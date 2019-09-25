День знаний в Киевском институте интеллектуальной собственности и права Одесской Юракадемии

День знаний в Киевском институте интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия». По результатам успешной вступительной кампании в ряды студентов университет и колледж зачислили более пятисот юношей и девушек. Поздравил первокурсников Президент Одесской Юракадемии, академик Сергей Кивалов.

Из всех структурных подразделений нашего университета Киевский институт интеллектуальной собственности и права является лидером по набору. Мы преподаем студентам юриспруденцию, международное право, кибербезопасность и информационные технологи, другие профильные дисциплины и это позволяет готовить сильных специалистов. Они сегодня очень востребованы. К примеру, Министерство инфраструктуры уже заявило о готовности принимать на работу не только выпускников-магистров, но и студентов с дипломом бакалавра после четвертого курса. Это для нас самый главный показатель. Я хочу пожелать всем первокурсникам, чтобы они были успешными, чтобы они влились в дружную семью Национального университета «Одесская юридическая академия» и чувствовали себя комфортно, я хочу, чтобы они были счастливы, а счастье – это выбрать хорошую специальность и получить качественные знания,

– обратился ко всем присутствующим Сергей Кивалов.

Я был искренне поражен материально-технической базой Центра кибербезопасности и информационных технологий и сегодня Сергей Васильевич пригласил меня посмотреть Киберцентр здесь, в Киеве, я обязательно его посмотрю. Это действительно то, на что надо делать акцент в первую очередь, и я очень высоко ценю, что именно Одесская Юракадемия сделала первый шаг в этом направлении во всем государстве и начинает готовить таких специалистов.

Мы живем в мире цифровых технологий, онлайн услуг, которые эффективно развиваются, приоритет Президента страны - государство Смартфония, приоритет премьера - создание министерства цифры. Уже в этом году мы начнем приглашать на практику студентов и киберзащиты и Института интеллектуальной собственности и права в наш директорат цифровой инфраструктуры. Все, кто мечтает быть цифровым транспортником, а цифровая инфраструктура - это почти все, начиная от авиации, «Укрзализницы», интеллектуальные дороги, обязательно придут к нам на стажировку и трудоустройство.

Хочу выразить большую благодарность Президенту университета Сергею Васильевичу Кивалову за его инициативу в этом направлении. Хочу подчеркнуть, что эти инициативы получают поддержку в дальнейшем во многих сегментах и ​​секторах основных отраслей экономики нашего государства, – сказал Юрий Лавренюк.

С днем знаний всех студентов и преподавателей своим выступлением поздравила выпускница Киевского института интеллектуальной собственности и права, аспирантка Одесской Юракадемии Наталья Валевская. А студенты, в свою очередь подготовили яркий флешмоб.

Когда ты заходишь в сам университет, то видишь, что это сделано с любовью и сделано для людей. Это уже прекрасный след в истории. Я изнутри знаю, что Сергей Васильевич Кивалов уделяет этому большое внимание. Он лично принимает на работу всех сотрудников и преподавателей, общается с каждым. И главное, заботится о трудоустройстве студентов и выпускников. Это, наверное, одна из основных причин почему стоит поступать именно в этот вуз. Сергей Васильевич делает большой вклад в социальной и образовательной сфере. Я восхищаюсь им и думаю, что вся страна может гордиться тем, что у нас есть такая выдающаяся личность, – отметила Наталья Валевская.

С важным событием первокурсников, студентов, преподавателей и руководство вуза поздравили почетные гости, среди которых Председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Украины, член Высшей квалификационной комиссии судей, Заместитель Министра инфраструктуры Украины, Генеральный директор коммунальной корпорации «Киевавтодор», советник Премьер-министра Украины, президент Федерации боевого самбо Украина, мэр Борисполя.

Сейчас я работаю в Верховном Суде, именно в палате, которая специализируется на интеллектуальной собственности. В свое время я имел честь учиться в Институте интеллектуальной собственности, когда он еще не был под эгидой Одесской Юракадемии. Могу отметить, что с тех пор он существенно прогрессирует, каждый год меняются условия обучения, улучшилось даже качество преподавательского состава. Это совсем другое здание, качество обучения, совсем другое общежитие – это тот случай, когда человек, в данном случае Сергей Васильевич, творит историю, – подчеркнул Председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Украины Богдан Львов.

Более года я являюсь преподавателем этого университета и слежу за развитием учреждения, развитием его материально-технической базы. Скажу, что те вещи, которые делает Сергей Васильевич, делает команда для материально-технической базы, касающейся условий для студентов - это чрезвычайно. На сегодняшний день это единственный государственный вуз, который развивается, строит, создает зоны отдыха, комфортные зоны, и это заслуга одного человека, который заботится о государственном вузе, соответственно заботится о государстве, – рассказал советник Премьер-министра Украины Руслан Панчишин.

Выпускники этого учебного заведения и являются залогом успеха в государстве. Считаю, что это будущие руководители государства и соответствующих исполнительных и законодательных органов. Мы очень надеемся, что с выпуском этих студентов развитие Украины повысится. – Генеральный директор коммунальной корпорации «Киевавтодор» Александр Густелев.

Мне очень приятно, что из нашего города Борисполя 60 абитуриентов стали студентами этого прекрасного вуза и радует то, что у этих студентов большое будущее. Я в этом убежден, потому что знаю многих преподавателей университета, в том числе, наш работник исполнительного комитета Бориспольского городского совета тоже является преподавателем этого вуза. - поделился мэр города Борисполь Александр Федорчук.

На торжественном празднике Сергей Кивалов вручил первокурсникам символический студенческий билет и почетными грамотами отметил лучших студентов за достижения в учебе, культурной, общественной деятельности и спорте.

Я занимаюсь карате с 6 лет, в университете представлены мои награды с разных соревнований. Во многих университетах учатся мои друзья и все говорят, что в их вузах такое отношение – «выиграл и выиграл», а у нас об этом всегда говорят, пишут, вручают награды, мы знаю, что нами гордятся, словом, все знают своих героев, – рассказал студент Киевского института интеллектуальной собственности и права Павел Гуселев.

В странах Евросоюза высоко ценятся юристы, специализирующиеся в сфере интеллектуальной собственности. Украина присоединилась к Всемирной торговой организации, а поэтому спрос на специалистов значительно вырос. Киевский институт интеллектуальной собственности и права остается единственным университетом в государстве, который готовит специалисты, которые знают интеллектуальной собственности.

Сейчас создается Высший интеллектуальный суд. Придет время, и мы увидим наших выпускников, когда они будут судьями этого суда, а это очень престижно и очень важно. Сергей Васильевич из ничего сделал этот прекрасный вуз. Более 20 лет назад, когда выделился Юридический институт, за ним пошел весь профессорско-преподавательский состав и Одесская правовая школа возродилась.

– отметил член Высшей квалификационной комиссии судей Юрий Титов.

Правильный выбор учреждения высшего образования – это залог успеха. Это хорошо понимают студенты Киевского института. Они готовы прилагать максимум усилий, чтобы построить карьеру и реализоваться в выбранной профессии.

Сегодня в нашу дружную студенческую семью мы принимаем большое количество первокурсников. В первую очередь, хочется им пожелать тяги к знаниям, желания узнавать и познавать много новой, ценной и нужной информации, инвестировать в свое будущее. – говорит глава Студенческого совета Киевского института интеллектуальной собственности и права Маргарита Сидоренко.

Сегодня мы имеем хорошую статистику. Практически весь 4-й курс бакалавры, 5, 6 курс магистры уже все трудоустроены как раз по тем договорам, которые благодаря Президенту университета Сергею Васильевичу Кивалову были воплощены в жизнь. Наш университет был сегодня очень активно развивается, это успешный вуз и здесь обучается 2 тысячи студентов. - рассказал директор Киевского института интеллектуальной собственности и права Василий Фелик.

Настоящим подарком к новому учебному году стало открытие Карпатского парка на территории Киевского института интеллектуальной собственности и права. Он стал единой ландшафтной композицией с открытой в прошлом году Карпатской горкой с водопадом. Инфраструктура университета постоянно совершенствуется. Сейчас идет строительство нового спортивного комплекса.