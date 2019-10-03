«Неделя здоровья» в Одесской Юракадемии: чем живут студенты вне учебы

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» в рамках «Недели здоровья» состоялись ежегодные состязания «Веселые старты» для первокурсников, организованные Первичной профсоюзной организацией вуза. В этом году в соревнованиях впервые присоединилась команда факультета кибербезопасности и информационных технологий. А сборные команды Юридического колледжа и Международного гуманитарного университета уже второй год подряд участвуют в соревнованиях, инициированных президентом Юракадемии Сергеем Киваловым. Участвуя в церемонии закрытия праздника, Сергей Васильевич лично вручил награды победителям.

Цель мероприятия – дать возможность первокурсникам быстрее адаптироваться в университетской семье.

Сегодня мы организовали этот праздник спорта и пригласили всех ребят, которые в этом году присоединились к нашей большой студенческой семье для того, чтобы вы смогли, прежде всего, познакомится друг с другом и подружиться, ведь, как известно, студенческая дружба самая крепкая, а студенческие друзья остаются друзьями на всю жизнь. Только лишь две недели назад вы стали студентами нашего университета и вот сегодня принимаете участие в таком замечательном спортивном событии – это очень хорошая традиция – ежегодно в начале учебного года проводить «Неделю здоровья». С самого начала вашей учёбы мы хотим показать, что в университете действительно интересно и что ваша студенческая жизнь не ограничивается одной только учёбой, и самое главное, что в Одесской юридической академии царит приверженность к спорту и здоровому образу жизни. — говорит Сергей Кивалов.

Стартовала «Неделя здоровья» сразу несколькими благотворительными акциями: литературно-музыкальным вечером, ярмаркой здорового питания, благотворительной лотереей и продажей эко-пакетов. Последний проект был инициирован студентами в рамках инновационной программы «Зеленый университет»; благодаря ей уже в трех общежитиях вуза установлены солнечные батареи и коллекторы. Все средства, собранные в течение «Недели здоровья», традиционно направляются на оказание гуманитарной помощи воспитанникам детских домов.

Сегодня в рамках проекта “Неделя здоровья”, которая уже на протяжении 10 лет организовывается профкомом нашего университета, проводится такая акция, уже немного усовершенствованная, называет квест “Весёлые старты”, среди первокурсников всех факультетов, а также Юридического колледжа и МГУ. Этот квест проходит по инициативе нашего президента Сергея Васильевича Кивалова. Это очень круто, потому что ежегодно студенты-первокурсники всегда очень ждут это мероприятие. — комментирует происходящее Адриана Вавринчук, заместитель председателя Профсоюзной организации Юракадемии.

Задания понравились всем участникам соревнований. Теперь воспоминания об интересном квесте сохранятся у студентов на весь учебный год.

Мы отжимались, бегали, отвечали на разные вопросы. Всё понравилось. Мы рисовали плакаты, готовились на стадионе, собирались после пар и готовились. — говорит Роман Алексеенко, факультет прокуратуры и следствия.

Это что-то невероятное. Куча эмоций, позитива. Мы настолько сильно зарядились! Это так сближает команду, командный дух. Задания были в принципе не сложные, главное - вовремя включить смекалку и просто быстро бегать, передвигаться между локациями. — делится впечатлениями Татьяна Медведчук, факультет международно-правовых отношений.

Всё было очень тяжело, но мы старались, как только могли, и всё было классно вообще. Всё понравилось. Самое сложное - пирамида. Мы вообще не договаривались, просто мальчики встали на колени - девочки залезли сверху.

Было очень сложно, запутанные задания сильно, но мы всё сделали и добежали. Факультет кибербезопасности – супер, — комментируют новички квеста, Ярослав и Александр с факультета кибербезопасности и информационных технологий. — Мы участвовали во всех конкурсах, потому что мы оба старосты. Нам очень понравилось. Это классная эмоциональная разрядка для молодежи.

По результатам «Веселых стартов» победу завоевала команда судебно-административного факультета. Кубок победителям вручил президент Одесской Юракадемии Сергей Кивалов.

Благодарим Сергея Васильевича, благодарим университет, благодарим Профком за то, что организовали такой чудесный, прикольный праздник-квест, где мы смогли почувствовать себя командой, что мы – студенты, и мы все заодно. Все получили множество позитивных эмоций, зарядились и можем приступать к учебе и стремиться сделать так, чтоб наша академия была еще лучше. — говорит Максим Логвинов, Судебно-административный факультет.

В университете постоянно поддерживают как профессиональных спортсменов, так и любителей, создаются максимально комфортные условия для того, чтобы они могли сочетать учебу и спорт.

Многие студенты и выпускники академии достигают замечательных успехов – завоевывают золотые медали и становятся чемпионами Европы и мира. В их числе можно отметить чемпионку мира по грепплингу Галину Ковальскую, призера Чемпионата Европы по дзюдо Александра Гордиенко, чемпионку Европейских игр по карате Ирину Зарецкую и многократного призера чемпионатов мира и Европы по тайскому боксу Олега Гуту.