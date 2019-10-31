Жители Одессы ждут объективного расследования трагедии 2 мая, - опрос

Журналисты телеканала "112 Украина" вышли на улицы Одессы с вопросом, необходимо ли расследование дела 2 мая и будут ли результаты.

Напомним, Верховная Рада отклонила проект постановления № 2198 о создании Временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам расследования массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. За проголосовали 79 народных депутатов, из них 32 - из "Слуги народа" (фракция насчитывает 252 нардепа).

Предлагалось, чтобы в состав комиссии вошли 18 народных депутатов Украины, а возглавил комиссию представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик, в качестве заместителя предлагали представителя "Слуги народа" Алексея Леонова.

ВСК хотели поручить расследовать обстоятельства событий во время массовых беспорядков в Одессе, в том числе исследовать причины, выяснить, кто был организатором, исследовать наличие предварительного сговора относительно нарушений во время массовых беспорядков, а также правомерность действий правоохранителей.

Во время обсуждения проекта постановления критиковали кандидатуру нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николая Скорика, а также формулировку названия проекта постановления. Звучали призывы назначить главой ВСК представителя "Слуги народа".

Напомним, 2 мая 2014 г. в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 250 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в результате пожара в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.