Сергей Кивалов поздравил православных верующих с Покровом Пресвятой Богородицы

Сегодня Православная Церковь отмечает один из праздников, который издавна глубоко почитается на наших землях – Покров Пресвятой Богородицы. Это непереходящий праздник, каждый год мы празднуем его 14 октября в знак чудесного явления Богородицы, которая своими молитвами спасла город Константинополь от разрушения вражескими войсками. По преданию в 910 году враги со всех сторон окружили Константинополь, осаждённому городу грозило полное разрушение, горожанам оставалось надеяться лишь на Божью помощь, поэтому все жители города собрались во Влахернском храме, где стали возносить общую молитву за освобождение от врагов, окруживших город. И Божья помощь пришла. Глубокой ночью, окружённая ангелами и озарённая дивным светом, в сопровождении Иоанна Богослова и Иоанна Предтечи, Богородица по воздуху пришла царскими вратами и со слезами стала молить Бога за христиан. На протяжении долгого времени Пресвятая Дева пребывала в молитве, а затем подошла к алтарю, сняла со своей головы Омофор и покрыла им молящихся жителей города в знак того, что берёт их под свою опеку. Богородица держала над ними свой Покров, при этом он сиял лучезарным светом, который был ярче солнечного. В то самое время на море сильный шторм разбросал корабли противника - в таком состоянии они уже не смогли нанести угрозу городу. Через некоторое время Божья Матерь удалилась так же дивно, как и возникла, оставив за собой Благодать. А на утро жители Константинополя узнали, что осада снята – город спасён от неприятеля, – в нём вновь воцарилась спокойная и мирная жизнь. Эту чудесную историю поведал в своём сказании Святой Андрей Константинопольский, который вместе со своим учеником - блаженным Эпифанием - имели благодать увидеть явление Богородицы и её Покров.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – трогательный символ непрерывного заступничества Небесной Владычицы за род человеческий. Он является одним из величайших праздников, в честь которого во всех православных храмах проводится торжественное богослужение, прихожане молятся Божией Матери о здравии и заступничестве. Покров Пресвятой Девы - знак любви и участия, которые она испытывает к людям. Её благодать незримо осеняет и защищает каждого человека, оберегая от греха и помогая в нелегкое время. История этого праздника в очередной раз повествует нам о том, что как бы тяжело ни было, каким бы безысходным не казалось положение, Бог всегда рядом с нами, он слышит наши молитвы и посылает нам помощь, когда она действительно необходима.

В этот радостный и по-настоящему душевный для каждого из нас праздник я хочу искренне пожелать всем православным верующим неугасающей веры и доброй надежды, здравия и благополучия! Дорогие друзья, пускай же Небесная Царица оберегает своим Покровом ваши дома и семьи! С праздником! — написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.