В Одесской Юракадемии состоялся шестой выпуск частных исполнителей

На протяжении двух лет в Национальном университете «Одесская юридическая академия» действуют курсы по подготовке частных исполнителей. Внедрение института частных исполнителей – весьма успешная и давно апробированная на Западе модель. В большинстве европейских стран никогда не было института государственных исполнителей, эти функции всегда возлагались на частных исполнителей, которые уполномочены государством на исполнение судебных решений.

В Украине сегодня институт частных исполнителей очень актуален, интерес к этой профессии возрос, она является престижной и уровень подготовки кадров достаточно высокий. Чтобы пройти курсы подготовки, специалисты приезжают со всей страны. Здесь они получают как теоретические знания, так и практические навыки.

Это уже шестой набор на курсы, которые проходят на базе Одесской юридической академии. Мы очень благодарны университету и Сергею Васильевичу Кивалову лично за то, что он дал такую возможность специалистам нашего региона и всей Украины получать знания, которые в дальнейшем необходимы при сдаче экзамена в Министерстве юстиции для получения звания частного исполнителя. Государство уделяет большое внимание тому, чтобы у граждан был выбор между государственным и частным с исполнителем, - говорит глава Территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк.

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» особое внимание уделяется не только качественной подготовке студентов как будущих профессионалов, но и придается важное значение проведению курсов повышения квалификации, подготовки и переподготовки уже действующих специалистов: адвокатов, нотариусов, исполнителей, судебных экспертов. Именно поэтому здесь по инициативе Сергея Кивалова, президента университета, были открыты первые в Украине курсы подготовки частных исполнителей,

- говорит проректор НУ «ОЮА» по научной работе Галина Ульянова.

В течение 23-х рабочих дней слушатели курсов занимались повышением квалификации по электронному праву, обязательственному праву, общим положениям гражданского права, гражданскому процессу и некоторым другим дисциплинам.

Программа, по которой обучают будущих частных исполнителей, была разработана рабочей группой ведущих ученых Национального университета «Одесская юридическая академия». Кроме того, над программой работали и практикующие специалисты, а именно частные исполнители, председатели судов, руководители государственной исполнителей службы, адвокаты, нотариусы и сотрудники правоохранительных органов, — отмечает декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин.

По традиции, выпускники получают сертификаты о прохождении курсов в Музее редкой книги Одесской юридической академии. Всего за два года существования курсов необходимые профессиональные знания на базе вуза получили около 100 человек.

В украинском законодательстве в последние годы часто происходят изменения. Это связано с тем, что страна стала на европейский путь развития. Вводятся новые стандарты, и Одесская юридическая академия является флагманом введения этих стандартов, - говорит выпускник курсов Игорь Махортов.

Лекторы курсов - очень грамотные, квалифицированные специалисты, профессионально и ответственно отнеслись к подготовке кандидатов в частные судебные исполнители,

- считает еще один выпускник Александр Кравец.

Отметим: сразу же по завершении курсов в Одесской Юракадемии стартовал набор на новый, седьмой с момента открытия, курс подготовки приватных судебных исполнителей.