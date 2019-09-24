 В Международном гуманитарном университете отпраздновали День знаний

В Международном гуманитарном университете в торжественной обстановке прошел День знаний - посвящение первокурсников в студенты. Возле здания университета собрались те, кто выбрал в этом году своим высшим учебным заведением МГУ.

Президент МГУ, академик Сергей Кивалов поздравил первокурсников с началом занятий:

Дорогие друзья! Я рад приветствовать вас, теперь вы носите гордое звание студента Международного гуманитарного университета, лучшего университета Южного региона Украины. И это не пустые слова, потому что вы доказали, как относитесь к учебе именно в нашем университете своим выбором. Сегодня, когда в государственные вузы, за исключением Национального университета «Одесская юридическая академия», поступило 30, 40, максимум 50 человек, МГУ принял 1500 студентов. Это знак качества, и я хочу вам сказать, что вы сделали правильный выбор, вы выбрали динамично развивающийся вуз, в котором заботятся о своих студентах, создавая им лучшие условия по всем показателям. В нынешнем году Международный гуманитарный университет отметит свой 17-й День рождения, и все эти годы мы улучшали материально-техническую базу, строили спорткомплексы, стадионы, тренажерные залы для того, чтобы вы могли заниматься и достигать спортивных успехов, мы создали культурный центр, для того, чтобы наши студенты могли развивать себя творчески. Успешные результаты вступительной кампании также показал колледж Международного гуманитарного университета, куда поступили 315 лучших выпускников школ, и это говорит о преемственности, ведь выпускники колледжа – это наши будущие студенты. Все это очень важно, но если мы, преподаватели, создаем вам условия для учебы, то вы должны неустанно трудиться, чтобы добиться тех успехов, которых мы вам желаем, и о которых вы мечтаете,

– обратился к первокурсникам Сергей Кивалов.

Он напомнил, что в МГУ, как ни в каком другом вузе города, учится много иностранных студентов. Молодые ребята из 48 стран мира, Китая, Сирии, Индии, Ирана, Египта, Ливана, Турции, Нигерии, Афганистана, Туниса, Судана, Бангладеш, Вьетнама, Ганы, Колумбии, Ирака, бывших стран СНГ приехали в Одессу, чтобы получить образование именно в МГУ. Наверное, не случайно именно в Одессе, где мирно уживаются представители 133 национальностей, был создан такой вуз.

Президент МГУ подчеркнул, что студенты, по окончании МГУ, получит диплом европейского образца.

Следуя лучшим европейским традициям, мы обеспечиваем нашим студентам возможность проверить полученные теоретические знания на практике, и этот метод дает хорошие плоды. Наши выпускники востребованы на рынке труда, им обеспечена работа после получения диплома. За годы существования университета налажен четкий механизм взаимодействия с будущими работодателями, мы заключаем договора о сотрудничестве с рядом государственных учреждений, украинских и зарубежных компаний, образовательных учреждений, туристических фирм, бюро переводов, наши студенты проходят практику во многих странах Европы, в Китае, США. Ведь наша задача – не только дать вам диплом, но и обеспечить профессиями, которые сегодня востребованы в Украине и в мире, которые дадут возможность вам и вашим семьям жить достойно. И как показывает многолетняя практика – мы справляемся с этой задачей на "отлично". Многие студенты получают первое место работы по специальности ещё во время обучения или сразу же после выпуска. На мой взгляд, это очень важный показатель успеха учреждения высшего образования. Наш вуз является партнёром Центрального университета Китая по делам национальностей, студенты с первого курса имеют возможность учиться в Китае при полном обеспечении за счёт китайской стороны. На протяжении многих лет мы поддерживаем партнёрские отношения с Немецкой службой академического обмена. Только за прошедший год вузом был подписан целый ряд договоров и меморандумов с ведущими европейскими университетами. Для того, чтобы повысить конкурентоспособность наших выпускников на рынке труда, мы стремимся дать им дополнительные знания. Наши студенты изучают несколько языков, Международный гуманитарный университет предоставляет самый широкий выбор – помимо привычных нам европейских языков, английского, немецкого, французского, итальянского и испанского, студенты имеют возможность изучать такие популярные на сегодняшний день восточные языки как арабский и китайский, а также новогреческий язык. Кроме того, огромным плюсом обучения в нашем университете является возможность получения диплома сразу по двум специальностям. Например, окончив университет по направлению подготовки «Международное право», выпускник получает диплом юриста-международника плюс диплом переводчика, на специальности «Международная экономика» также предполагается двойной диплом – экономиста-международника и переводчика, что даёт дополнительные возможности трудоустройства. Очень важно и то, что МГУ не стоит на месте, ведь не было еще ни одного года, чтобы мы не открыли новые направления для обучения. В этом году я хочу поприветствовать студентов новых творческих специальностей на факультете искусства и дизайна – «Эстрадно-джазового вокала» и «Артиста музыкального театра». Вас будут обучать профессионалы с большим опытом работы, заслуженные деятели искусств, известные артисты Одессы. Так, с вами будет работать народный артист Украины Георгий Делиев,

– сказал Сергей Кивалов.

Президент МГУ отметил, что, как и другие факультеты и институты, продолжает развиваться одно из подразделений МГУ – Одесский медицинский институт.

В рамках института открыты новые специальности – общая терапия, сестринское дело, физиотерапия. В нынешнем году заключены договора о сотрудничестве с Медицинским домом «Одрекс», где студенты Одесского медицинского института будут проходить практику по своей специальности. Институт права, экономики и международных отношений МГУ также открыл новую специальность – гостинично-ресторанное дело.

Конечно, мы заботимся не только о том, чтобы вы учились, но еще и о том, чтобы вы имели возможность укреплять себя физически, развиваться и в этом направлении. Настоящим подарком для всех студентов нашего университета к новому учебному году стало открытие полностью обновленного мультифункционального спортивного комплекса, который включает два футбольных поля, теннисный корт, волейбольную площадку и площадку с уличными тренажерами. Все наши спортивные объекты, а их достаточно, созданы для вас и, я думаю, это хороший стимул заниматься спортом и поддерживать здоровый образ жизни. Мы гордимся тем, что наши студенты становятся чемпионами Украины, Европы и мира, мастерами спорта международного класса по самым различным видам спорта. Анастасия Тодорова – финалистка Олимпийских игр в Токио по гребле на байдарках, Антон Чеботаренко – чемпион мира по Макотокай карате, Олег Гута – призер Чемпионата мира по таиландскому боксу, Магомед Закариев – победитель Молодежного чемпионата Украины по вольной борьбе. Для вас, для студентов, задуман и будет реализован проект «Зеленый университет», по установлению солнечных батарей и коллекторов в общежитиях, а потом и на учебных корпусах университета. Руководство вуза прикладывает максимум усилий к тому, чтобы не только у украинских студентов, но и иностранных граждан, которые учатся у нас, складывалось впечатление об университете, как о современном европейском учреждении высшего образования, чтобы приезжая к себе на родину, они гордились, что получили высшее образование именно в Одессе в Международном гуманитарном университете. Это будет повышать престиж университета, города и всей страны, я уверен, что так и будет. Ну а сегодня хочу еще раз поздравить вас с началом учебного года. Я желаю вам, чтобы вы использовали все возможности, которые предоставляет вам наш вуз, учились, получали дипломы, были востребованы, чтобы мир и уют всегда царили в ваших домах. Наслаждайтесь каждым днем студенчества, будьте активными, открытыми ко всему новому, не бойтесь проявлять инициативу, и у вас все получится,

– напутствовал студентов Сергей Кивалов.

Первокурсников также приветствовали гости торжества – юристы, правоведы, представители правоохранительных органов, медики, директора школ и промышленных предприятий, артисты, продюсеры, дипломаты, ученые.

Вы сегодня начали свой путь, и я уверен, что вы будете отличными студентами и достойной сменой вашим преподавателям в будущем. Поздравляю вас, постигайте науки, стремитесь к лучшему, – обратился к ребятам председатель Приморского районного суда Одессы Сергей Кичмаренко.

Я смотрел на вас всех, и думал, что передо мной та смена, которая будет делать медицинскую науку в самом ближайшем будущем. Вы учитесь, а мы поможем вам в полной мере овладеть практическими знаниями, подкрепляющими то, о чем вам будут рассказывать ваши преподаватели. Ждем вас в нашем медицинском центре!

– сказал Генеральный директор Медицинского дома Odrex Тигран Арутюнян.

Студентов приветствовали актеры Одесского «Дома клоунов».

Это знаменательно, что такие направления, как «Эстрадно-джазовый вокал» и «Артист музыкального театра», открылись именно в вашем университете, в Одессе. Наш город – это кузница талантов, творческих людей, талантливых людей в области искусства здесь всегда было много. Но вот получать образование им приходилось в других городах. Отныне этот вопрос улажен, вам никуда не надо отправляться, все вы уже сможете найти здесь. А мы со своей стороны обязуемся, что дадим вам качественное, высокого уровня образование,

– пообещал народный артист Украины, актер, режиссер Георгий Делиев.

Его поддержала актриса Одесского «Дома клоунов» Наталья Бузько, подчеркнув, что сегодня закладывается традиция артистического образования в Одессе.

Заслуженная артистка Украины, артистка Одесского академического театра музыкальной комедии им. Михаила Водяного, преподаватель вокала МГУ Ирина Ковальская пожелал будущим артистам успеха, напомнив, что Одесса всегда была артистическим городом, уважающим и пестующим таланты.

После приветствий состоялся концерт, составленный из выступлений студентов и преподавателей.

По сложившейся традиции студенты сфотографировались с учителями и Президентом МГУ Сергеем Киваловым.