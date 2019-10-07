В Одессе проходит Чемпионат Украины по боксу среди юниоров памяти Романа Песина

С 8 по 13 октября спортивный комплекс Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана принимает участников Чемпионата Украины по боксу среди юниоров памяти мастера спорта СССР Романа Песина. Лучшие спортсмены 2004-2005-хх годов рождения приехали со всех уголков страны, чтобы побороться титул чемпиона Украины и завоевать шанс войти в состав национальной сборной страны.

Этот чемпионат является переходным, он не является отборочным ни к чемпионату Европу, ни к международным соревнованиям. Для меня это смотровой чемпионат. Ребята, которые займут 1, 2, 3-е места войдут в состав национальной сборной команды. Кроме того, для меня этот чемпионат рекордный по количеству участников – 332 спортсмена. Это хорошо, потому что есть кого посмотреть, кого выбрать для участия в чемпионате Европы и международных турнирах. Я больше уделяю внимание качеству бокса, на техническую подготовку ребят, потому что в этом возрасте самое главное заложить у них понятие техники бокса,

- поделился старший тренер сборной команды Украины среди юниоров Олег Кудинов.

Чемпионат проходит при поддержке президента Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета, почетного гражданина Одессы Сергея Киваловафедерации бокса Одесской области. По словам организаторов, президентом федерации, Халидом Мусаевым, было приложено максимум усилий, чтобы чемпионат прошел на высшем уровне. Для проведения соревнований была выбрана самая лучшая в городе локация – зал спортивного комплекса «Университет».

Это прекрасный спорткомплекс, где мы сегодня разместили два ринга – это обязательное условие проведения чемпионата Украины в Одессе. Здесь присутствуют представители министерства, которые на высоком уровне оценили наши старания. Мы все усилия приложили, чтобы было комфортно как спортсменам, так и всей судейской коллегии, и гостям нашего чемпионата. Гости, которые сегодня пришли, увидят яркие и зрелищные поединки, потому что здесь выступают самые лучшие боксеры со всех областей,

- рассказывает Александр Гордиенко, представитель президента федерации бокса одесской области Халида Мусаева.

По мнению депутата Одесского городского совета, первого вице-президента Одесской областной федерации бокса Андрея Кисловского, организация таких масштабных чемпионатов способствует развитию спорта в регионе и вносит большой вклад в одесские команды.

Сегодня у нас здесь собралась вся Украина, и очень важно, что чемпионат проходит именно в этом месте, в спорткомплексе МГУ. Большое спасибо президенту университета Сергею Васильевичу Кивалову, который в очередной раз подставил плечо и предоставил такую чудесную возможность провести именно здесь, в самых лучших, я считаю, условиях в городе Одессе для проведения подобного чемпионата. Ранее на базе этого спортивного комплекса на высоком уровне прошел международный чемпионат памяти Бориса Литвака,

- отметил Андрей Кисловский.

Кроме того, по словам вице-президента Одесской областной федерации бокса Дмитрия Жемана, Одесский регион всегда был локомотивом бокса, поэтому то, что чемпионат страны проводится именно в Одессе является знаковым.

Это очень важно для развития бокса в нашем регионе, тем более, что турнир молодежный. Это будущее бокса, и этому надо уделять наибольшее внимание,

- отметил Дмитрий Жеман.

Каждый из 332 юных боксеров приехали на чемпионат Украины, конечно же, за победой. Это лучшие спортсмены в своих командах, и для многих это уже не первый опыт участия в подобных соревнованиях. Дмитрий Силяков из Кировоградской области приезжает на Чемпионат Украины уже шестой раз.

Я смотрел бои, уровень соперников очень хороший. И обстановка мне здесь очень нравится. В других залах тяжелее было боксировать, а здесь очень легко настраиваться,

- поделился Дмитрий.

Лучшие спортсмены, которые войдут в сборную страны, определятся в завершающий день турнира после финальных поединков. В следующем году участников сборной ждут уже международные соревнования, которые будут проходить в Болгарии и Венгрии.