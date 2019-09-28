Сергей Кивалов поздравил православных верующих с Днём памяти Преподобного Кукши Одесского

«29 сентября Православная Церковь почитает память небесного заступника нашей родной земли Преподобного Кукши Одесского. Воспитываясь в благочестивой семье, Косьма – а именно так звали святителя Кукшу от рождения, с ранних лет возлюбил молитву и всегда отличался милосердием и состраданием к страждущим. Став взрослее, вместе со многими верующими он отправился на Святую Землю и посетил Гору Афон. Поездка по святым местам стала решающей для юного Косьмы: он убедился в том, что хочет посвятить свою жизнь Богу. В годы службы в Афонском монастыре, вместе со своей матерью совершал паломничество в Иерусалим, где с ним произошло сразу несколько чудес, предзнаменовавших дальнейшую судьбу. По возвращении на Святую Гору Косьма на протяжении 11 лет прилежно исполнял возложенное на него послушание. За великие труды и смирение было принято решение о пострижении его в монашество, при котором он получил имя Ксенофонт. Такой великой силы воли человек был награжден Спасителем даром врачевания и провидения. Служил святитель Кукша в нашем родном городе в Одесском Свято-Успенском монастыре, он помогал всем, кто к нему обогащался. Одесситы высоко почитают Преподобного Кукшу и просят о его заступничестве. Сюда же стекаются и многочисленные паломники, знающие удивительную историю жития этого святого и о совершенных им чудесах.

Сегодня по случаю большого праздника Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в сослужении Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела совершает праздничную Божественную литургию и праздничный молебен перед честными мощами Преподобного Кукши.

Также Блаженнейший митрополит Онуфрий совершит освящение храма в честь блаженной Матроны на территории Успенской обители.

Дорогие верующие! В день обретения мощей Преподобного Кукши Одесского благодарим его за то, что он оберегает нашу родную землю и всех, кто здесь проживает, от всякого зла и невзгод!», - написал на своей официальной странице на Facebook почетный гражданин города Одессы Сергей Кивалов.

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