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  • Дата: Сегодня, 16:32
Сегодня, 16:32

В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам

Категория: Первая полоса / Новости / Спорт

В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам

В спорткомплексе Международного гуманитарного университета состоялся Всеукраинский турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам «Одесса-мама». Международный гуманитарный университет и спортивный клуб «Тигренок» организовали настоящий праздник для любителей гимнастики и спортивных танцев.

Поучаствовать в турнире в Одессу съехались почти 300 участниц со всей Украины.

 

В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам

 

Именно в этом зале тренируется школа олимпийского резерва по художественной гимнастике.  Одесская школа художественной гимнастике является одной из самых сильных в Украине, и этот зал отлично подходит для проведения самых разных спортивных состязаний.  Я глубоко убеждён, что сейчас, как никогда, важно поддерживать такой вид спорта, как художественная гимнастика, чтобы достижения наших спортсменов были замечены и чтобы спортсмены стремились к ещё большему мастерству,

– отметил Почетный гражданин Одессы, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергея Кивалов.

 

В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам

 

В спорткомплексе МГУ на 8-й станции Большого Фонтана вот уже три года проводят занятия участники детской юношеской школы по художественной гимнастикиОлимпийского резерва «Черноморец». Лишившись своего зала для занятий, они обрели здесь отличную современную тренировочную базу.

 

В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам

 

Сергей Васильевич предоставил нам этот зал, спасибо ему большое за это. Зал очень удобный. Мы занимаемся тут, как на своей постоянной базе, и очень довольны, это один из самых лучших залов для тренировок в городе,

– подчеркнула старший тренер юношеской спортивной школы «Черноморец»Марина Арутюнян.

Для воспитанников спортивной школы очень важно, в каких условиях проводятся занятия и соревнования.

 

Здесь отличные условия и судейство справедливое. Мы не первый раз  принимаем участие в таких соревнованиях, и здесь условия просто идеальные,
 

–  поделилась мнением спортсменка из Винницы Елизавета Лапина.

 

Да, все на самом высшем уровне, мне очень нравится. Не все заладилось конкретно у меня, но я считаю, надо просто больше тренироваться,

– согласна с ней спортсменка из Одессы Валерия Бахчеванжи.

 

В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам

 

Впереди у девушек изнурительные тренировки и новые спортивные достижения. Вполне возможно, кто-то из них заявит о себе на  ближайшихлетних Олимпийских играх. А пока они пробуют свои силы во всеукраинских соревнованиях.

 

В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам

 

Кроме соревнований по гимнастике, в рамках турнира «Одесса-мама» участницы демонстрировали и свои достижения, как мастера спортивного танца.Оценивали достижения спортсменок известные хореографы, представители Одесского оперного театра, музыканты. В состав жюри вошлии другие известные люди нашего города, среди них президент клуба «Тигренок» Александр Негутаров.

 

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В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам
В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам
В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам
В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам
В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам
В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам
В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам
В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам
В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам
В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам
В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам
В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам
В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам
В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам
В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам
В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам
В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам
В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам
В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам
В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам
В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам
В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам
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