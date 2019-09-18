В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам

В спорткомплексе Международного гуманитарного университета состоялся Всеукраинский турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам «Одесса-мама». Международный гуманитарный университет и спортивный клуб «Тигренок» организовали настоящий праздник для любителей гимнастики и спортивных танцев.
Поучаствовать в турнире в Одессу съехались почти 300 участниц со всей Украины.
– отметил Почетный гражданин Одессы, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергея Кивалов.
В спорткомплексе МГУ на 8-й станции Большого Фонтана вот уже три года проводят занятия участники детской юношеской школы по художественной гимнастикиОлимпийского резерва «Черноморец». Лишившись своего зала для занятий, они обрели здесь отличную современную тренировочную базу.
– подчеркнула старший тренер юношеской спортивной школы «Черноморец»Марина Арутюнян.
Для воспитанников спортивной школы очень важно, в каких условиях проводятся занятия и соревнования.
– поделилась мнением спортсменка из Винницы Елизавета Лапина.
– согласна с ней спортсменка из Одессы Валерия Бахчеванжи.
Впереди у девушек изнурительные тренировки и новые спортивные достижения. Вполне возможно, кто-то из них заявит о себе на ближайшихлетних Олимпийских играх. А пока они пробуют свои силы во всеукраинских соревнованиях.
Кроме соревнований по гимнастике, в рамках турнира «Одесса-мама» участницы демонстрировали и свои достижения, как мастера спортивного танца.Оценивали достижения спортсменок известные хореографы, представители Одесского оперного театра, музыканты. В состав жюри вошлии другие известные люди нашего города, среди них президент клуба «Тигренок» Александр Негутаров.