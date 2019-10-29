Украинская морская партия Сергея Кивалова стала на защиту Одесской киностудии

На сегодняшней сессии Одесского городского совета депутаты фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете выступили с инициативой направить запрос народным депутатам, представляющим наш город в парламенте, с целью сохранности Одесской киностудии и предотвращения её перепрофилированности. Главная цель запроса - внести правки в закон Украины о невозможности изменения профиля киностудии. По мнению депутатов, одесская киностудия должна создавать кинематографические шедевры. Инициативу Украинской морской партии поддержали фракции абсолютно всех политических сил в горсовете.

Именно в год столетия киностудии президент подписал указ, разрешающий её приватизацию. Я считаю, что мы можем поставить какие–то ограничения, чтобы киностудия осталась киностудией, а в Одессе продолжали снимать кино. Без денег невозможно это делать — там практически все павильоны разрушены. Мы должны сделать всё возможное, чтобы не было перепрофилирования, — отметила Светлана Осауленко, глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском горсовете .

В обращении содержится просьба о запрете смены деятельности киностудии в течение 20 лет после приватизации.

При возможной продаже 50 + 1 акции киностудии обязать возможного владельца внести проект развития киностудии на обсуждение общественности и Кабмина. Проект должен содержать пути развития, план реконструкции, строительство новых съемочных павильонов, закупку нового оборудования, сохранение рабочих мест работников и подтверждение финансовой состоятельности потенциального покупателя, чтобы осуществить все эти мероприятия,

— сказано в документе.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 0896 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи со вступлением в силу Закона Украины «О государственной поддержке кинематографии в Украине».

Рада проголосовала за него во втором чтении 3 октября. Проект поддержали 253 нардепа (в том числе 225 депутатов фракции «Слуга народа»), против было десять членов парламента, не голосовал 91 депутат. 17 октября закон вернули в Раду с подписью главы государства.