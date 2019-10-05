 Международный гуманитарный университет подписал меморандум с Главным теруправлением юстиции в Одесской области

Седьмого октября в Международном гуманитарном университете состоялся научно-практический круглый стол, на котором его участники – судьи, прокуроры, работники адвокатуры – обсуждали актуальные проблемы современной юстиции.
Но вначале произошло очень важное, знаковое событие в сфере юстиции и образования: был подписан Меморандум о сотрудничестве между Международным гуманитарным университетом и Главным территориальным управлением юстиции Одесской области. Документ подписали президент МГУ, академик Сергей Кивалов и начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк.
Широкие перспективы открываются теперь перед студентами Института права, экономики и международных отношений МГУ. Но подписанный меморандум предусматривает также возможность получения второго высшего образования сотрудниками Главного территориального управления юстиции Одесской области на льготных условиях. А по ряду специальностей вуз предполагает получение двойных дипломов. Например, окончив вуз по специальности «Международное право», выпускник получает диплом юриста-международника и переводчика; а избрав специальность «Международная экономика»,– диплом экономиста-международника и переводчика. Также можно получить второе высшее образование по специальностям: «Правоохранительная деятельность», «Менеджмент», «Международно-экономические отношения», «Публичное управление и администрирование».
Действительно, уже не один год Управление юстиции в Одесской области успешно ведет подобное сотрудничество с Национальным университетом «Одесская юридическая академия». В рамках сотрудничества последние несколько лет в НУ «ОЮА» работают курсы повышения квалификации нотариусов и частных исполнителей.
Все предпосылки к тому налицо. В рамках реализации общенационального-правопросветительского проекта Министерства юстиции Украины «Я маю право» через две недели будет стартовать правовой блиц-турнир «Юстиція: минуле, теперішнє, майбутнє» среди учреждений высшего образования Одесской области. И стартовать он будет в МГУ.
Ректор МГУ Константин Громовенко не скрывает, что для коллектива МГУ наступил новый этап развития:
И.о. директора Института права, экономики и международных отношений МГУ Яна Тыцкая:
Меморандум, без сомнения, укрепит наши отношения в сфере прохождения практики наших студентов, повышения их правового уровня и правовой культуры. И самое главное, таким образом, будет решена задача трудоустройства наших студентов. Этот документ также усилит позиции и в сфере обучения сотрудников управления. Мы приглашаем в Институт права, экономики и международных отношений для обучения в магистратуре, теперь на льготных условиях обучения.
Знаменательно, что подписание Меморандума состоялось в канун профессионального праздника – Дня юриста. Перспективам, открывшимся после подписания Меморандума, порадовался участник круглого стола,
профессор, научный советник адвокатского объединения «Barristers» Борис Бабин:
Впереди у коллектива МГУ много планов – повышение уровня правовой осведомленности студентов о защите прав и свобод путем проведения лекций, квестов, правовых игр и реализации социальных проектов. Постоянное повышение профессиональной квалификации очень важно для настоящего специалиста своего дела. Такую возможность сегодня предоставляет Национальный университет «Одесская юридическая академия», где регулярно проходят курсы повышения квалификации для практикующих специалистов. Теперь есть в планах открыть такие курсы и на базе Международного гуманитарного университета.