Сергей Кивалов поздравил Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия с юбилеем

Сегодня свой юбилей празднует Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Будучи сыном священника, Орест – так от рождения звали будущего Архипастыря, с юных лет изучал Слово Божие, совмещая учёбу с различными послушаниями и принял монашеский постриг, когда ему не было и 30 лет. Долгим и непростым был подвижнический путь монаха Онуфрия, но испытания лишь укрепили его в вере и преданности Православной Церкви. Жизнь будто бы готовила его к самой главной и ответственной миссии, которую он принял, возглавив Киевскую митрополичью кафедру в тяжелейшем 2014 году – году начала военных действий на Востоке Украины.

Если нет мира в обществе, значит, нет Христа в душе общества, – часто повторяет Владыка Онуфрий, ведь лишь в единстве народа кроется его истинная духовная сила и ключ к процветанию государства.

Такая правильная и последовательная позиция в столь непростые для нашей страны времена позволила Блаженнейшему Онуфрию стать истинным духовным лидером нации, завоевав огромное уважение среди верующих и поддержку среди глав Поместных церквей. Для меня большая честь быть лично знакомым с настоящим подвижником нашего времени – человеком, сочетающим в себе исключительное смирение и огромное мужество, не побоявшимся пойти наперекор действующей власти во имя интересов Церкви и верующих. Он один из немногих людей, действительно заслуживающий искреннего уважения и восхищения. Господь миловал Украину, ниспослав нам неутомимого труженика и созидателя, хранителя единственной Канонической Украинской Православной Церкви, словом и делом объединяющего верующих.

В День рождения Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия хочется от всего сердца пожелать дорогому Владыке Онуфрию здравия, радости от служения Богу и людям, сил и терпения пережить все испытания. Пусть Ваше кроткое слово всегда находит отклик в сердцах верующих, пусть Господь благословляет Вас в Вашей благой миссии и оберегает на многие лета! – написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области, Президент Международного гуманитарного университета, академик Сергей Кивалов.