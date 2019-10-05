 Международный гуманитарный университет подписал меморандум с Главным теруправлением юстиции в Одесской области

Седьмого октября в Международном гуманитарном университете состоялся научно-практический круглый стол, на котором его участники – судьи, прокуроры, работники адвокатуры – обсуждали актуальные проблемы современной юстиции.

Но вначале произошло очень важное, знаковое событие в сфере юстиции и образования: был подписан Меморандум о сотрудничестве между Международным гуманитарным университетом и Главным территориальным управлением юстиции Одесской области. Документ подписали президент МГУ, академик Сергей Кивалов и начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк.

Меморандум предусматривает первоочередное право наших студентов проходить практику в органах юстиции с перспективой дальнейшего трудоустройства. Следуя лучшим европейским традициям высшего образования, мы уделяем большое значение наработке практических навыков, которые пригодятся нашим выпускникам в будущем. Благодаря такому комплексному подходу при выпуске из университета большинство студентов уже трудоустроены. Более того, рабочее место можно получить с дипломом бакалавра и младшего специалиста,– отметил в своем выступлении Сергей Кивалов. – Таким образом, будучи негосударственным высшим учебным заведением и заключая договора с государственными органами, ведущими частными компаниями, образовательными учреждениями, общественными организациями, мы фактически выполняем государственную функцию трудоустройства наших граждан.

Широкие перспективы открываются теперь перед студентами Института права, экономики и международных отношений МГУ. Но подписанный меморандум предусматривает также возможность получения второго высшего образования сотрудниками Главного территориального управления юстиции Одесской области на льготных условиях. А по ряду специальностей вуз предполагает получение двойных дипломов. Например, окончив вуз по специальности «Международное право», выпускник получает диплом юриста-международника и переводчика; а избрав специальность «Международная экономика»,– диплом экономиста-международника и переводчика. Также можно получить второе высшее образование по специальностям: «Правоохранительная деятельность», «Менеджмент», «Международно-экономические отношения», «Публичное управление и администрирование».

Это действительно важное, я бы сказал, историческое событие,– подчеркнул Руслан Сауляк. – МГУ стал первым негосударственным вузом, с которым управление юстиции подписало Меморандум. В Международном гуманитарном университете выпускают профессионалов своего дела. Для нас представляют особый интерес студенты Института права, экономики и международных отношений. У нас они будут успешно стажироваться, трудоустраиваться и делать карьеру, а мы получим приток хороших кадров. Поэтому это сотрудничество взаимовыгодно и для вуза, и для управления.

Действительно, уже не один год Управление юстиции в Одесской области успешно ведет подобное сотрудничество с Национальным университетом «Одесская юридическая академия». В рамках сотрудничества последние несколько лет в НУ «ОЮА» работают курсы повышения квалификации нотариусов и частных исполнителей.

Студенты академии успешно проходят у нас практику, выдерживают конкурс и получают рабочие места. И, не скрою, что 75 процентов сотрудников органов юстиции – выпускники этого вуза. Теперь к нам широко открыта дорога и для студентов негосударственного вуза – МГУ,

– отметил Руслан Сауляк.

Все предпосылки к тому налицо. В рамках реализации общенационального-правопросветительского проекта Министерства юстиции Украины «Я маю право» через две недели будет стартовать правовой блиц-турнир «Юстиція: минуле, теперішнє, майбутнє» среди учреждений высшего образования Одесской области. И стартовать он будет в МГУ.

Ректор МГУ Константин Громовенко не скрывает, что для коллектива МГУ наступил новый этап развития:

Международный гуманитарный университет как негосударственное высшее учебное заведение динамично развивается. И сегодня работодатели в лице Главного территориального управления юстиции Одесской области заключили с вузом Меморандум. Наши студенты, специализирующиеся в сфере правоведения и международного права, уже со второго курса смогут проходить практику и в перспективе – трудоустраиваться. Весьма показательно, когда государственные органы обращаются к негосударственному вузу, чтобы обеспечить высококвалифицированными специалистами. Это знак качества нашего университета. У нас есть другие перспективные специальности: экономики, менеджмента, лингвистики и перевода. Уверен, студенты, избравшие их, тоже будут востребованы.

И.о. директора Института права, экономики и международных отношений МГУ Яна Тыцкая:

Президент нашего вуза Сергей Васильевич Кивалов уделяет особое внимание не только качественному образованию, но и трудоустройству студентов. Для этого мы заключаем договора и соглашения как с государственными, так и с частными структурами и организациями. Подписанный Меморандум с Управлением юстиции, по сути, формализует уже существующие отношения. Сейчас студенты нашего Института готовятся принять участие в юридических дебатах. Ребята приглашены на День открытых дверей в Главном территориальном управлении юстиции, на конкурсы юридических профессий, на открытые лекции, организованные управлением юстиции, и на Форум юридических профессий для студентов первого курса.

Меморандум, без сомнения, укрепит наши отношения в сфере прохождения практики наших студентов, повышения их правового уровня и правовой культуры. И самое главное, таким образом, будет решена задача трудоустройства наших студентов. Этот документ также усилит позиции и в сфере обучения сотрудников управления. Мы приглашаем в Институт права, экономики и международных отношений для обучения в магистратуре, теперь на льготных условиях обучения.

Знаменательно, что подписание Меморандума состоялось в канун профессионального праздника – Дня юриста. Перспективам, открывшимся после подписания Меморандума, порадовался участник круглого стола,

профессор, научный советник адвокатского объединения «Barristers» Борис Бабин:

Подписание данного Меморандума означает, что Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет будут и дальше иметь надежных партнеров в вопросах трудоустройства, подготовки и переподготовки кадров. А значит рейтинг вуза, несомненно, повышается. Можно констатировать, что органы юстиции, прокуратуры, национальной полиции пополняются выпускниками НУ «ОЮА», а теперь будут пополняться и выпускниками МГУ.

Впереди у коллектива МГУ много планов – повышение уровня правовой осведомленности студентов о защите прав и свобод путем проведения лекций, квестов, правовых игр и реализации социальных проектов. Постоянное повышение профессиональной квалификации очень важно для настоящего специалиста своего дела. Такую возможность сегодня предоставляет Национальный университет «Одесская юридическая академия», где регулярно проходят курсы повышения квалификации для практикующих специалистов. Теперь есть в планах открыть такие курсы и на базе Международного гуманитарного университета.