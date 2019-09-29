Сергей Кивалов поздравил украинских граждан с Международным днем пожилого человека

Начиная с 1991 года в первый день октября на международном уровне отмечают День пожилого человека. Старшее поколение часто называют людьми осеннего возраста, вот почему их праздник установлен в самый разгар золотой поры года.

На сегодняшний день пожилые люди составляют огромную долю населения планеты, с каждым годом их число стремительно растет. Данная тенденция сполна относится и к Украине. Самое болезненное для людей преклонного возраста – это отчуждение, ощущение того, что о них все забыли и, в первую очередь, государство, которое нищенскими пенсиями поставило эту категорию граждан на грань выживания.

Мы не миримся с такой несправедливостью и на протяжении многих лет реализовываем социальные проекты, направленные на поддержку одесских пенсионеров. Первым таким проектом стало открытие Юридической клиники, где более чем за 20 лет бесплатную квалифицированную помощь, услуги адвокатов, нотариусов получили более 200 тысяч граждан. Большую популярность приобрели бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров, открытые при Международном гуманитарном университете, и многие другие программы.

В этот день я хочу искренне поздравить наше старшее поколение, пожелать им душевного тепла, бодрости и неиссякаемого оптимизма. Пусть бесценный жизненный опыт и мудрость приносит пользу вам и вашим близким, здоровье никогда не подводит, а каждый прожитый день будет наполнен радостью! – написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы Сергей Кивалов.