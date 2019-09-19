В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве

В Международной профессиональной дискуссии по вопросам защиты в уголовном производстве приняли участие около 200 адвокатов со всех регионов Украины, в основном, уголовные правозащитники.

Организаторы Форума – Немецкий Фонд международного правового сотрудничества, Национальная Ассоциация адвокатов Украины и Федеральная Палата адвокатов Германии.

Почетными гостями дискуссии стали профессор Ян Бокемюль (г.Регенсбург) и доктор Аннетте фон Штеттен (г.Мюнхен). Известные немецкие адвокаты являются правозащитниками с большим опытом и входят во влиятельный Комитет по уголовному праву Федеральной Палаты адвокатов Германии, к мнению которого прислушиваются немецкие законодатели.

От имени президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Кивалова, Ученого совета и ректората вуза участников международного форума приветствовал ректор вуза Виктор Загородний.

Международная дискуссионная встреча не случайно проходит в стенах известного в стране юридического вуза. Ведь, наряду с подготовкой судей, прокуроров, университет особое внимание уделяет подготовке адвокатов.

На факультете адвокатуры студентам читают специальные курсы: адвокат в уголовном, административном, гражданском производствах, преподают историю адвокатуры и другие специальные дисциплины.

По инициативе президента университета Сергея Васильевича Кивалова более 20 лет назад был открыт факультет адвокатуры. Одесская юридическая академия первой в Украине приступила к подготовке профессиональных адвокатов. отметил в своем выступлении Виктор Загородний. – В образовательном процессе особое внимание уделяется получению практических навыков и международного опыта. Для этого в качестве лекторов мы приглашаем в университет ведущих зарубежных адвокатов, судей, прокуроров, которые знакомят студентов с тонкостями судебного процесса. В вузе есть все необходимые условия для того, чтобы будущие адвокаты ещё со студенческих лет могли оттачивать своё профессиональное мастерство.

Открыла встречу глава Национальной Ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» не первый год подряд сотрудничает с Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Итог этого сотрудничества – организация совместных региональных и всеукраинских конференций и семинаров, цель которых – повышение профессиональной квалификации адвокатов страны. На протяжении 8 лет университет проводит Международную научно-практическую конференцию «Адвокатура: прошлое, настоящее, будущее», которая ежегодно объединят около 500 отечественных и зарубежных юристов, адвокатов и ученых.

Более того, два с половиной года назад, 7 апреля 2017 года, президент Одесской Юракадемии, академик Сергей Кивалов и глава НААУ Лидия Изовитова подписали Меморандум о сотрудничестве.

Лидия Изовитова подчеркнула:

Этот документ обеспечивает трудоустройство и прохождение практики для студентов и выпускников НУ «ОЮА». Согласно требованиям законодательства каждый адвокат обязан регулярно проходить повышение квалификации. Поэтому подписанный меморандум предусматривает не только подготовку адвокатов, но и повышение квалификации практикующих специалистов.

При Одесской Юракадемии успешно работает Юридическая клиника, где студенты учатся предоставлять консультации и готовить процессуальные документы. Благодаря этому многие учёные, преподаватели и выпускники являются практикующими адвокатами, членами Совета адвокатов Одесской области.

Сегодня в Украине практикуют почти 45 тысяч адвокатов.

С немецкой стороны участников дискуссии приветствовала Вероника Хоррер, которая является директором международного отдела Федеральной Палаты адвокатов Германии (Берлин). Госпоже Хоррер не пришлось прибегать к услугам переводчика. Всех удивил ее хороший русский язык. Оказалось, что она – наша соотечественница, уроженка Черновцов, девочкой переехавшая в Германию и занимающая ныне высокий пост.

Украина – большой сосед Европейского Союза,– заявила Вероника Хоррер. Это страна, которая сейчас приближается к Евросоюзу. И для нас очень важно, чтобы здесь была сильная, независимая и профессиональная адвокатура. Нас интересуют тенденции в вашей правовой политике. Министерства юстиции наших стран тесно сотрудничают. Они имеют совместные проекты, которые мы должны знать и к ним готовиться.

Наша адвокатская деятельность не заканчивается на границе наших стран. Мы часто переступаем кордоны вместе с нашими клиентами, будь то в уголовном, или семейном праве. И нам очень важно тесное сотрудничество.

Госпожа Хоррер впервые побывала в Одессе три года назад во время проведения здесь большой конференции по адвокатским вознаграждениям:

В Украине нас принимают дружественно и тепло. Вчера у нас была встреча с представителями Национальной Ассоциации адвокатов Украины. В Одессе нам очень понравилось, интересный город. Я уверена, мы здесь не в последний раз.

А вот в Национальном университете «Одесская юридическая академия» Вероника Хоррер находится впервые. Но яркое впечатление вуз успел произвести:

Видно, что здесь профессиональный подход к обучению. Большой порядок во всем. Нас приветствовал ректор университета. Впечатления от пребывания здесь самые благоприятные.

В течение всего дня участники дискуссии вели разговор об уголовном процессе в Германии и Украине. Состоялось обсуждение ряда вопросов, таких как: допуск актов, сбор доказательств и их регулирование в двух странах, особенности правозащиты в политических процессах.

Доктор Аннетте фон Штеттен ознакомила собравшихся с ходом досудебного расследования в Германии, профессор Ян Бокемюль – с исполнениями приговоров, а адвокат Ольга Просянюк – с мифами и реальностью защиты в сложных уголовных делах. Большие споры и дискуссии вызвало обсуждение средств обжалования и возможностей пересмотра дел.

Учитывая то, что в нашей стране продолжается реформа отечественной правовой системы, проведение подобных профессиональных встреч чрезвычайно актуально. Ведь, по мнению самих защитников, адвокаты нуждаются в усилении своих прав, защите собственных интересов, а своей целью видят сохранение независимости адвокатского сообщества.