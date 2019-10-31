В Международном гуманитарном университете завершился первый этап правового блиц-турнира среди студентов

В рамках реализации Общенационального проекта Министерства юстиции Украины «Я ИМЕЮ ПРАВО!» в стенах Международного гуманитарного университета на базе Института права, экономики и международных отношений при поддержке президента вуза, академика Сергея Васильевича Кивалова состоялся первый этап правового турнира на тему «Юстиция: прошлое, настоящее, будущее». Пять команд студентов соревновались за звание лучших знатоков права, отвечая на вопросы об истории юстиции и выполняя ситуационные задания на правовую тематику и знания законодательства.
Приветствовали участников члены президиума – начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк, ректор Международного гуманитарного университета Константин Громовенко, директор Института права, экономики и международных отношений Яна Тыцкая, главный специалист Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Одесской области Татьяна Федорова.
Результаты оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли Начальник управления государственной регистрации нормативно-правовых актов, правовой работы и правового образования Главного территориального управления юстиции в Одесской области Надежда Швец; начальник юридического отдела Территориального управления Государственной судебной администрации в Одесской области Нина Львова; начальник отдела «Второе одесское бюро правовой помощи» Валерия Цап; адвокат, член Совета адвокатов Одесской области Елена Джабурия.
- отметил начальник Главного территориального управления юстиции Одесской области Руслан Сауляк.
Напомним, ранее Международный гуманитарный университет и Главное территориальное управление юстиции в Одесской области подписали меморандум о сотрудничестве. Меморандум предусматривает первоочередное право студентов МГУ проходить практику в органах юстиции с перспективой дальнейшего трудоустройства. Также появилась возможность получения второго высшего образования сотрудниками Главного территориального управления юстиции Одесской области на льготных условиях.Кроме того, впереди множество совместных планов – повышение уровня правовой осведомленности студентов о защите прав и свобод путем проведения лекций, квестов, правовых игр и реализации социальных проектов. А правовой блиц-турнирдля студентов – это хорошая возможность продемонстрировать свои способности перед будущими работодателями, будущими коллегами.
- считает ректор Международного гуманитарного университета Константин Громовенко.
Готовиться к игре ребятам помогали тренеры – преподаватели вуза. Среди вопросов были как теоретические, так и практические, то есть командам предлагалось решить вполне конкретные юридические задачи.
- считает директор Института права, экономики и международных отношений Яна Тыцкая.
Высоко оценили уровень подготовки студентов члены жюри. По словам заместителя главы Совета адвокатов Одесской области Елены Джабурии, с точки зрения преподавания, грамотности среди студентов и учебного подхода Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университета находятся на высоте по сравнению с другими вузами, где готовят специалистов в сфере юриспруденции.
- отметила Елена Джабурия.
Подобного рода мероприятия являются базисом формирования правовой культуры молодёжи и умения проявлять теоретические знания на практике,
- подчеркнула главный специалист УГР Главного территориального управления юстиции в Одесской области Татьяна Фёдорова.
Турнир проходил в три этапа. За звание победителя в финале сражались три команды. По итогам дипломами Министерства юстиции были отмечены абсолютно все участники. А главный приз – сова, как копилка знаний, достался команде «Juscutum». Как пояснил участник команды, студент МГУ Игорь Ковалевич, это название происходит от двух слов - «Jus», что значит «правосудие», и «cutum» - «щит легионера». То есть, юстиция в Украине стоит на защите граждан.
- отметил Игорь Ковалевич.
Также секретом успеха поделилась капитан команды Кристина Пустовит.
- добавила Кристина.
Правовые блиц-турниры проходят и в других учреждениях высшего образования Одессы. По итогам команды-победители выйдут на межвузовский этап конкурса и посоревнуются на звание лучшего знатока права. Финал игры пройдет на базе Главного территориального управления юстиции Одесской области.