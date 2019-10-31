Сергей Кивалов: «Наше государство обязано имплементировать Римский статут Международного Уголовного Суда»

Верховная Рада Украины отклонила проект постановления № 2198 о создании Временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам расследования массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. За принятие проекта проголосовали всего лишь 79 народных депутатов.

2 мая 2014 г. в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек, и более 250 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в результате пожара в Доме профсоюзов, массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы, но должного расследования преступления мы так и не увидели!

Понятно, что создание временных следственных комиссий парламента имеет смысл только при полном недоверии к проведению следственных действий правоохранительными органами. А мы именно это и наблюдаем на протяжении пяти последних лет: тотальное бездействие со стороны чиновников и правоохранителей в расследовании «Одесской трагедии».

Депутатский контроль – политическая, скорее вынужденная мера, и она в данном случае крайне необходима. В случае создания ВСК мы могли бы уже на официальной основе привлечь международных экспертов, дать возможность широкой общественности ознакомиться с реальным положением дел в этом важнейшем расследовании. Все это, повторюсь, носило бы официальный характер, и никто бы не ушел от ответственности: ни виновные в трагических событиях 2 мая, ни те, кто их покрывал!

Предыдущая власть всячески саботировала расследование, пытаясь уйти от ответственности за организацию этого преступления. У нынешней власти был шанс хотя бы продемонстрировать приверженность закону, но мы видим продолжение старого курса беззакония с новыми лицами. Особенно поражает позиция избранных от Одессы народных депутатов, которые проигнорировали возможность восстановления справедливости и привлечения виновных к ответственности.

С момента гибели людей в Одессе мною поднимался данный вопрос и в Гааге, и в Страсбурге, и на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. С Председателем Международного Уголовного Суда мы обсуждали возможную ратификацию Украиной Римского статута, что позволило бы открыть производство в Международном Уголовном Суде.

Наказать виновных – вот главная задача, которая стоит сегодня перед народными депутатами, правоохранительными органами и Президентом Украины. Наше государство обязано имплементировать Римский статут Международного Уголовного Суда в украинское законодательство, что уже в полном составе сделали страны Европейского Союза. Это позволит не только поставить все точки над «і» в трагедии 2 мая, но и укрепит мир на нашей земле,



- написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.