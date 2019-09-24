Одесская Юракадемия приняла в студенческую семью более двух с половиной тысяч первокурсников

На традиционный праздник, посвященный началу учебного года, пришли поздравить новичков вуза руководители города и области, сферы юриспруденции, народные депутаты Украины, представители духовенства.
Трибуны стадиона, на котором выстроились по факультетам первокурсники во главе с деканами, были украшены бело-голубыми гирляндами шаров. На самих трибунах находились многочисленные гости праздника – мамы и папы, даже бабушки и дедушки, которые пришли, чтобы быть рядом со своими детьми в этот важный в их жизни день.
В начале торжественной линейки присутствующие вспомнили о тех, кто отдал свои жизни за наше будущее, будущее Украины и почтили их память минутой молчания. Кроме того, ввиду объявленного траура по погибшим в субботнем ДТП в Одесской области, была сокращена концертная часть праздника. Затем прозвучал гимн Украины и был торжественно поднят Государственный флаг.
Поздравил всех гостей, студентов и преподавателей и обратился с добрыми напутствиями и наставлениями к первокурсникам президент Национального университета «Одесская Юридическая академия» Сергей Кивалов:
Действительно, студенты Одесской Юракадемии проходят практику, соответствующую специальности: будущие юристы – в судах, органах юстиции, государственной власти и местного самоуправления, будущие филологи и переводчики проходят стажировки в зарубежных странах.
Студенты Одесской Юракадемии участвуют в различных международных конкурсах по судебным дебатам, проходят стажировки в европейских институциях – Венецианской Комиссии, Совете Европы, Европейском суде по правам человека.
Одесская Юракадемия стала первым на постсоветском пространстве университетом, где читают лекции по юридическим дисциплинам на английском, немецком и французском языках. В вуз регулярно приезжают с лекционными курсами ведущие учёные, профессора зарубежных университетов, юристы-практики из стран Европы и США – судьи, адвокаты, прокуроры, дипломаты, журналисты, политики. Уже в первые дни занятий в Одессу приехал новый гостевой лектор – экс-ректор Американского университета Ренальд Блум, специалист в области международного права.
Все это дает свои плоды. Отличники учебы за высокие успехи удостаиваются стипендий Президента Украины и Верховной Рады, становятся стипендиатами известных фондов.
Руководство вуза делает всё для того, чтобы выпускники вуза по окончанию учебы были трудоустроены по специальности.
Сергей Кивалов рассказал, что Одесская Юракадемия заключила договора о сотрудничестве с государственными органами всех уровней, ведущими юридическими фирмами, международными организациями. И сразу после окончания университета, а иногда еще во время учебы, студенты поступают на работу по специальности. Сотрудники НУ «ОЮА» и выпускники достойно представляют Одесскую школу права и родной вуз в Верховном и Конституционном Суде, Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, Государственном бюро расследований, Национальной ассоциации адвокатов Украины, других судебных, правоохранительных органах, органах юстиции.
Вуз осуществляет подготовку будущих юристов, политологов, социологов, психологов, журналистов, а теперь ещё и IT-специалистов. С нынешнего учебного года в Национальном университете «Одесская юридическая академия» открыт новый, весьма передовой факультет кибербезопасности и информационных технологий. Обучаться первокурсники будут в ультрасовременном Центре кибербезопасности и информационных технологий, а также на базе первого в Украине IT-центра.
Специально для нового факультета было закуплено более 500 компьютеров последнего поколения. Первый набор более, чем внушителен, – двести человек поступили учиться на новый факультет.
Исполняющая обязанности заведующей Государственной фискальной службой в Одесской области Наталья Чеботарева отметила:
С нынешнего года в НУ «ОЮА» запущен инновационный проект по использованию энергоэффективных технологий под названием «Зелёный университет». Одесская юридическая академия стала первым в Украине учреждением высшего образования, которое перешло на альтернативные источники энергии. Солнечные батареи и коллекторы уже установлены в трех общежитиях вуза. А в скором времени их установят и в учебных корпусах и структурных подразделениях вуза.
Поздравил первокурсников и глава V Апелляционного административного суда Александр Джабурия:
Действует в университете уникальный проект Академической мобильности, который позволяет студентам за годы обучения в вузе пожить и поучиться в городах, где расположены структурные подразделения Юракадемии – Киеве, Ивано-Франковске, Черновцах, Кривом Роге, Черкассах, Николаеве.
С приветственными напутствиями обратилась к студентам настоятельница Одесского Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря игуменья Серафима:
В этом году Одесская Юракадемия была признана одним из самых спортивных вузов страны. Еще бы, имея такие спортивные комплексы и стадионы, трудно не увлечься спортом. А еще здесь у студентов раскрываются самые разные творческие таланты. Этому во многом способствует Центр культуры НУ «ОЮА». Но знакомство с ним у ребят еще впереди.
От имени всех первокурсников на празднике знаний к президенту вуза С. Кивалову со словами благодарности обратилась студентка первого курса Национального университета «Одесская Юридическая академия» Владислава Пилипчак:
А затем наступил самый трогательный момент – вручение Символического студенческого билета. Под звуки студенческого гимна «Гаудеамус» президент университета Сергей Кивалов вручил непременный атрибут посвящения в студенты делегированным для этого ритуала первокурсникам и пожелал всем достойно нести гордое звание студента Национального университета «Одесская юридическая академия».