Создание рабочих мест и трудоустройство – как решать важнейшие государственные задачи

Одной из наиболее актуальных социально-экономических проблем современной Украины является безработица. Счёт людей, стоящих на бирже труда, идёт на сотни тысяч, а количество свободных вакансий в разы меньше не только цифры всего экономически активного населения, но и тех, кто непосредственно сейчас ищет работу. Справедливости ради стоит сказать, что данная проблема была актуальна для нашей страны в течение всего периода её независимости. Но никогда ранее она не стояла так остро, как сейчас.

Падение экономики и уровня жизни простых украинцев привели к тотальному оттоку граждан за границу. Согласно цифрам, озвученным экс-министром социальной политики Украины, на сегодня за рубежом работают 3,2 млн украинцев. Причем это – только на постоянной основе, а непостоянно за границей работают от 7 до 9 млн наших соотечественников.

Почему эта пагубная тенденция активизировалась в последние годы? Во-первых, никто не готов соглашаться работать за зарплату, неспособную удовлетворить даже базовые потребности человека, не говоря уже о достойном уровне жизни. Во-вторых, учреждения и организации не способны предложить свободные вакансии молодым специалистам. Зачастую, людям с высшим образованием приходится довольствоваться случайными заработками без официального оформления на работу. Украинцы больше не могут терпеть тотальное нарушение своих конституционных прав и отсутствие справедливого вознаграждения за работу. Многие соотечественники уехали в чужие края, чтобы обеспечивать свои семьи, а часть и вовсе мигрировала из страны на ПМЖ. Нашли ли они там хороший заработок и лучшую судьбу – трудно сказать, но вот Украина потеряла точно: потеряла самый ценный ресурс – своих граждан.

Выход есть – создание максимально комфортных условий для того, чтобы наши соотечественники хотели учиться, работать и быть полезными родной стране.

Государственные деятели всех уровней ссылаются на одно и то же обстоятельство, дескать, для создания новых рабочих мест необходим целый ряд благоприятных факторов: высокий уровень развития экономики, наличие иностранных инвестиций и далее по списку. Получается замкнутый круг: по причине недостаточного развития экономики мы не можем создать новые рабочие места, а существующая и далее безработица ещё больше отбрасывает нашу экономику назад. Желание бесконечно ожидать подходящих условий вызвано ничем иным кроме как недостатком мотивации – и тут на ум приходит одна актуальная пословица: тот, кто хочет – ищет возможности, тот, кто не хочет – отговорки.

Пример того, как необходимо решать важные государственные задачи – трудоустройство и создание рабочих мест – всей стране показал Международный гуманитарный университет. Вместе с одним из самых динамично развивающихся вузов, созданным в Одессе 17 лет назад, наша страна получила более 1000 рабочих мест. Тогда, в ситуации полного застоя в образовательной сфере, когда даже датируемые государством вузы находились на грани выживания, мало кто верил в успех только что открывшегося негосударственного университета. Шли годы, увеличивалось количество учащихся, развивался сам университет – возникали новые кафедры, факультеты, открывались новые специальности, а значит - появлялись новые вакансии профессоров, преподавателей, младших научных сотрудников, лаборантов, методистов, которые очень быстро заполнялись. Заработные платы в МГУ с основания университета были на много выше, чем в государственных вузах, а условия работы являются европейскими.

Со временем университет стал настоящей агломерацией, объединив целый ряд инфраструктурных объектов: крупнейший в Одессе спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный на самом берегу моря, на 8-й станции Большого Фонтана, две ультрасовременные студенческие стоматологические клиники, являющиеся учебной и практической базой учащихся направления «Стоматология» Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета, первую в Одессе студенческую аптеку, где проходят практику и получают своё первое рабочее место студенты-фармацевты. Благодаря открытию этих объектов найти высокооплачиваемую работу по своей специальности смогли представители самых разных профессий и рода деятельности: учёные, педагоги, медики, инженеры, строители, люди творческих профессий.

На сегодняшний день это одно из самых популярных учреждений высшего образования, куда стремятся поступать молодые люди не только из Украины, но также их 48 стран мира. Вуз является лидером по количеству иностранных студентов. Вступительная кампания-2019 показала стабильно высокий результат – университет негосударственной формы собственности выбрали около 1500 студентов, всего здесь обучается более 5 тысяч будущих специалистов.

Учебный процесс в Международном гуманитарном университете построен таким образом, чтобы к моменту окончания выпускники имели не только большой багаж теоретических знаний, но и владели всеми необходимыми навыками для работы по своей специальности. Занятия часто проводятся в формате деловых игр, решения кейсов, дискуссий, круглых столов, а большинство преподавателей являются практиками в дисциплинах, которые они читают. Университетом заключены договора о сотрудничестве с рядом государственных органов, частных компаний, образовательных учреждений, общественных организаций, туристических фирм как украинских, так и в зарубежных странах. Проходя стажировку, студенты получают конкурентную заработную плату, которая зависит от уровня квалификации и перечня выполняемых обязанностей, а в случае, если стажировка производится за рубежом, расходы на проезд (перелёт) и проживание в другой стране берёт на себя принимающая организация. Таким образом, ещё во время учёбы студенты имеют возможность зарекомендовать себя своим потенциальным работодателям и прокачать свои профессиональные навыки.

Университетом ежегодно производится мониторинг отечественного и зарубежного рынка труда с целью выяснения его новейших тенденций и требований к соискателям со стороны работодателей. Самые востребованные на сегодняшний день профессии и специальности тут же находят свое отражение в образовательной деятельности МГУ. За всю историю Международного гуманитарного университета не было ни одного года, когда бы в учебном расписании не появились новые специализации и новые академические дисциплины. Только с начала этого учебного года к занятиям приступили студенты новых специальностей, таких как «Эстрадно-джазовый вокал» и «Артист музыкального театра (Мюзикл)», «Врачебное дело», «Общая терапия», «Сестринское дело», «Физиотерапия», «Гостинично-ресторанное дело».

Благодаря такому комплексному подходу на момент выпуска из университета большинство студентов уже трудоустроены, а те, кто по каким-либо причинам ещё не имеет работы, находят её в первые месяцы по получении диплома.

По словам создателя и президента Международного гуманитарного университета Сергея Васильевича Кивалова именно качественное образование и гарантии трудоустройства могут решить проблему оттока украинской молодёжи за границу.

Смысл высшего образования в том, чтобы получить востребованную и квалифицированную специальность и успешно трудоустроиться по ней после окончания университета. А как происходит на самом деле? В подавляющем большинстве случаев выпускники вузов не могут найти работу по специальности. Это происходит и по причине недостатка у них практических знаний и потому что работодатели не хотят брать к себе на роботу молодых неопытных сотрудников. Государство давно дистанцировалось от обязательного трудоустройства выпускников университетов, оставив их один на один в борьбе за рабочие места, в которой они часто проигрывают более опытным соискателям. Создавая 17 лет назад Международный гуманитарный университет, мы изначально заложили решение этой очень насущной для нашей страны проблемы. Мы обучаем наших студентов так, чтобы, придя на работу они могли с первого дня приступить к выполнению своих обязанностей. Будучи негосударственным учреждением высшего образования и заключая договора с государственными органами, ведущими частными компаниями, образовательными учреждениями, общественными организациями, мы фактически выполняем государственную функцию трудоустройства наших граждан. Университет не обязан это делать, но мы занимаемся данным вопросом, ведь на сегодняшний день ситуация в стране такова, что только гарантии трудоустройства на высококвалифицированную работу по специальности способны если не прекратить, то хотя бы приостановить отток молодых украинских специалистов за рубеж. Сегодня мы конкурируем за наших специалистов со многими высокоразвитыми странами мира. И эту жёсткую конкуренцию, мы не имеем права проиграть.

— отметил Сергей Кивалов.

Более того, по инициативе почётного гражданина Одессы, президента МГУ, в Одессе подходит к завершению возведение ещё одного важнейшего социального объекта – Международной академической школы. Уже сейчас ведётся набор педагогов всех специализаций, которые совсем скоро приступят к работе. К слову, данная школа будет представлять собой целый учебный кампус, включающий спортивные объекты, бассейн на 6 дорожек, кино-концерт-холл и танцевальный зал, школьную столовую на 600 посадочных мест. Школа ориентирована на духовное воспитание детей, в ее основании построены два храма в честь Сергия Радонежского и Иоанна Богослова. Также рядом расположился бювет с артезианской водой. Таким образом, в этом масштабном комплексе смогут найти работу по специальности не только учителя, но и хореографы, тренеры по разным видам спорта, сотрудники сферы общественного питания, церковные служащие, работники технических специальностей и другие. Вновь построенная школа не только решит проблему перегруженности других школ Приморского района, но и откроет еще около тысячи актуальных вакансий для жителей нашего города.

Напомним, что в 2006 году в городе Одессе был открыт студенческий храм Святой мученицы Татианы, а в непосредственной близости к нему также бювет с артезианской водой. Храм, полюбившийся многим одесситам и гостям города, в особенности студентам, которые приходят в него помолиться своей небесной заступнице, стал не только архитектурным украшением 4-й станции Большого Фонтана, но и местом работы для церковных служащих и технических сотрудников, отвечающих за эксплуатацию бювета. И стоит отметить, что в условиях тотальной безработицы создать даже несколько рабочих мест – это крайне важно.

Как известно, ни одна серьёзная проблема не решается в одночасье. Пример того, как Сергей Кивалов создал тысячи рабочих мест в такой, казалось бы, неприбыльной отрасли, как образование, и обеспечил своим сотрудникам конкурентную заработную плату, наглядно демонстрирует, как даже не имея государственной поддержки, но имея огромное желание, можно внести огромную лепту в решение глобальной для нашей страны проблемы безработицы. Мы говорим, о том, что нам давно пора отойти от советского прошлого, но почему то, по-прежнему как в Союзе ждём, когда именно государство обеспечит нас работой. Может быть, нам уже пора взять инициативу в свои руки и подобно тому, как это делают во всей Европе из соискателей самим стать работодателями? И начать развивать те сферы, которые имеют большие перспективы на будущее, как это в своё время сделал Сергей Кивалов. В любом случае, выбор за нами, ведь будущее нашей страны только в наших руках!