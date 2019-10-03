Международное сотрудничество: американский адвокат и старший юрист ЕСПЧ посетили Одесскую Юракадемию

Лекции от ведущих специалистовсовсего мира. С авторским курсом лекций уже седьмой год подряд в Национальный университет «Одесская юридическая академия» приезжает практикующий адвокат с 40-летним опытом работы Рой Гонас. На этот раз выдающийся юрист рассказал студентам о процедуре импичмента Президента США.

Очень интересная была ллекция. Это не касалось действующего Президента США, а в целом правовой статус Президента и в каких случаях можно объявить импичмент. Почему не коснулись вопросов, связанных с Президентом Украины, потому что законодательство наших стран абсолютно разное. Я очень рад, что известный адвокат, профессор Рой Гонас уже 7 лет подряд приезжает к нам читать лекции о правовой системе США. Он влюбился в наш университет и наших студентов,

- прокомментировал Президент Одесской Юракадемии Сергей Кивалов.

Доктор юридических наук Рой Гонас получал образование в Гаагской академии международного права, Камберлендской школе права Самфордского университета штата Алабама, Колледже Лондонского Сити, Университете Нотр-Дам, штат Индиана. Преподает в ведущих университетах мира и каждый раз с большим удовольствием посещает Одесскую юридическую академию.

Современная материально-техническая база, прекрасный университет. Большевсего мне нравится работать в библиотеке, так как библиотека Национального университета «Одесская юридическая академия» объединяет старое и новое. Я - юрист старой школы, потому привык брать книгу в руки и непосредственно с ней проводить исследования. Современные студенты более ориентированы на электронные базы данных и работу с компьютерами. Сочетание одного и другого дает студентам уникальную возможность развиваться,

- отметил Рой Гонас.

Во время встречи с Президентом университета Сергеем Киваловым Рой Гонас поделился своими впечатлениями от общения со студентами, на высоком уровне владеющими английским языком. Кстати, американский профессор ежегодно поселяется в общежитии Юракадемии и вполне доволен комфортными условиями.

Я искренне благодарен Сергею Васильевичу Кивалову за то внимание, которое он уделил. Это фантастическая сфера развития. Как профессор я не могу дать оценку проделанной работе, но я могу выразить благодарность за тот прием, менеджмент, который осуществляет Президент университета и все сотрудники на пути развития международных отношений,

- рассказал Рой Гонас.

Также университет посетил старший юрист Секретариата Европейского Суда по правам человека Дмитрий Третьяков. Ранее он координировал Бюро проектов ОБСЕ в Украине. В настоящее время является докладчиком по делам, которые касаются Украины. В качестве лектора принимал участие в многочисленных мероприятиях в сфере прав человека, которые организовывались Советом Европы, ОБСЕ, ЕС, ООН и другими учреждениями ООН. Кстати, в прошлом году студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции проходили стажировку в Европейском суде по правам человека.

Настоящий юрист должен знать законодательство не только своей страны, а должен знать законодательство США, ЕС и конкретно европейских государств. Вот тогда он будет конкурентноспособным, тогда он сможет устроиться, и наши студенты так и делают в любой европейской стране или США. Я могу привести десятки, сотни примеров, когда наши выпускники уже работают ведущими адвокатами в США, Великобритании, Германии,

- говорит Сергей Кивалов.

Отметим, что рейтинговый индекс международной активности среди вузов, осуществляющих подготовку по специальности «правоведение», в Юракадемии является самым высоким. За прошлый год университет посетилиболее 100 иностранных гостей. Вуз является членом Европейской ассоциации университетов, Европейской ассоциации публичного права и Европейской ассоциации юридических факультетов.