В Одесской Юракадемии проходят спартакиады среди студентов и преподавателей на Кубок Президента вуза

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» проходят спартакиады среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников вуза, а также среди студентов вуза на Кубок Президента университета Сергея Васильевича Кивалова.
Участники утверждают, что проведение таких состязаний помогает не только держать себя в хорошей физической форме, но и поднимают командный дух и еще больше объединяют коллектив.
Преподаватели традиционно соревновались между собой в олимпийском виде спорта – бадминтоне. Возглавляет Федерацию бадминтона Одесской области Валентин Федоров – Глава Первичной профсоюзной организации Одесской Юракадемия.
В этом году Одесское областное отделение Комитета физкультуры и спорта Министерства науки и образования Украины признало Одесскую Юракадемию одним из наиболее спортивных университетов страны.
Развитая спортивная инфраструктура вуза включает в себя мультифункциональные спортивные комплексы, десятки стадионов, танцевальных, тренажерных, теннисных залов и залов для борьбы. В эксплуатацию вводятся все новые объекты.
Команды отстаивают честь своих факультетов в состязаниях по футболу, бадминтону, теннису, легкой атлетике, шахматам, эстафете, дартсу, волейболу, баскетболу и пулевой стрельбе.
Так, состоялся финал по футболу среди студентов, в котором сошлись команды факультетов Гражданской и хозяйственной юстиции и Социально-правового факультета. В результате победа досталась факультету ГХЮ.
В рамках спартакиады среди преподавателей и сотрудников также прошли соревнования по легкой атлетике, шахматам и эстафета.
В волейбольных баталиях на первое место вышла студенческая команда факультета Прокуратуры и следствия, вторыми стали студенты Социально-правового факультета, и третьи – факультет ГХЮ.
Все это в комплексе позволяет студентам университета не только поддерживать себя в хорошей спортивной форме, но и достигать значительных высот в спорте: в «копилке» вуза уже более 100 медалей высшей пробы, добытых титулованными студентами и выпускниками НУ «ОЮА» на всеукраинских и международных первенствах.