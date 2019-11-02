Сергей Кивалов поздравил Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия с юбилеем

Если нет мира в обществе, значит, нет Христа в душе общества, – часто повторяет Владыка Онуфрий, ведь лишь в единстве народа кроется его истинная духовная сила и ключ к процветанию государства.
Такая правильная и последовательная позиция в столь непростые для нашей страны времена позволила Блаженнейшему Онуфрию стать истинным духовным лидером нации, завоевав огромное уважение среди верующих и поддержку среди глав Поместных церквей. Для меня большая честь быть лично знакомым с настоящим подвижником нашего времени – человеком, сочетающим в себе исключительное смирение и огромное мужество, не побоявшимся пойти наперекор действующей власти во имя интересов Церкви и верующих. Он один из немногих людей, действительно заслуживающий искреннего уважения и восхищения. Господь миловал Украину, ниспослав нам неутомимого труженика и созидателя, хранителя единственной Канонической Украинской Православной Церкви, словом и делом объединяющего верующих.
В День рождения Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия хочется от всего сердца пожелать дорогому Владыке Онуфрию здравия, радости от служения Богу и людям, сил и терпения пережить все испытания. Пусть Ваше кроткое слово всегда находит отклик в сердцах верующих, пусть Господь благословляет Вас в Вашей благой миссии и оберегает на многие лета!