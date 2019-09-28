Одесса приняла масштабный турнир по греко-римской борьбе среди кадетов

На последней неделе сентября в Одессе состоялся 15-й чемпионат Украины по греко-римской борьбе среди кадетов.
Вот как прокомментировал событие президент Одесской областной федерации по этому виду спорта Руслан Алманов:
Гостями и судьями чемпионата стали спортсмены и чиновники всех уровней. Церемония открытия была очень яркой и запоминающейся. Порадовали своими драйвовыми музыкальными номерами маленькие одесские звездочки - лауреат международных вокальных конкурсов очаровательная Виктория Березовская и Давид Алманов, который пока не пошел по стопам своего отца, а занимается вокалом и осваивает фортепиано.
Категория U15, по которой проходил чемпионат, является самой младшей возрастной категорией, которая допускается к участию в соревнованиях. Вместе с тем, и тренеры, и организаторы отмечают, что именно за этими ребятами сегодня будущее данного вида спорта, и, возможно, кто-то из них в дальнейшем будет представлять Украины на олимпийских играх 2024, которые будут проходить в Париже.
Во время церемонии открытия было объявлено о присвоении государственной награды – звания «Заслуженный тренер Украины» Игорю Моисееву. Игорь Викторович – тренер Владлена Козлюка, который сегодня на базе в Конча-Заспе готовится к чемпионату мира в возрастной категории до 23 лет. Владлен уже вошел в тройку призеров на предыдущем чемпионате, и мы ждем от него новых медалей.
Почетный гость чемпионата – Жужуна Дудучава – представитель федерации греко-римской борьбы Украины от Одесской области. Жужуна Андреевна – глава Совета ветеранов Одесской областной федерации греко-римской борьбы, первым президентом которой был отец Жужуны – Амур Давидович Дудучава. Именно он долгие годы являлся вдохновителем многих именитых одесских спортсменов, ставших впоследствии чемпионами Украины. Под его руководством в городе прошло 27 турниров имени маршала-освободителя Одессы Родиона Малиновского.
Амур Давидович обладал удивительной философией в плане борьбы на ковре – это честный, бескомпромиссный бой и нацеленность на победу. А вне поединка каждый соперник становился его большим другом. Истинно грузинское благородное мужество и широта натуры никого не оставляли равнодушным, он мог подобрать ключ к любой душе.
Амур Дудучава не только культивировал греко-римскую борьбу, но и открыл культурно-спортивный центр, гостями которого становились многие именитые бойцы.
Греко-римская борьба - это один из первых видов спорта, по которому проводились Олимпийские Игры в Античной Греции. Тогда на Олимпиаде было пять видов спорта: бег, прыжки в длину, метание копья, метание диска и борьба, для победы в которой необходимо было добиться трёхкратного падения противника на землю, и которая впоследствии получила название греко-римской. С тех пор прошло более двух тысячелетий, но греко-римская борьба не теряет своей актуальности – и сейчас она представлена в программе Летних Олимпийских игр. На протяжении всей истории независимой Украины наши спортсмены показывали выдающиеся результаты на Олимпиадах. Особое место в отношении развития борьбы принадлежит нашему городу. Издавна так сложилось, что Одесса – это борцовский город, все это знают, у нас всегда были хорошие борцы, которые побеждали на всеукраинских, международных соревнованиях, наш город принимал турниры по данному виду спорта. Эти замечательные спортивные традиции живы и ныне: спортивный комплекс «Университет» на 8-й станции Большого фонтана в течении года принимает несколько масштабных соревнований по данному виду спорта. Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов прилагает большие усилия для того, чтобы спорт в нашем городе развивался, в частности такой необходимый для здоровья, дающий возможность защитить себя и чувствовать себя более уверенным, вид спорта как борьба.
Недавно на базе Морского училища Национального университета «Одесская юридическая академия» спортивным клубом «Планета Академия» была открыта бесплатная секция по вольной борьбе, в которой могут заниматься студенты одесских университетов, колледжей, училищ и все желающие ребята. Занятия проводятся на высоком уровне, тренирует ребят профессиональный тренер, являющийся чемпионом страны по вольной борьбе.