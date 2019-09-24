Одесская Юракадемия приняла в студенческую семью более двух с половиной тысяч первокурсников

На традиционный праздник, посвященный началу учебного года, пришли поздравить новичков вуза руководители города и области, сферы юриспруденции, народные депутаты Украины, представители духовенства.

Трибуны стадиона, на котором выстроились по факультетам первокурсники во главе с деканами, были украшены бело-голубыми гирляндами шаров. На самих трибунах находились многочисленные гости праздника – мамы и папы, даже бабушки и дедушки, которые пришли, чтобы быть рядом со своими детьми в этот важный в их жизни день.

В начале торжественной линейки присутствующие вспомнили о тех, кто отдал свои жизни за наше будущее, будущее Украины и почтили их память минутой молчания. Кроме того, ввиду объявленного траура по погибшим в субботнем ДТП в Одесской области, была сокращена концертная часть праздника. Затем прозвучал гимн Украины и был торжественно поднят Государственный флаг.

Поздравил всех гостей, студентов и преподавателей и обратился с добрыми напутствиями и наставлениями к первокурсникам президент Национального университета «Одесская Юридическая академия» Сергей Кивалов:

Это без преувеличения знаменательный день для всех нас. Две с половиной тысячи выпускников школ влились в большую и дружную семью Национального университета «Одесская юридическая академия». Это отличные показатели, какими сегодня мало какой вуз может похвастать. Избрав именно наше высшее учебное заведение, поверив в Одесскую правовую школу, к нам приехали учиться молодые люди со всех уголков нашей страны – Ивано-Франковска, Тернополя, Харькова, Киева. С сегодняшнего дня у вас начинается самая интересная и незабываемая пора Вашей жизни – студенческая. Вам посчастливилось стать частью нашего университета. Ведь каждый второй учебник, каждая вторая монография по юридическим наукам в Украине выпускается в стенах нашего вуза. Мы создали все условия, чтобы наши студенты были перспективными и востребованными. Только в этом году наши выпускники и сотрудники стали судьями Верховного суда, Высшего Антикоррупционного суда, работниками Генеральной прокуратуры, Службы безопасности, Государственного бюро расследований. У вас есть к чему стремиться, есть прекрасный стимул учиться и всесторонне развиваться, вы сможете выбрать свой путь, а мы вам в этом поможем.

Действительно, студенты Одесской Юракадемии проходят практику, соответствующую специальности: будущие юристы – в судах, органах юстиции, государственной власти и местного самоуправления, будущие филологи и переводчики проходят стажировки в зарубежных странах.

Студенты Одесской Юракадемии участвуют в различных международных конкурсах по судебным дебатам, проходят стажировки в европейских институциях – Венецианской Комиссии, Совете Европы, Европейском суде по правам человека.

Одесская Юракадемия стала первым на постсоветском пространстве университетом, где читают лекции по юридическим дисциплинам на английском, немецком и французском языках. В вуз регулярно приезжают с лекционными курсами ведущие учёные, профессора зарубежных университетов, юристы-практики из стран Европы и США – судьи, адвокаты, прокуроры, дипломаты, журналисты, политики. Уже в первые дни занятий в Одессу приехал новый гостевой лектор – экс-ректор Американского университета Ренальд Блум, специалист в области международного права.

Все это дает свои плоды. Отличники учебы за высокие успехи удостаиваются стипендий Президента Украины и Верховной Рады, становятся стипендиатами известных фондов.

Руководство вуза делает всё для того, чтобы выпускники вуза по окончанию учебы были трудоустроены по специальности.

Сергей Кивалов рассказал, что Одесская Юракадемия заключила договора о сотрудничестве с государственными органами всех уровней, ведущими юридическими фирмами, международными организациями. И сразу после окончания университета, а иногда еще во время учебы, студенты поступают на работу по специальности. Сотрудники НУ «ОЮА» и выпускники достойно представляют Одесскую школу права и родной вуз в Верховном и Конституционном Суде, Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, Государственном бюро расследований, Национальной ассоциации адвокатов Украины, других судебных, правоохранительных органах, органах юстиции.

Для меня большая честь поздравить ваших студентов с этим прекрасным праздником. Ведь Одесская юридическая академия за последние 20 лет стала по-настоящему жемчужиной нашего города. Благодаря этому престижному вузу Одессу называют юридической столицей Украины. А эти молодые люди, которые сегодня стали студентами НУ «ОЮА», – это будущий интеллектуальный потенциал независимой Украины. Я уверен, что эти ребят внесут свой вклад в развитие и процветание нашей страны,

– сказал народный депутат Украины Николай Скорик.

Вуз осуществляет подготовку будущих юристов, политологов, социологов, психологов, журналистов, а теперь ещё и IT-специалистов. С нынешнего учебного года в Национальном университете «Одесская юридическая академия» открыт новый, весьма передовой факультет кибербезопасности и информационных технологий. Обучаться первокурсники будут в ультрасовременном Центре кибербезопасности и информационных технологий, а также на базе первого в Украине IT-центра.

Специально для нового факультета было закуплено более 500 компьютеров последнего поколения. Первый набор более, чем внушителен, – двести человек поступили учиться на новый факультет.

Исполняющая обязанности заведующей Государственной фискальной службой в Одесской области Наталья Чеботарева отметила:

В Налоговой службе работает много выпускников Одесской Юракадемии. И, как показала практика, это очень квалифицированные специалисты. Достойно учитесь, и мы ждем вас на работу по окончании учебы.

75 процентов специалистов нашего управления – это выпускники Одесской Юракадемии, успешно прошедшие конкурс. Я желаю и новичкам вуза активно получать знания. И ждем вас к нам на службу,

– сказал в своем выступлении начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк.

С нынешнего года в НУ «ОЮА» запущен инновационный проект по использованию энергоэффективных технологий под названием «Зелёный университет». Одесская юридическая академия стала первым в Украине учреждением высшего образования, которое перешло на альтернативные источники энергии. Солнечные батареи и коллекторы уже установлены в трех общежитиях вуза. А в скором времени их установят и в учебных корпусах и структурных подразделениях вуза.

Поздравляю вас, дорогие первокурсники. Мы на вас возлагаем большие надежды. Значение качественного юридического образования сегодня трудно переоценить. Украина нуждается в квалифицированных и грамотных специалистах. И таких специалистов готовит Одесская Юридическая академия. Огромное спасибо за это руководству и преподавательскому составу университета,

– обратился к первокурсникам председатель Одесского областного совета Сергей Паращенко.

Поздравил первокурсников и глава V Апелляционного административного суда Александр Джабурия:

Та атмосфера, которую вы ощутите с первых недель вашего обучения в этом вузе, вдохновит и воодушевит вас. Я вам желаю быть целеустремленными и идти к вершинам мастерства. Люди, которые сегодня стоят на этой трибуне, тоже когда-то был абитуриентами и первокурсниками. Яркий пример – Сергей Кивалов. Он не родился почетным ректором. Но у него было колоссальное трудолюбие, высокая планка и стремление созидать. И у вас есть большие возможности, вопрос только в том, как вы ими воспользуетесь.

Действует в университете уникальный проект Академической мобильности, который позволяет студентам за годы обучения в вузе пожить и поучиться в городах, где расположены структурные подразделения Юракадемии – Киеве, Ивано-Франковске, Черновцах, Кривом Роге, Черкассах, Николаеве.

С приветственными напутствиями обратилась к студентам настоятельница Одесского Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря игуменья Серафима:

Ваш вуз – святилище знаний, которое венчает вершина купола Храма святой Татьяны, покровительницы студенчества. И каждый из вас здесь для того, чтобы завоевать свою вершину, свое будущее. Бог дает нам талант, но требует от нас умножить его многажды. Народная мудрость гласит: «Кто владеет знанием, владеет миром». Ваша судьба – в ваших руках. Побеждайте.

В этом году Одесская Юракадемия была признана одним из самых спортивных вузов страны. Еще бы, имея такие спортивные комплексы и стадионы, трудно не увлечься спортом. А еще здесь у студентов раскрываются самые разные творческие таланты. Этому во многом способствует Центр культуры НУ «ОЮА». Но знакомство с ним у ребят еще впереди.

От имени всех первокурсников на празднике знаний к президенту вуза С. Кивалову со словами благодарности обратилась студентка первого курса Национального университета «Одесская Юридическая академия» Владислава Пилипчак:

Сегодня одно из самых ярких и значимых событий в нашей жизни – мы стали студентами лучшего университета. Принимая решение о выборе вуза, мы приняли единственное правильное решение – поступили в Национальный университет «Одесская Юридическая академия». Для нас начался непростой, но интересный путь во взрослую жизнь. Нам доведется принимать сотни решений, от которых будет зависеть будущее нашей державы. И первое ответственное решение принято верно. Ведь Одесская школа права – лучшая в стране. У нашей Альма-матер славная история и большие перспективы. И мы гордимся, что поступили в Одесскую Юридическую академию.

А затем наступил самый трогательный момент – вручение Символического студенческого билета. Под звуки студенческого гимна «Гаудеамус» президент университета Сергей Кивалов вручил непременный атрибут посвящения в студенты делегированным для этого ритуала первокурсникам и пожелал всем достойно нести гордое звание студента Национального университета «Одесская юридическая академия».