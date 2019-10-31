В Одесской Юракадемии проходят спартакиады среди студентов и преподавателей на Кубок Президента вуза

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» проходят спартакиады среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников вуза, а также среди студентов вуза на Кубок Президента университета Сергея Васильевича Кивалова.

Участники утверждают, что проведение таких состязаний помогает не только держать себя в хорошей физической форме, но и поднимают командный дух и еще больше объединяют коллектив.

Преподаватели традиционно соревновались между собой в олимпийском виде спорта – бадминтоне. Возглавляет Федерацию бадминтона Одесской области Валентин Федоров – Глава Первичной профсоюзной организации Одесской Юракадемия.

Эта спартакиада будет проходить в течение года в различных дисциплинах, в различных видах спорта. Позже будем подводить итоги. В ближайшее время будет вручен Кубок на лучшее командное место и на все призовые места 2018-го года. В нашем университете максимально пропагандируется не только наука, учёба, но и, конечно, спорт,

- комментирует событие Валентин Федоров.

В этом году Одесское областное отделение Комитета физкультуры и спорта Министерства науки и образования Украины признало Одесскую Юракадемию одним из наиболее спортивных университетов страны.

Развитая спортивная инфраструктура вуза включает в себя мультифункциональные спортивные комплексы, десятки стадионов, танцевальных, тренажерных, теннисных залов и залов для борьбы. В эксплуатацию вводятся все новые объекты.

В нашем университете проводятся не только спартакиады среди студентов, но и огромное количество всеукраинских и международных соревнований, начиная с чемпионатов мира, чемпионатов Европы. В этом году у нас проходил Чемпионат мира по годзю-рю карате, в стенах спортивного комплекса Международного гуманитарного университета. Кроме того, запланированы около 5 чемпионатов Европы по различным видам спорта, таким как кикбоксинг, тайбокс, карате и многое, многое другое,

- говорит глава Первичной профсоюзной организации НУ «ОЮА» Валентин Федоров.

Команды отстаивают честь своих факультетов в состязаниях по футболу, бадминтону, теннису, легкой атлетике, шахматам, эстафете, дартсу, волейболу, баскетболу и пулевой стрельбе.

Так, состоялся финал по футболу среди студентов, в котором сошлись команды факультетов Гражданской и хозяйственной юстиции и Социально-правового факультета. В результате победа досталась факультету ГХЮ.

Интересны такие мероприятия, очень радует, что руководство вуза поддерживает и спорт. Соревнования - достаточно захватывающий формат. Все мы общаемся, но на поле - соперники,

- считает студент Одесской Юракадемии Артем Каблов.

Мы выигрываем, пока всё нравится. Надеемся пройти как можно дальше. А лучше выиграть. Спасибо Академии, что даёт такую возможность здесь бороться, - говорит Сергей Штокало, Социально-правовой факультет.- В прошлом году мы им поиграли, в этом – взяли реванш. Доказали, что достойны первого места.

В рамках спартакиады среди преподавателей и сотрудников также прошли соревнования по легкой атлетике, шахматам и эстафета.

В волейбольных баталиях на первое место вышла студенческая команда факультета Прокуратуры и следствия, вторыми стали студенты Социально-правового факультета, и третьи – факультет ГХЮ.

Хотелось бы выразить благодарность Президенту нашего университета Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он даёт возможность участвовать в таких мероприятиях, даёт возможность спорту развиваться в нашей Академии. Спасибо Первичной профсоюзной организации, что они организуют эти мероприятия и каждый год ребята ждут их, чтобы поучаствовать,

- говорит Эдуард Кульман, студент факультета Психологии, социологии и политологии.

Все это в комплексе позволяет студентам университета не только поддерживать себя в хорошей спортивной форме, но и достигать значительных высот в спорте: в «копилке» вуза уже более 100 медалей высшей пробы, добытых титулованными студентами и выпускниками НУ «ОЮА» на всеукраинских и международных первенствах.