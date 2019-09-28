 В Одесской Юракадемии прошёл форум, посвященный аккредитации вузов

Форум, посвященный вопросам аккредитации учебных программ, состоялся в Национальном университете «Одесская юридическая академия». В зале заседаний ученого совета собрались ректоры и проректоры вузов, которые будут проходить аккредитацию по новым условиям. На мероприятие приехал заместитель председателя Национального агентства обеспечения качества образования Андрей Бутенко.

Очень приятно, что во всех регионах наше мероприятие поддерживают ведущие учреждения региона. Большое спасибо за поддержку Президенту Национального университета «Одесская юридическая академия». Есть уверенность, что это поможет в реализации новой политики качества высшего образования. Мы надеемся, что такие университеты, как НУ «ОЮА» станут флагманами в производстве качества образования и будут определенным ориентиром для других университетов в реализации образовательной политики, – отметил Андрей Бутенко.

Президент университета Сергей Васильевич Кивалов прилагает много усилий для того, чтобы у студентов разных факультетов были созданы лучшие условия для обучения. Это несомненно и материально-техническая база, постоянное обновление, компьютерные фонды, обновление библиотечного фонда, действительно высокий отбор во время вступительной кампании. Мы имеем свои определенные результаты, которые свидетельствуют о качестве образования – это победы наших студентов на всеукраинских, международных соревнованиях, дальнейшее трудоустройство студентов, получение адвокатских свидетельств не только в Украине, но и за пределами нашей страны, – говорит проректор по учебной работе Одесской Юракадемии Галина Ульянова.

Как отметили в Национальном агентстве обеспечения качества образования, новые требования уже внедряются. Подобные мероприятия проходят и в других регионах Украины.

Национальное агентство, опираясь на Европейские стандарты качества образования, подготовило требования аккредитации образовательных программ для высших учебных заведений, поэтому мы делаем сегодня этот круглый стол для того, чтобы объяснить основные требования, правила заполнения документов, – прокомментировал Андрей Бутенко.

Организаторы мероприятия отметили, что цель новых внедрений – вывести все отечественные высшие учебные заведения на уровень европейских университетов.