чем сегодня,
- считает Магомед Магдиев.

Лозунгом Общественной организации «Золотой мангуст» стала крылатая фраза: «Спорт – посол мира». В этот вечер эти слова звучали много раз, они произносились разными людьми и в самых разных интерпретациях, но бесспорно одно: все собравшиеся в зале всеми фибрами души желали мира нашей стране. Очень символично, что именно в этот день состоялось знаменательное событие – после долгих месяцев плена возвратились к своим семьям украинские моряки, с чем много раз поздравляли друг друга все присутствующие.

В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»

Почетным гостем фестиваля стал Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, Почетный гражданин Одессы, государственный и общественный деятель, академик Сергей Васильевич Кивалов.  Сергей Васильевич  - дважды лауреат премии «Золотой мангуст», - 2015 и 2018 годов. Исполняя решение Ученого совета Одесской юридической академии, Сергей Васильевич вручил Магомеду Магдиеву памятную высокую награду Национального университета «Одесская юридическая академия», как дань уважения к его заслугам в области развития физкультуры и спорта.

Одесса всегда успешно претендовала на звание столицы спорта в нашей стране. В этом успехе велика роль не только спортивного клуба «Золотой мангуст», воспитывающего чемпионов, но и международной премии «Золотой мангуст» в лице Магомеда Магдиева, много сделавшего для развития спорта в нашем государстве. Магомед – тот человек, который бесконечно любит спорт, развивает любимое дело, взяв на себя в данном вопросе функции, которые должно исполнять государство, и сам является превосходным тренером,
- сказал Сергей Кивалов.

В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»

Магомед Магдиев поблагодарил Сергея Кивалова за качественное сотрудничество, подчеркнув:

Спортивный клуб «Золотой мангуст» очень тесно сотрудничает с Национальным университетом «Одесская юридическая академия». У нас много хороших спортсменов, семь спортивных залов, но лучший из них – тот, что предоставляет нам Одесская юридическая академия, где бесплатно тренируются не только студенты академии, но и наши ребята, и юные спортсмены, и более того – сегодня в числе членов клуба – лучшие выпускники НУ «ОЮА» и МГУ.

В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»

Медаль международной премии «Золотой мангуст» Сергей Васильевич вручил самой юной гостье фестиваля – пятнадцатилетней Бибисаре Асаубаевой, пятикратной чемпионке мира по шахматам в своей возрастной категории, самому юному в истории шахмат мастеру ФИДЕ.

В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»

Поздравляя Бибисару с премией, Сергей Васильевич, привычно следуя традиции собирать под крышей своего вуза все лучшее, что есть не только в Украине, но и за рубежом, конечно, не упустил случая пригласить девушку переселиться в Одессу, чтобы стать студенткой Национального университета «Одесская юридическая академия». При этом Почетный одессит напомнил присутствующим свой любимый афоризм, что «Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно в Одессе. А если не получается, то нужно почаще сюда приезжать».

В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»

Нас очень гостеприимно встретила Одесса, мы посетили несколько экскурсий, побывали на вашей всемирно знаменитой Дерибасовской, увидели море, порт и влюбились в этот город и в его жителей. Меня поразило количество красивых людей, особенно женщин. Я благодарна Сергею Васильевичу за приглашение. Что же, раз зовут – будем всерьез рассматривать предложение. Тем более, что здесь много раз говорилось о том, как в этом вузе поддерживают спорт и спортсменов, а это невозможно переоценить, - говорит мама юной Бибисары Лилиана Танжарикова.

В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»

И еще одна новость вызвала всплеск радостных эмоций: во время проведения торжества стало известно об уверенной победе, одержанной украинской футбольной сборной над литовцами в Вильнюсе.

Первым спортсменом, получившим в этот вечер на сцене одесского Оперного театра награду «Золотого мангуста» стал Георгий Зантарая — украинский дзюдоист грузинского происхождения, участник летних Олимпийских игр, победитель и призёр чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта. Награду он получил из рук Равиля Сафовича Сафиуллина — народного депутата Украины IV, V и VI созывов, Министра по делам семьи, молодежи и спорта, Министра молодёжи и спорта.

В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»

«Сила не зависит от физических возможностей. Её источник — неукротимая воля», - говорил Раджив Ганди. Представители 14 стран мира, в числе которых Асасёрю Акинори — один из самых молодых великих чемпионов в истории сумо, Александр Тихонов - четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, заслуженный мастер спорта СССР, Тимур Хубулури — депутат парламента Грузии, двукратный чемпион мира по дзюдо, Ахмет Айик — президент Ассоциации борьбы Турции, Бибисара Асаубаева — уже пятикратная чемпионка мира по шахматам из Казахстана и многие другие, собравшиеся в эти сентябрьские дни в Одессе, объединяют наш спорт, повышают престиж спорта и помогают возрождать и сохранять наши спортивные традиции.

В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»

Мы гордимся тем, что проводим вручение этой награды в Одессе. Ценность нашей премии – это наши лауреаты. Сегодня номинированы на награды двадцать два лауреата. В этом году здесь присутствуют действительно легендарные личности – многократные олимпийские чемпионы, знаменитые тренера, меценаты спорта, которые не только вносят весомые финансовые вклады в развитие спорта, но и укрепляют наши международные связи,
 - рассказала исполнительный директор организации Татьяна Акуленко, выпускница Национального университета «Одесская юридическая академия».

В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»

В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»

Церемония поздравления состояла из двух частей. На первой части церемонии вручались награды «Золотого Мангуста» - орден из чистого золота, вручаемый за выдающиеся успехи в области физической культуры и спорта. На второй - орден «Дружбы народов», изготовленный из золота и инкрустированный диамантами, - он выдается за весомый вклад в развитие спорта и укрепление дружбы между народами.

Неофициальная часть церемонии продолжалась в знаменитом ночном клубе "Ибица". Выступали Ингрид, Нитич и другие звёзды эстрады.

 

Галерея

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В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
В Одессе прошла одиннадцатая церемония награждения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст»
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