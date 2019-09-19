В Одессе появился «Сквер за мир»

На 2-й станции Фонтанской дороги, на пересечении улиц Канатной и Бисквитного переулка состоялось торжественное открытие нового зеленого уголка нашего города – сквера «За мир». Данная инициатива была реализована в рамках «Общественного бюджета». Автором проекта выступил Одесский областной Совет мира.

Мы подали своей проект на конкурс год назад и выиграли его. В рамках общественного бюджета начали создавать этот сквер. Участок был очень запущен, не было ни освещения, ни деревьев, ничего. Теперь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю люди могут спокойно здесь ходить, ночью здесь будет светить свет, будут играться дети, и самое главное, что теперь у нас здесь будет такое красивое Сердце мира. Сквер расположен рядом с колледжами Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета. Это те вузы, с которым Одесский областной Совет мира сотрудничает на протяжении многих лет. Масштабные флешмобы и благотворительные мероприятия мы всегда проводим вместе, и очень благодарны за поддержку президенту университетов, почетному гражданину Одессы Сергею Васильевичу Кивалову,

- отметила председатель Одесского областного Совета Мира Тамила Афанасьева.

Открытие сквера было приурочено к Международному дню мира, который по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается ежегодно 21 сентября. На торжественное мероприятие пришли множество почетных гостей, которые затем приняли участие в традиционной высадке деревьев.

На сегодня в сквере выложены новые пешеходные дорожки, установлена парковая мебель – скамейки и урны, приведен в порядок, расположенный в центре сквере знак символа мира, оборудована детская площадка и подведено освещение. В настоящее время продолжаются работы по озеленению сквера и установке фонарей. В ближайшее время будет проведен wi-fi.

Здесь всегда много людей, и, не удивительно, что сразу после открытия в сквере появились мамы с колясками, с маленькими детьми, которые тут же принялись осваивать новую детскую площадку. В перспективе, как поделилась Тамила Афанасьева, по просьбе местных жителей здесь планируется разместить еще и спортивную площадку, чтобы люди имели возможность заниматься спортом.