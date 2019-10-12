Свято-Покровский скит в селе Мариновка отметил престольный праздник

В день Покрова Пресвятой Богородицы в село Мариновка Беляевского района прибыли сотни паломников со всех приходов Одесской епархии. Праздник начался с Божественной литургии, которую совершил Митрополит Одесский и Измаильский Агафанел в местном Свято-Покровский ските Свято-Успенского Одесского мужского монастыря Одесской епархии Украинской Православной Церкви. После литургии по благословению Владыки был совершен крестный ход к месту закладки первого камня в строительство летнего храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери. В закладке нового храма принял участие почетный гражданин Одессы Сергей Кивалов.

Для меня это событие, как и для всех православных. Я уверен, что храм будет построен, потому что Владыка Одесский и Измаильский Агафангел за что не берется, у него все получается, и он идет с благословением Господа. Уже не один храм восстановлен, построен. Сегодня на территории Одесской области - десятки, сотни, храмов и этот монастырь, где мы находимся, наверное, будет укреплять нашу православную веру. Я искренне радуюсь вместе с прихожанами, что сегодня присутствую на таком торжестве, историческом событии, которое будет записано в историю Православия на многие десятилетия. Всех православных хочу поздравить замечательным праздником Покрова Пресвятой Богородицы, пожелать православным удачи, мира, спокойствия, любви.

— отметил Сергей Кивалов.

С тех пор, как четыре года назад был построен и освящен Свято-Покровский скит, село Мариновка превратилась в настоящий оазис православия. Для многих верующих скит стал местом постоянного паломничества.

За два года здесь произошли очень большие изменения. Все преобразилось, красиво, чувствуется благодать, что все сделано с большой любовью, много труда приложено, и мы с удовольствием приезжаем сюда всей семьей.

— поделилась прихожанка Татьяна Колодницкая, которая приехала из села Нерубайское.

Местная жительница Жанна Баранова не только наблюдала за строительством и обустройством храма, но и принимала в этом непосредственное участие.

В конце 80-х наше село характеризовали как неперспективное. Но сейчас мне очень приятно сказать, что благодаря нашему Владыке Агафангелу, его трудам, наша местность не только имеет будущее, мне кажется, что это будет, вообще центр Вселенной, потому что здесь такая красота, такая благодать, ну, не в каждой местности такое есть. Конечно, это все трудами нашего Владыки, и мы ему благодарны за это. Теперь наше село имеет будущее.

— отметила Жанна.

А несколько лет назад по благословению Митрополита в Мариновке началось строительство первого в Украине православного центра паллиативной медицины - хосписа «Покров», где онкологические больные смогут получать медицинскую и духовную помощь.

Честь и хвала тем, кто принимает участие в строительстве этого городка, в строительстве хосписа, потому что люди нуждаются, за ними нужно ухаживать, их нужно лечить. Это пример не только для Украины, но и в целом для всего православия. Церковь откликнулась и взяла все организационные вопросы в свои руки. И каждый по мере возможности должен внести свою лепту. Кто хорошим словом, кто молитвой, а кто материальное, если есть возможность – надо помогать. Наверное, это здорово, что мы все принимаем участие в этом историческом событии.

— отметил Сергей Кивалов.

Принимает участие в строительстве и оказывает финансовую поддержку Сергей Васильевич Кивалов. Кроме того, Центром юридической защиты Украинской Православной Церкви, который был создан по инициативе Сергея Кивалова и Митрополита Агафангела оказывается поддержка в решении правовых вопросов.

В нашем городе Одессе всегда исторически были великие люди, память которых до сих пор жива благодаря тому, что они реализовывали какие-то проекты, строили школы, помогали в строительстве больниц, оказывали помощь бездомным, строили храмы, поэтому их имена никогда не уйдут со страниц истории. Сергей Васильевич Кивалов, и такие добрые люди как он, делают правильно дело, можно сказать, они делают правильное капиталовложение в будущее, потому что тот, кто делает ради ближнего, никогда не останется не замеченным у Бога. Тот, кто жертвует на храмы, на те проекты, которые реализует церковь, помогает, является друзьями церкви, и, можно сказать, такие люди являются друзьями самого Бога. А Бог никогда не бывает в долгу.

— отметил насельник Свято-Иверского одесского мужского монастыря Архимандрид Анастасий.

Как хорошего христианина знают Сергея Васильевича и многие прихожане. Его вклад в поддержку православной церкви, духовного воспитания детей и молодежи не остается незамеченным.

Мы знаем его как гражданина Одессы, который никогда не оставляет свой город, который очень любит людей, которым он всем помогает, и мы его всегда поддерживаем, все инициативы по объединению людей.

— отметил прихожанин Вадим Калинков.

По инициативе Сергея Кивалова ведется строительство церковно-приходской школы, и мы очень надеемся, что в ближайшем будущем, когда она достроится, мы сможем туда попасть, потому что там не только православие, но и азы всего духовного человеческого воспитания. Мы бы с удовольствием туда ходили.

— отметила прихожанка Успенского кафедрального собора Марина Захарова.

Я уже записала туда ребенка, и очень надеюсь, что скоро школа будет построена. Так же знаю, при поддержке Сергея Кивалова проводится много благотворительных концертов, очень многое создается для детей, работают спортивные секции на базе юридической академии. Это тоже помощь, и это все видно.

— добавила прихожанка Ирина Шевченко.

Поделились прихожане и радостью праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Для верующих это один из самых почитаемых праздников.

Для меня лично, как и для каждого православного христианина, этот праздник очень важен, так как особо почитаем Богородицу нашу небесную заступницу во всех наших бедах, искушениях. Всегда к ней прибегаем и всегда просим ее помощи, молитвенного заступления, потому что молитва к Богородице никогда не остается неуслышанной.

— отметила прихожанка Елена Романович.

История праздника уходит корнями во времена Византии. Когда Константинополю угрожала опасность, людям ничего не оставалось, как обращаться к Божьей Матери с молитвой, чтобы она защитила город от врагов. Во время молитвы Божья Матерь явилась перед верующими видимым образом, сняла с себя омофор, который покрывал ее голову, и распростерла его над находившимся в храме людьми, защитив от врагов видимых и невидимых.

Верующий православный народ особо почитает Божью Матерь за ее глубокое смирение, за ее веру, за ее материнскую любовь. Всегда говорят, что очень хорошо и прекрасно находиться под щитом покрова, но особенно радостно быть под покровом матери, родной матери. Но у всех у нас есть общая Божья Матерь, которая является для каждого человека родной, близкой, потому что она всегда слышит наши молитвы, когда мы обращаемся к ней с какой-то просьбой мы всегда получаем помощь и мы всегда получаем ответ на наши молитвы.

— рассказал Архимандрид Анастасий.

В завершении праздничного Богослужения Митрополит Агафангел отметил церковными наградами тех, кто принимает активное участие в строительстве скита и хосписа. Так же для паломников была организована праздничная трапеза.