Сергей Кивалов поздравил работников образования с профессиональным праздником

На этих выходных мы отмечаем сразу два важных профессиональных праздника – Всемирный день Учителя и День работников образования Украины. «Учителя не просто помогают закончить школу, они помогают начать взрослую жизнь», – в этом мудром высказывании кроется значимая роль педагогов в жизни каждого человека и высочайшая степень ответственности, стоящая перед ними. К сожалению, в последнее время мы являемся свидетелями повсеместного несправедливого отношения к работникам образования в нашей стране.

Во всех цивилизованных странах давно поняли необходимость мотивировать заинтересованность педагогов работать на результат. В этом отношении очень мудро поступили японцы – когда у японского премьер-министра спросили, как его стране удалось достичь лидирования в области технологий он ответил: «Мы установили учителям зарплату как у министров, охрану как у дипломатов и почёт как у императора» и был совершенно прав! Более того, существуют исследования, которые показывают прямую связь между уровнем культурного и экономического развития государства и уровнем уважения учителей в нем. Уважение к педагогам проявляется не только в размере заработных плат, но и в создании комфортных условий работы, благодаря которым учителя, преподаватели, не отвлекаясь на бытовые проблемы, смогут полностью сосредоточиться на учебном процессе. Мы учли этот важнейший фактор при создании Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета, и это стало главным залогом успеха наших вузов, в которых сегодня работают настоящие профессионалы своего дела, а молодые специалисты с радостью пополняют профессорско-преподавательский коллектив.

В этот праздничный октябрьский день я искренне поздравляю всех работников образования нашей страны и хочу поблагодарить каждого украинского учителя за нелегкий труд и большое терпение, за знания и мудрые советы, за теплоту и любовь, которую вы каждый день дарите своим учащимся. Творческого вдохновения, заинтересованных учеников и огромного уважения, ведь вы его действительно заслуживаете!

– написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин Одессы, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.