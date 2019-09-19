В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве

В Международной профессиональной дискуссии по вопросам защиты в уголовном производстве приняли участие около 200 адвокатов со всех регионов Украины, в основном, уголовные правозащитники.
Организаторы Форума – Немецкий Фонд международного правового сотрудничества, Национальная Ассоциация адвокатов Украины и Федеральная Палата адвокатов Германии.
Почетными гостями дискуссии стали профессор Ян Бокемюль (г.Регенсбург) и доктор Аннетте фон Штеттен (г.Мюнхен). Известные немецкие адвокаты являются правозащитниками с большим опытом и входят во влиятельный Комитет по уголовному праву Федеральной Палаты адвокатов Германии, к мнению которого прислушиваются немецкие законодатели.
От имени президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Кивалова, Ученого совета и ректората вуза участников международного форума приветствовал ректор вуза Виктор Загородний.
Международная дискуссионная встреча не случайно проходит в стенах известного в стране юридического вуза. Ведь, наряду с подготовкой судей, прокуроров, университет особое внимание уделяет подготовке адвокатов.
На факультете адвокатуры студентам читают специальные курсы: адвокат в уголовном, административном, гражданском производствах, преподают историю адвокатуры и другие специальные дисциплины.
Открыла встречу глава Национальной Ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова.
Национальный университет «Одесская юридическая академия» не первый год подряд сотрудничает с Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Итог этого сотрудничества – организация совместных региональных и всеукраинских конференций и семинаров, цель которых – повышение профессиональной квалификации адвокатов страны. На протяжении 8 лет университет проводит Международную научно-практическую конференцию «Адвокатура: прошлое, настоящее, будущее», которая ежегодно объединят около 500 отечественных и зарубежных юристов, адвокатов и ученых.
Более того, два с половиной года назад, 7 апреля 2017 года, президент Одесской Юракадемии, академик Сергей Кивалов и глава НААУ Лидия Изовитова подписали Меморандум о сотрудничестве.
Лидия Изовитова подчеркнула:
При Одесской Юракадемии успешно работает Юридическая клиника, где студенты учатся предоставлять консультации и готовить процессуальные документы. Благодаря этому многие учёные, преподаватели и выпускники являются практикующими адвокатами, членами Совета адвокатов Одесской области.
Сегодня в Украине практикуют почти 45 тысяч адвокатов.
С немецкой стороны участников дискуссии приветствовала Вероника Хоррер, которая является директором международного отдела Федеральной Палаты адвокатов Германии (Берлин). Госпоже Хоррер не пришлось прибегать к услугам переводчика. Всех удивил ее хороший русский язык. Оказалось, что она – наша соотечественница, уроженка Черновцов, девочкой переехавшая в Германию и занимающая ныне высокий пост.
Наша адвокатская деятельность не заканчивается на границе наших стран. Мы часто переступаем кордоны вместе с нашими клиентами, будь то в уголовном, или семейном праве. И нам очень важно тесное сотрудничество.
Госпожа Хоррер впервые побывала в Одессе три года назад во время проведения здесь большой конференции по адвокатским вознаграждениям:
А вот в Национальном университете «Одесская юридическая академия» Вероника Хоррер находится впервые. Но яркое впечатление вуз успел произвести:
В течение всего дня участники дискуссии вели разговор об уголовном процессе в Германии и Украине. Состоялось обсуждение ряда вопросов, таких как: допуск актов, сбор доказательств и их регулирование в двух странах, особенности правозащиты в политических процессах.
Доктор Аннетте фон Штеттен ознакомила собравшихся с ходом досудебного расследования в Германии, профессор Ян Бокемюль – с исполнениями приговоров, а адвокат Ольга Просянюк – с мифами и реальностью защиты в сложных уголовных делах. Большие споры и дискуссии вызвало обсуждение средств обжалования и возможностей пересмотра дел.
Учитывая то, что в нашей стране продолжается реформа отечественной правовой системы, проведение подобных профессиональных встреч чрезвычайно актуально. Ведь, по мнению самих защитников, адвокаты нуждаются в усилении своих прав, защите собственных интересов, а своей целью видят сохранение независимости адвокатского сообщества.