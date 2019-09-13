Сергей Кивалов поздравил украинцев с Днем физической культуры и спорта

«О, спорт – ты мир!» – говорили в античности, и спустя тысячелетия социальная значимость спорта не только не утратилась, но и, наоборот – возросла. Спорт – это то, что объединяет людей разных возрастов, национальностей, вероисповедания вокруг идеи здорового образа жизни.

Традиционно во вторую субботу сентября в Украине отмечают День физической культуры и спорта. Развивая студенческий спорт, мы идём по правильному пути – на протяжении многих лет cтуденты Одесской Юракадемии и Международного гуманитарного университета показывают высокие результаты в соревнованиях по многим видам спорта, в коллекции наших alma mater уже более 100 медалей. Мы гордимся тем, что Национальный университет «Одесская юридическая академия» по праву признан одним из самых спортивных вузов страны.

У нас есть свои сборные команды по футболу, волейболу, регби и многим другим видам спорта. Подобная традиция ведущих западных университетов надёжно укоренилась в наших вузах, как следствие – студенческие команды показывают высокие результаты на всеукраинских и международных соревнованиях. Мы модернизируем спортивную базу, создаем условия для того, чтобы молодежь могла наиболее эффективно совмещать занятия спортом с учёбой, проводим массу различных мероприятий. Молодое поколение должно знать, что физическая культура и спорт – это интересно, модно и здорово!



– написал на своей официальной странице в Facebook Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, глава Одесского областного спортивного студенческого союза Сергей Кивалов.