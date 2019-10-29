В Одессе чествовали ветеранов налоговой службы

30 октября в Украине отмечают День ветеранов и пенсионеров налоговой службы. В этот день теплые слова и поздравления в адрес налоговиков, отдавших не один десяток лет службе в налоговых органах, звучали и в Главном управлении Государственной налоговой службы Украины в Одесской области.

Каждый из ветеранов, который пришел сегодня на праздник, это наши учителя. Благодаря им развивалась налоговая служба, и то, что мы сейчас имеем в нашем государстве, это тоже их заслуга. Именно они передают опыт молодым специалистам, поддерживая преемственность поколений,

- отметила и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Одесской области Наталия Чеботарева.

Для большинства гостей, служба в налоговых органах началась еще задолго до образования независимой Украины. Более 30 лет отдала налоговой службе Алла Демьяновна Додонча.

Я работала в городской налоговой заместителем начальника, а сейчас являюсь заместителем председателя Ассоциации ветеранов налоговой службы. Я очень рада, что нас не забыли, и помнят, что 30 октября – это наш праздник,

- поделилась Алла Демьяновна.

С самого начала образования налоговой службы трудилась в органах и Людмила Алексеевна Прохоренко. Она занимала должность начальника валютного управления.

Тогда еще никто не знал, что такое доллар, и я в том числе. Мы знали только одно - нашу работу. Мы учились вместе с нашей страной, и сейчас с удовольствием смотрим на то, какой стала наша налоговая служба,

- отметила Людмила Алексеевна.

По мнению ветеранов-налоговиков, сегодня служба в налоговых органах стала намного сложнее. Налоговое законодательство постоянно меняется, поэтому базу знаний приходиться постоянно обновлять. Но не менее важен и опыт работы налоговиков, который, прежде всего, связан с работой с людьми. Именно этот опыт ветераны налоговой службы сегодня готовый передавать молодым специалистам.

Очень важно иметь опыт в контакте с людьми, поэтому в налоговую службу надо приходить после того, как проработал в промышленности или в частном бизнесе, это дает больше знаний, и, соответственно, больше опыта,

- считает Людмила Алексеевна.

Выход на пенсию для сотрудников налоговой службы – это новые возможности реализации себя, своих талантов. Так, проработав много лет в налоговой бухгалтерии Лариса Сергеевна Соловьева, выйдя на пенсию издала сборник своих стихов, которые писала на протяжении жизни.

Писать я начала давно, а издавать свои стихи стала после выхода на пенсию. Это уже мой второй сборник. Здесь есть все – и социальные стихи, и про работу, и про молодость,

- поделилась Лариса Сергеевна.

Более 30 лет в финансовой системе и 15 лет в налоговой службе проработал Владимир Петрович Мазарак. Сегодня он совет Территориального отделения Всеукраинской общественной организации «Ассоциация налогоплательщиков Украины».

Думаю, что мы, как ветераны, тоже можем быть полезны - каким-то советом, каким-то делом. Здесь есть еще и работающие ветераны, которые вышли на пенсию и работают в другой системе. Когда человек востребованный, это очень приятно, а когда о нем еще и помнят, о том, что он внес какой-то вклад - это вдвойне приятно,

- считает Владимир Петрович.

В Главном управлении Государственной налоговой службы Одесской области ветераны всегда являются почетными гостями. Они принимают участие в семинарах, встречах, днях открытых дверей. В ближайшее время, как рассказала Наталья Чеботарева, одесская налоговая ждет в гости студентов – будущих налоговиков.

Мы хотим рассказать о перспективах, приоритетах работы в налоговой службе, чтобы студент мог определиться с будущим, чтобы понимал, где ему дальше работать. Очень грамотных и хороших специалистов готовит Национальный университет «Одесская юридическая академия». Многие выпускники этого вуза работают у нас, а наши ветераны всегда взаимодействуют с ними и передают свой опыт,

- добавила Наталия Чеботарева.