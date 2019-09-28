Одесса приняла масштабный турнир по греко-римской борьбе среди кадетов

На последней неделе сентября в Одессе состоялся 15-й чемпионат Украины по греко-римской борьбе среди кадетов.

Вот как прокомментировал событие президент Одесской областной федерации по этому виду спорта Руслан Алманов:

За пятнадцать лет чемпионат Украины впервые проводится в Одессе. До сих пор местом прохождения первенства стали все регионы страны – только Одесса была обойдена жребием. И лишь благодаря тому, что в нашем городе есть такие люди, как Сергей Васильевич Кивалов, удалось на высшем уровне добиться положительного решения этого вопроса. Хотя, казалось бы, - где же, если не у нас? Ведь Одесса – спортивная столица Украины. Во многом здесь заслуга мецената спорта Сергея Кивалова. Я в 2001 году окончил юридическую академию, и могу сказать о Сергее Васильевиче только хорошее: это человек, который построил замечательные спортивные комплексы при своих вузах. Он действительно достоин звания «Почетный гражданин Одессы», потому что, за что бы он не взялся, - все расцветает.

Гостями и судьями чемпионата стали спортсмены и чиновники всех уровней. Церемония открытия была очень яркой и запоминающейся. Порадовали своими драйвовыми музыкальными номерами маленькие одесские звездочки - лауреат международных вокальных конкурсов очаровательная Виктория Березовская и Давид Алманов, который пока не пошел по стопам своего отца, а занимается вокалом и осваивает фортепиано.

Категория U15, по которой проходил чемпионат, является самой младшей возрастной категорией, которая допускается к участию в соревнованиях. Вместе с тем, и тренеры, и организаторы отмечают, что именно за этими ребятами сегодня будущее данного вида спорта, и, возможно, кто-то из них в дальнейшем будет представлять Украины на олимпийских играх 2024, которые будут проходить в Париже.

Этот чемпионат Украины является командным, а командные соревнования всегда эмоциональные и более яркие, чем личные. Несмотря на то, что это внутренние состязания, победители все равно будут получать дивиденды в своем регионе за то, что они стали чемпионами по команде,

- отметил Заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе, заслуженный тренер Украины, бронзовый призер олимпийских игр Варданян Армен.

Во время церемонии открытия было объявлено о присвоении государственной награды – звания «Заслуженный тренер Украины» Игорю Моисееву. Игорь Викторович – тренер Владлена Козлюка, который сегодня на базе в Конча-Заспе готовится к чемпионату мира в возрастной категории до 23 лет. Владлен уже вошел в тройку призеров на предыдущем чемпионате, и мы ждем от него новых медалей.

Почетный гость чемпионата – Жужуна Дудучава – представитель федерации греко-римской борьбы Украины от Одесской области. Жужуна Андреевна – глава Совета ветеранов Одесской областной федерации греко-римской борьбы, первым президентом которой был отец Жужуны – Амур Давидович Дудучава. Именно он долгие годы являлся вдохновителем многих именитых одесских спортсменов, ставших впоследствии чемпионами Украины. Под его руководством в городе прошло 27 турниров имени маршала-освободителя Одессы Родиона Малиновского.

Амур Давидович обладал удивительной философией в плане борьбы на ковре – это честный, бескомпромиссный бой и нацеленность на победу. А вне поединка каждый соперник становился его большим другом. Истинно грузинское благородное мужество и широта натуры никого не оставляли равнодушным, он мог подобрать ключ к любой душе.

Амур Дудучава не только культивировал греко-римскую борьбу, но и открыл культурно-спортивный центр, гостями которого становились многие именитые бойцы.

Он дружил с легендарным борцом Александром Карелиным. У нас в гостях были двукратный олимпийский Чемпион Александр Колчинский и трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь. Помимо этого, отец всегда помогал ветеранам спорта,

- вспоминает Жужуна.

Чемпионат Украины по греко-римской борьбе среди кадетов - большое мероприятие, эти ребята – будущее нашего спорта. Многие из них станут олимпийскими чемпионами, уверена, - утверждает Жужуна. - Моя сестра окончила Одесскую юракадемию – это был первый набор, когда Академия только-только начала быть. Я помню то здание, с которого все начиналось: запущенное, полуобгоревшее, оно одним своим видом наводило уныние. И только гений Сергея Васильевича смог раздуть из этой искорки такое пламя жизни, которое освещает сегодня не один только наш город и государство, но даже иностранные студенты приезжают сюда получать образование. Вообще Сергей Васильевич Кивалов - человек, который много собой представляет и как педагог, и как президент вузов, и как строитель, и как меценат – многогранный, интересный человек. Он большой благодетель, он верующий человек, он много чего сделал для города, и это личность – историческая, это совершенно однозначно, потому что все, что он сделал, глубоко вписано в историю Украины, не только Одессы. Церковно-приходская школа, Академия, МГУ – это серьезные вехи в развитии нашего города. А его спортивные комплексы?! Гостеприимно принимают всегда борцов греко-римского стиля – мы неоднократно были и на 8-й, и на 4-й станциях Фонтана. И спортсменов много в академии учится. И вот на прошедшем недавно «Золотом Мангусте» была подчеркнута выдающаяся роль Сергея Васильевича в развитии потенциала страны – спортивного и интеллектуального.

Греко-римская борьба - это один из первых видов спорта, по которому проводились Олимпийские Игры в Античной Греции. Тогда на Олимпиаде было пять видов спорта: бег, прыжки в длину, метание копья, метание диска и борьба, для победы в которой необходимо было добиться трёхкратного падения противника на землю, и которая впоследствии получила название греко-римской. С тех пор прошло более двух тысячелетий, но греко-римская борьба не теряет своей актуальности – и сейчас она представлена в программе Летних Олимпийских игр. На протяжении всей истории независимой Украины наши спортсмены показывали выдающиеся результаты на Олимпиадах. Особое место в отношении развития борьбы принадлежит нашему городу. Издавна так сложилось, что Одесса – это борцовский город, все это знают, у нас всегда были хорошие борцы, которые побеждали на всеукраинских, международных соревнованиях, наш город принимал турниры по данному виду спорта. Эти замечательные спортивные традиции живы и ныне: спортивный комплекс «Университет» на 8-й станции Большого фонтана в течении года принимает несколько масштабных соревнований по данному виду спорта. Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов прилагает большие усилия для того, чтобы спорт в нашем городе развивался, в частности такой необходимый для здоровья, дающий возможность защитить себя и чувствовать себя более уверенным, вид спорта как борьба.

Недавно на базе Морского училища Национального университета «Одесская юридическая академия» спортивным клубом «Планета Академия» была открыта бесплатная секция по вольной борьбе, в которой могут заниматься студенты одесских университетов, колледжей, училищ и все желающие ребята. Занятия проводятся на высоком уровне, тренирует ребят профессиональный тренер, являющийся чемпионом страны по вольной борьбе.