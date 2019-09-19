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  • Дата: Вчера, 17:03
Вчера, 17:03

В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование


В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве

В Международной профессиональной дискуссии по вопросам защиты в уголовном производстве приняли участие около 200 адвокатов со всех регионов Украины, в основном, уголовные правозащитники.

Организаторы Форума – Немецкий Фонд международного правового сотрудничества, Национальная Ассоциация адвокатов Украины и Федеральная Палата адвокатов Германии.

 

В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве

 

Почетными гостями дискуссии стали профессор Ян Бокемюль (г.Регенсбург) и доктор Аннетте  фон Штеттен (г.Мюнхен). Известные немецкие адвокаты  являются правозащитниками с большим опытом и входят во влиятельный  Комитет по уголовному праву Федеральной Палаты адвокатов Германии, к мнению которого прислушиваются немецкие законодатели.

От имени президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Кивалова, Ученого совета и ректората  вуза участников международного форума приветствовал ректор вуза Виктор Загородний.

 

В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве

 

Международная дискуссионная встреча не случайно проходит в стенах известного в стране юридического вуза. Ведь, наряду с подготовкой судей, прокуроров, университет особое внимание уделяет подготовке адвокатов.

На факультете адвокатуры студентам читают специальные курсы: адвокат в уголовном, административном, гражданском производствах, преподают историю адвокатуры и другие специальные дисциплины.

 

В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве

 

По инициативе президента университета Сергея Васильевича Кивалова более 20 лет назад был открыт факультет адвокатуры. Одесская юридическая академия первой в Украине приступила к подготовке профессиональных адвокатов. отметил в своем выступлении Виктор Загородний.  – В образовательном процессе особое внимание уделяется получению практических навыков и международного опыта. Для этого в качестве лекторов мы приглашаем в университет ведущих зарубежных адвокатов, судей, прокуроров, которые знакомят студентов с тонкостями судебного процесса. В вузе есть все необходимые условия для того, чтобы будущие адвокаты ещё со студенческих лет могли оттачивать своё профессиональное мастерство.

 

 

В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве

 

Открыла встречу глава Национальной Ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова.

 

В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве

 

Национальный университет «Одесская юридическая академия» не первый год подряд сотрудничает с Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Итог этого сотрудничества – организация совместных региональных и всеукраинских конференций и семинаров, цель которых – повышение профессиональной квалификации адвокатов страны. На протяжении 8 лет университет проводит  Международную научно-практическую конференцию «Адвокатура: прошлое, настоящее, будущее», которая ежегодно объединят около 500 отечественных и зарубежных юристов, адвокатов и ученых.

Более того, два с половиной года назад, 7 апреля 2017 года, президент Одесской Юракадемии, академик Сергей Кивалов и глава НААУ Лидия Изовитова подписали Меморандум о сотрудничестве.

 

Лидия Изовитова подчеркнула:

Этот документ обеспечивает трудоустройство и прохождение практики для  студентов и выпускников НУ «ОЮА». Согласно требованиям законодательства каждый адвокат обязан регулярно проходить повышение квалификации. Поэтому подписанный меморандум предусматривает не только подготовку адвокатов, но и повышение квалификации практикующих специалистов.

 

В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве

 

При Одесской Юракадемии успешно работает Юридическая клиника, где студенты учатся предоставлять консультации и готовить процессуальные документы. Благодаря этому многие учёные, преподаватели и выпускники являются практикующими адвокатами, членами Совета адвокатов Одесской области.

Сегодня в Украине практикуют почти 45 тысяч адвокатов.

 

С немецкой стороны участников дискуссии приветствовала Вероника Хоррер, которая является директором международного отдела Федеральной Палаты адвокатов Германии (Берлин). Госпоже Хоррер не пришлось прибегать к услугам переводчика. Всех удивил ее хороший русский язык. Оказалось, что она – наша соотечественница, уроженка Черновцов, девочкой переехавшая в Германию и занимающая ныне высокий пост.

 

В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве

 

Украина – большой сосед Европейского Союза,– заявила Вероника Хоррер. Это страна, которая сейчас приближается к Евросоюзу. И для нас очень важно, чтобы здесь была сильная, независимая и профессиональная адвокатура. Нас интересуют тенденции в вашей правовой политике. Министерства юстиции наших стран тесно сотрудничают. Они имеют совместные проекты, которые мы должны знать и к ним готовиться. 
Наша адвокатская деятельность не заканчивается на границе наших стран. Мы часто переступаем кордоны вместе с нашими клиентами, будь то в уголовном, или семейном праве. И нам очень важно тесное сотрудничество.

 

Госпожа Хоррер впервые побывала в Одессе три года назад во время проведения здесь большой конференции по адвокатским вознаграждениям:

 

В Украине нас принимают дружественно и тепло. Вчера у нас была встреча с представителями Национальной Ассоциации адвокатов Украины. В Одессе нам очень понравилось, интересный город. Я уверена, мы здесь не в последний раз.

 

В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве

 

А вот в Национальном университете «Одесская юридическая академия» Вероника Хоррер находится впервые. Но яркое впечатление вуз успел произвести:

 

Видно, что здесь профессиональный подход к обучению. Большой порядок во всем. Нас приветствовал ректор университета. Впечатления от пребывания здесь самые благоприятные.

 

В течение всего дня участники дискуссии вели разговор об уголовном процессе в Германии и Украине. Состоялось обсуждение ряда вопросов, таких как: допуск актов, сбор доказательств и их регулирование в двух странах, особенности правозащиты в политических процессах.

Доктор Аннетте  фон Штеттен ознакомила собравшихся с ходом досудебного расследования в Германии, профессор Ян Бокемюль – с исполнениями приговоров, а адвокат Ольга Просянюк – с мифами и реальностью защиты в сложных уголовных делах. Большие споры и дискуссии вызвало обсуждение средств обжалования и возможностей пересмотра дел.

 

В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве

 

В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве

 

Учитывая то, что в нашей стране продолжается реформа отечественной правовой системы, проведение подобных профессиональных встреч чрезвычайно актуально. Ведь, по мнению  самих защитников,  адвокаты нуждаются в усилении своих прав, защите собственных интересов, а своей целью видят сохранение  независимости адвокатского сообщества.

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В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве

В Одесской Юракадемии ведущие немецкие и украинские адвокаты обсудили вопросы защиты в уголовном производстве
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