В спорткомплексе МГУ состоялся турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам

В спорткомплексе Международного гуманитарного университета состоялся Всеукраинский турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам «Одесса-мама». Международный гуманитарный университет и спортивный клуб «Тигренок» организовали настоящий праздник для любителей гимнастики и спортивных танцев.

Поучаствовать в турнире в Одессу съехались почти 300 участниц со всей Украины.

Именно в этом зале тренируется школа олимпийского резерва по художественной гимнастике. Одесская школа художественной гимнастике является одной из самых сильных в Украине, и этот зал отлично подходит для проведения самых разных спортивных состязаний. Я глубоко убеждён, что сейчас, как никогда, важно поддерживать такой вид спорта, как художественная гимнастика, чтобы достижения наших спортсменов были замечены и чтобы спортсмены стремились к ещё большему мастерству,

– отметил Почетный гражданин Одессы, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергея Кивалов.

В спорткомплексе МГУ на 8-й станции Большого Фонтана вот уже три года проводят занятия участники детской юношеской школы по художественной гимнастикиОлимпийского резерва «Черноморец». Лишившись своего зала для занятий, они обрели здесь отличную современную тренировочную базу.

Сергей Васильевич предоставил нам этот зал, спасибо ему большое за это. Зал очень удобный. Мы занимаемся тут, как на своей постоянной базе, и очень довольны, это один из самых лучших залов для тренировок в городе,

– подчеркнула старший тренер юношеской спортивной школы «Черноморец»Марина Арутюнян.

Для воспитанников спортивной школы очень важно, в каких условиях проводятся занятия и соревнования.

Здесь отличные условия и судейство справедливое. Мы не первый раз принимаем участие в таких соревнованиях, и здесь условия просто идеальные,

– поделилась мнением спортсменка из Винницы Елизавета Лапина.

Да, все на самом высшем уровне, мне очень нравится. Не все заладилось конкретно у меня, но я считаю, надо просто больше тренироваться,

– согласна с ней спортсменка из Одессы Валерия Бахчеванжи.

Впереди у девушек изнурительные тренировки и новые спортивные достижения. Вполне возможно, кто-то из них заявит о себе на ближайшихлетних Олимпийских играх. А пока они пробуют свои силы во всеукраинских соревнованиях.

Кроме соревнований по гимнастике, в рамках турнира «Одесса-мама» участницы демонстрировали и свои достижения, как мастера спортивного танца.Оценивали достижения спортсменок известные хореографы, представители Одесского оперного театра, музыканты. В состав жюри вошлии другие известные люди нашего города, среди них президент клуба «Тигренок» Александр Негутаров.