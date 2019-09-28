В Одессе прошел Кубок Украины по спортивному ушу

Уже второй раз спортивный комплекс «Университет» на 8-й станции Большого Фонтана принимает в своих стенах Кубок Украины по спортивному ушу. С 28 по 29 сентября здесь собрались лучшие команды - более 300 человек из 12 областей Украины и города Киева, а также приглашенные гости из Республики Беларусь.

Приехало очень много участников - самые сильные спортсмены, от мала до велика. Они соревнуются в разных разделах, всего более 25. Для них турнир - это борьба, конкуренция, как в жизни. Ведь жизнь – это тоже соревнования. Нужно уметь бороться, нужно всем учиться не опускать руки, уметь смотреть вперед и двигаться дальше, если ты упал, вставать и снова идти вперед, пока не победишь. Это основной принцип,

- поделился президент Одесской федерации ушу Леонид Борисов.

Уровень спортсменов с каждым годом растет, растет конкуренция, по сравнению с предыдущими годами значительно увеличилось и количество участников соревнований. Подбирая площадку для такого масштабного мероприятия, организаторы уже не первый раз останавливают свой выбор на спортивном комплексе Международного гуманитарного университета.

Мы очень рады, что нас приняли в этом прекрасном зале спортивного комплекса «Университет». Мы благодарны Сергею Кивалову. Во всех спорткомплексах Юридической академии, Международного гуманитарного университета всегда красиво, уютно, тепло. Мы здесь уже второй год подряд, и мы очень рады, что мы снова в этом зале, и здесь все на высшем уровне. Об этом говорят и спортсмены, - отметил вице-президент Одесской федерации ушу Леонид Францескевич.

Гостей города, конечно, впечатляет и сам зал, и его месторасположение – буквально рядом с морем. Есть с чем сравнивать и одесским чемпионам, которым приходилось выступать в разных городах и даже разных странах.

Этот спорткомплекс очень хороший, достаточно просторный и открытый, мы проводим здесь уже третьи соревнования,

- поделился участник Одесской команды, неоднократный чемпион Украины среди юниоров, призер международных соревнований Артем Рассошенко.

Кубок Украины действительно собрал именитых спортсменов. Даже самые юные участники уже имеют свои достижения. 8-летняя Ника Сазонова из Гомеля занимается ушу всего три года, и за это время успела завоевать уже семь золотых медалей.

Я пошла на ушу, потому что меня позвало сердце. Для меня ушу – это почти все. Это борьба, защита, но главное, не надо этим хвастаться. Потому что, если будешь этим хвастаться, потеряешь друзей,

- призналась Ника.

Не мыслит свою жизнь без ушу и абсолютный чемпион Республики Беларусь Владислав Пономарев:

Чтобы выиграть чемпионат, надо каждый день ходить на тренировки. Я хочу стать чемпионом мира, а для этого надо тренироваться, иметь хорошую гибкость и слушать своего тренера,

- поделился Владислав.

Спортивное ушу развивает в детях такие качества, как гибкость, скорость, координация, выносливость. А постоянный труд и терпение помогают достигать значительных успехов в этом виде спорта.

Любой спорт – это всегда здорово, но именно ушу, именно для младших деток – это наиболее оптимальный вид, потому что ребенок развивается всесторонне. Здесь нет никаких ограничений – ни по здоровью, ни по комплекции ребенка, все зависит от самого ребенка. Конечно, после первого года обучения какие-то серьезные прогнозы делать не стоит, но есть дети, которые хорошо работают, соответственно, у них результаты сразу видны,

- отметил тренер белорусской команды Алексей Карпенко.

Немаловажно и желание самого ребенка. Когда интересно, когда горят глаза, дети сами с удовольствием ходят на тренировки, занимаются, стремятся к новым успехам. А когда ребенок занят в зале, у него не остается времени болтаться по дворам или часами просиживать перед гаджетами, компьютерами, и в этом тоже заключается задача тренера.

О том, что ушу набирает популярность в нашей стране, рассказывает и почетный гость турнира, экс-президент городской федерации ушу и кунг-фу Вениамин Вершинин. Именно он, в далеком 92-м году, был одним из тех, кто начинал развивать спортивное направление ушу в нашем городе.

В Китае, на родине ушу, говорят, что за эти годы все страны СНГ очень прогрессируют в этом виде спорта. У нас спортивное ушу имеет свой украинский характер. Потому что у нас есть свои традиции – гопак, и многое другое, то есть, традиционные вещи, которые совпадают полностью с традиционными моментами китайского ушу. Поэтому наши спортсмены достаточно легко это воспринимают и делают очень серьезные успехи,

- добавил Вениамин Вершинин.