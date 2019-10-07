В Одессе проходит Чемпионат Украины по боксу среди юниоров памяти Романа Песина

С 8 по 13 октября спортивный комплекс Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана принимает участников Чемпионата Украины по боксу среди юниоров памяти мастера спорта СССР Романа Песина. Лучшие спортсмены 2004-2005-хх годов рождения приехали со всех уголков страны, чтобы побороться титул чемпиона Украины и завоевать шанс войти в состав национальной сборной страны.
- поделился старший тренер сборной команды Украины среди юниоров Олег Кудинов.
Чемпионат проходит при поддержке президента Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета, почетного гражданина Одессы Сергея Киваловафедерации бокса Одесской области. По словам организаторов, президентом федерации, Халидом Мусаевым, было приложено максимум усилий, чтобы чемпионат прошел на высшем уровне. Для проведения соревнований была выбрана самая лучшая в городе локация – зал спортивного комплекса «Университет».
- рассказывает Александр Гордиенко, представитель президента федерации бокса одесской области Халида Мусаева.
По мнению депутата Одесского городского совета, первого вице-президента Одесской областной федерации бокса Андрея Кисловского, организация таких масштабных чемпионатов способствует развитию спорта в регионе и вносит большой вклад в одесские команды.
- отметил Андрей Кисловский.
Кроме того, по словам вице-президента Одесской областной федерации бокса Дмитрия Жемана, Одесский регион всегда был локомотивом бокса, поэтому то, что чемпионат страны проводится именно в Одессе является знаковым.
- отметил Дмитрий Жеман.
Каждый из 332 юных боксеров приехали на чемпионат Украины, конечно же, за победой. Это лучшие спортсмены в своих командах, и для многих это уже не первый опыт участия в подобных соревнованиях. Дмитрий Силяков из Кировоградской области приезжает на Чемпионат Украины уже шестой раз.
- поделился Дмитрий.
Лучшие спортсмены, которые войдут в сборную страны, определятся в завершающий день турнира после финальных поединков. В следующем году участников сборной ждут уже международные соревнования, которые будут проходить в Болгарии и Венгрии.