День открытых дверей в Национальном университете «Одесская юридическая академия»

Хочешь проверить себя или своих друзей на полиграфе? Или может пострелять в тире? Возможно, ты обожаешь книги и хочешь увидеть издания XVII – XX вв., первые издания государственных документов, первые издания классиков украинской и мировой литературы, книги, изданные небольшими тиражами, а также оригинальных форм и размеров? Тогда ты обязательно должен посетить День открытых дверей Национального университета «Одесская юридическая академия».

В этот день вы сможете:

- посетить Национальный университет «Одесская юридическая академия»;

- узнать о направлениях и специальностях нашего университета;

- лично познакомиться с деканами каждого факультета и получить ответы на интересующие вопросы;

- пообщаться со студентами НУ «ОЮА» и лишний раз убедиться, что наше учреждение высвшего образования - лучший выбор для дальнейшего обучения.

Помимо этого, каждый школьник и их родители, имеют возможность прогуляться стенами Национального университета «Одесская юридическая академия», посетить Музей редкой книги, Стрелковый тир, проверить себя с помощью полиграфа и многое другое!

Время проведения: 16 октября, 11:00

Адрес: город Одесса, ул. Академическая, 2, главный студенческий корпус университета.

Не упусти шанс побывать в одном из лучших университетов, и увидеть все изнутри!