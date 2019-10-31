В Международном гуманитарном университете завершился первый этап правового блиц-турнира среди студентов

В рамках реализации Общенационального проекта Министерства юстиции Украины «Я ИМЕЮ ПРАВО!» в стенах Международного гуманитарного университета на базе Института права, экономики и международных отношений при поддержке президента вуза, академика Сергея Васильевича Кивалова состоялся первый этап правового турнира на тему «Юстиция: прошлое, настоящее, будущее». Пять команд студентов соревновались за звание лучших знатоков права, отвечая на вопросы об истории юстиции и выполняя ситуационные задания на правовую тематику и знания законодательства.

Приветствовали участников члены президиума – начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк, ректор Международного гуманитарного университета Константин Громовенко, директор Института права, экономики и международных отношений Яна Тыцкая, главный специалист Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Одесской области Татьяна Федорова.

Результаты оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли Начальник управления государственной регистрации нормативно-правовых актов, правовой работы и правового образования Главного территориального управления юстиции в Одесской области Надежда Швец; начальник юридического отдела Территориального управления Государственной судебной администрации в Одесской области Нина Львова; начальник отдела «Второе одесское бюро правовой помощи» Валерия Цап; адвокат, член Совета адвокатов Одесской области Елена Джабурия.

Студенты, которые учатся в Одесской юридической академии, Международном гуманитарном университете, приходя к нам, всегда лучше всех сдают конкурсы на занимаемые должности, поэтому я очень благодарен руководству университета, очень благодарен Президенту вуза Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он предоставляет будущим юристам, нашим будущим сотрудникам такие хорошие знания, а мы, в свою очередь, проводим вместе эти мероприятия, чтобы они получали знания не только научные, но и практические,

- отметил начальник Главного территориального управления юстиции Одесской области Руслан Сауляк.

Напомним, ранее Международный гуманитарный университет и Главное территориальное управление юстиции в Одесской области подписали меморандум о сотрудничестве. Меморандум предусматривает первоочередное право студентов МГУ проходить практику в органах юстиции с перспективой дальнейшего трудоустройства. Также появилась возможность получения второго высшего образования сотрудниками Главного территориального управления юстиции Одесской области на льготных условиях.Кроме того, впереди множество совместных планов – повышение уровня правовой осведомленности студентов о защите прав и свобод путем проведения лекций, квестов, правовых игр и реализации социальных проектов. А правовой блиц-турнирдля студентов – это хорошая возможность продемонстрировать свои способности перед будущими работодателями, будущими коллегами.

Совсем недавно Президент Международного гуманитарного университета, академик Сергей Васильевич Кивалов и начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Владимирович Сауляк заключили меморандум о сотрудничестве, и сегодня он активно реализовывается. Во время таких интеллектуальных игр сотрудники управления юстиции уже присматриваются к студентам, и лучших студентов приглашают сначала стажироваться, а потом работать. Для Международного гуманитарного университета это важно, потому что нашей главной идеей является то, что студенты, уже обучаясь в университете, получают возможность трудоустраиваться –это залог успешного будущего любого студента МГУ,

- считает ректор Международного гуманитарного университета Константин Громовенко.

Готовиться к игре ребятам помогали тренеры – преподаватели вуза. Среди вопросов были как теоретические, так и практические, то есть командам предлагалось решить вполне конкретные юридические задачи.

Такие мероприятия очень важны для студентов, так как они повышают их правовой уровень, уважение к праву Украины, развивают их коммуникативные способности. Студенты учатся размышлять, думать, анализировать и быстро реагировать на информацию. Мы будем стараться проводить такие конкурсы чаще, и, конечно, огромная благодарность Главному территориальному управлению юстиции за организацию на высоком уровне, уважаемым членам жюри, тренерам команд и, конечно же, ребятам, что подготовились, пересилив себя, пересилив свое волнение – это очень важно для них,

- считает директор Института права, экономики и международных отношений Яна Тыцкая.

Высоко оценили уровень подготовки студентов члены жюри. По словам заместителя главы Совета адвокатов Одесской области Елены Джабурии, с точки зрения преподавания, грамотности среди студентов и учебного подхода Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университета находятся на высоте по сравнению с другими вузами, где готовят специалистов в сфере юриспруденции.

Очень приятно, что пригласили представителей адвокатуры в жюри. Это достаточно интересное мероприятие, и даже я, адвокат с 20-летним стажем, могу сказать, что очень много почерпнула. У нас прекрасные ребята, прекрасные студенты, с такими студентами у нас есть будущее. Через несколько лет они станут нашими коллегами, мы их будем называть «уважаемые коллеги». Это будут представители и адвокатуры, и прокуратуры, и судебных органов. Думаю, с таким подходом у нас будет все хорошо,

- отметила Елена Джабурия.

Существует распространённое мнение, что в споре рождается истина, однако ещё Сократ утверждал: истина рождается в диалоге! И сегодня нам посчастливилось стать свидетелями интересных, конструктивных правовых дебатов в стенах Международного гуманитарного университета. Студенты и тренера команд показали высокий уровень правовой подготовки и осведомлённости в актуальном законодательстве страны.

Подобного рода мероприятия являются базисом формирования правовой культуры молодёжи и умения проявлять теоретические знания на практике,



- подчеркнула главный специалист УГР Главного территориального управления юстиции в Одесской области Татьяна Фёдорова.

Турнир проходил в три этапа. За звание победителя в финале сражались три команды. По итогам дипломами Министерства юстиции были отмечены абсолютно все участники. А главный приз – сова, как копилка знаний, достался команде «Juscutum». Как пояснил участник команды, студент МГУ Игорь Ковалевич, это название происходит от двух слов - «Jus», что значит «правосудие», и «cutum» - «щит легионера». То есть, юстиция в Украине стоит на защите граждан.

Уровень подготовки всех команд был достаточно высоким, видно, что уделялось значительное внимание изучению нормативной базы, и была очень ожесточенная борьба за первое место. Мы смогли обменяться мыслями с разными командами, так же были рады пообщаться с профессиональными работниками Главного территориального управления юстиции и адвокатами, которые сейчас занимаются тем, что предоставляют бесплатную правовую помощь. В целом впечатления позитивные, а победа дополнила нашу копилку впечатлений в отношении проведения данного турнира,

- отметил Игорь Ковалевич.

Также секретом успеха поделилась капитан команды Кристина Пустовит.

Нас поддерживал наш руководитель, который всячески помогал нам в самом процессе обучения, то есть мы должны были искать информацию, находить плюсы и минусы законопроекта, который мы разбирали о государственной службе в соответствии с поправками, и благодаря тому, что у нас был четкий контроль, мы действительно хорошо работали,

- добавила Кристина.

Правовые блиц-турниры проходят и в других учреждениях высшего образования Одессы. По итогам команды-победители выйдут на межвузовский этап конкурса и посоревнуются на звание лучшего знатока права. Финал игры пройдет на базе Главного территориального управления юстиции Одесской области.