В Одессе прошли Всеукраинский открытый турнир по вольной борьбе среди кадетов «Планета Академия»

Борьбе всё возрасты покорны. Но самый ключевой период карьеры молодых борцов - переходной. Категория кадетов - первый важный шаг в жизни профессионального спортсмена. Именно на этот возраст решили сделать ставку в клубе «Планета Академия», который был создан этим летом на базе Одесской юридической академии. Территориально клуб находится в кампусе Морского училища № 3, который входит в структуру вуза. Более того, организован социальный проект - начнет свою работу бесплатная секция для детей и молодежи. Также занятия для студентов Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета, колледжей и училищ вузов здесь будут проходить абсолютно бесплатно.

Первым важным событием «Планеты Академии» стал международный турнир на 4-й станции Фонтана. В соревнованиях приняли участие команды из разных стран, Украины, Молдовы, Беларуси. Украину представили команды из Одессы, Львова, Харькова.

Я рад приветствовать сегодня здесь всех вас, на открытии этого исторического турнира. Это очень символично, что именно здесь, в Одессе пройдут первые такого рода соревнования, недаром наш город претендует на спортивную столицу Украины. А в наших вузах, Национальном университете «Одесская юридическая академия», в Международном гуманитарном университете, всегда уделяли большое внимание спорту, спортивному развитию молодых людей. На наших глазах зарождается традиция – ежегодные соревнования по вольной борьбе среди кадетов. В этом году мы открыли спортивный клуб по вольной борьбе «Планета Академия», мы надеемся, что количество любителей этого вида спорта будет расти. Я уверен, что такие соревнования, как сегодняшнее, дают нашим спортсменам возможность продвигаться дальше, пробовать себя на спортивных аренах более высокого уровня. Я желаю вам всем здоровья и успехов, чтобы вы выходили из борьбы победителями,

– обратился к спортсменам президент Национального университета «Одесская юридическая академия», почетный гражданин Одессы Сергей Кивалов.

Огромная поддержка со стороны руководства Национального университета «Одесская юридическая академия». Президент вуза Сергей Васильевич Кивалов очень быстро отреагировал на нашу просьбу и предложение о создании этого клуба. Клуб на сегодняшний день имеет свой зал, который отремонтирован, имеет 2 борцовских ковра, которые являются последним пиком моды среди борцовских ковров олимпийского образца. Сейчас мы будем заниматься экипировкой и набором спортсменов, которые в первую очередь, конечно же, являются студентами Юракадемии, а также всех учебных заведений, которые входят в состав Одесской Юракадемии и студентом Международного гуманитарного университета,

– отметил Ибрагим Мальсагов, Президент борцовского клуба «Планета Академия».

Представители нашего региона, а в часности, это Василий Михайлов из Тарутино, ещё претендует на олимпийскую лицензию в Токио. Для этого ему нужно успешно выступить на Чемпионате мира. А чтобы в Одессе появлялись новые таланты - необходимо создавать такие условия для тренировок и турниров, как в клубе «Планета Академия» - уверены в руководстве областной Федерации.

Такого рода соревнования, команда-против команды среди кадетов, а это совсем молодые ребята 16-17, мы проводим в этом году впервые. Но мы надеемся, что в следующем году увеличится количество участников. Это наши ростки, будущие победители международных соревнований, мы должны их видеть, дать им возможность попробовать свои силы, показать себя. Мы очень благодарны за поддержку Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Васильевича Кивалова, он предоставил нам также эту прекрасную спортивную площадку, где всем удобно, и спортсменам, и зрителям,

– сказал президент Одесской федерации по вольной борьбе Беслан Туштаров.

Тренирует детей в клубе «Планета Академия» 4-х кратный чемпион мира, заслуженный тренер Украины Виктор Арнаутов. На турнире он исполнял роль главного судьи.

Победа досталась той команде, игроки которой получили по результатам схваток наибольшее количество очков. Кроме гордости за свое мастерство, победители увезли домой медали и переходной кубок, за который в следующем году им опять придется побороться, или отдать его другой команде. Кроме того, призовой фонд соревнований составил немалую сумму, и команды-победители, занявшие первое, второй и третьи места, смогли воспользоваться еще и материальным стимулом.

Появление нового клуба вольной борьбы в Одесской области, а также проведение дебютного международного турнира, безусловно, повышают уровень этого вида спорта в нашем регионе - уверены организаторы. В планах спортсменов выезды на крупные и престижные чемпионаты. Но для этого ещё необходимо поработать над техникой и набраться опыта, считают тренеры.

Напомним, что в спорткомплексе Национального университета «Одесская юридическая академия» проходит много соревнований городского, областного и всеукраинского масштаба.

Недавно здесь состоялся ставший традиционным Международный турнир по вольной борьбе среди мужчин «Черное море». Соревнование собрало взрослых борцов из Канады, Румынии, Болгарии, Молдовы и других стран. Традиционно, в числе участников турнира - студенты Одесской Юракадемии. Турнир «Черное море» имеет глубокие корни, ведет отсчет с 1975 года, не раз менял название, но неизменно оставалось место его проведения – Одесса. Международный турнир «Черное море» являлся отборочным перед молодежным Чемпионатом Европы.